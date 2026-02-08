Добивают «братьев-мусульман»

Формулировки обвинений показательны: восстановление организационной структуры из-за рубежа, производство взрывчатых веществ, информационные кампании против власти, системное подстрекательство. Причем речь не о стихийной оппозиции, а о попытке реанимировать сеть, исторически сочетавшую идеологию, социальную инфраструктуру и конспиративные механизмы мобилизации. Для Египта «Братья-мусульмане» — это не политический конкурент, а параллельная власть, способная быстро перейти от проповедей в мечетях к саботажу на улицах.

Пожизненные приговоры, вынесенные в Египте участникам подпольной ячейки движения «Братья-мусульмане», стали симптомом глубокой фазы режима безопасности, в которой государство Абделя Фаттаха ас-Сиси окончательно перешло от политики реагирования к практике упреждения. И суд в данном случае выступает продолжением стратегии национальной обороны другими средствами.

Самым болезненным уроком для Каира стал опыт 2011-2013 годов. Тогда движение, долго работавшее в полулегальном режиме, за считанные месяцы превратилось в правящую силу. Именно этот сценарий - внезапный институциональный захват государства под прикрытием выборной легитимности – по сей день остается для президента ас-Сиси навязчивым кошмаром. Поэтому нынешняя логика власти носит предельно жесткий характер: любое организационное ядро должно быть уничтожено еще до того, как оно приобретет критическую массу.

Контекст усиливает и международный фактор. В Вашингтоне президент Дональд Трамп инициировал формальный процесс признания отдельных подразделений этого движения «иностранными террористическими организациями». Даже если процедура носит юридический характер и требует времени, политический сигнал США однозначен: на внешнем контуре пространство для маневра «Братьев-мусульман» сужается. Для Каира это дипломатический бонус, поскольку ас-Сиси получает возможность синхронизировать свою линию с американской, переводя борьбу с исламистскими сетями в плоскость глобальной контртеррористической координации.

Еще один важный штрих - позиция государств Персидского залива. Публичная критика движения со стороны эмиратских силовиков отражает общее настроение региональных элит: политический ислам рассматривается не как идеологический спор, а как технология дестабилизации режимов. В этой логике «Братья» - не партия, а инструмент перманентного кризиса, втягивающий страны региона в войны и внутренние расколы, заведомо невыгодные с точки зрения баланса сил. Египет здесь выступает не исключением, а частью более широкой арабской коалиции безопасности.

В практическом измерении это означает одно: Египет окончательно закрепляется в лагере государств, для которых политическая стабильность ценится выше либеральных процедур. Вопрос не в том, насколько жесткими выглядят методы, а в том, считает ли режим альтернативу менее рискованной. Судя по текущей политике Каира, ответ давно найден. Для ас-Сиси возвращение «Братьев-мусульман» - экзистенциальная угроза, в борьбе с которой компромиссов не будет.