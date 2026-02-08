Трамп снова пригласил Азербайджан

Первый саммит Совета мира под руководством Дональда Трампа может стать демонстрацией новой архитектуры влияния Вашингтона на Ближнем Востоке. По данным издания Axios, встреча запланирована на 19 февраля, в числе приглашённых - лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана и Узбекистана. Американские чиновники прямо называют её первым полноценным заседанием Совета мира и одновременно конференцией по сбору средств на восстановление сектора Газа. Формально речь идёт о гуманитарной и стабилизационной платформе, но фактически - о попытке администрации Трампа институционализировать собственный механизм управления поствоенным урегулированием.

Приглашения направлены почти 60 государствам, включая Азербайджан. Напомним, что учредительное заседание прошло 22 января в Давосе, где 27 стран, в том числе Армения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан, получили статус членов-основателей. Ожидается, что на вашингтонском саммите официальный Баку будет представлен на высоком уровне. Итоговый список участников пока не раскрывается - Белый дом ведёт переговоры по дипломатическим каналам. По замыслу США, Совет мира должен следить за выполнением режима прекращения огня в Газе, координировать управление анклавом и контролировать восстановление инфраструктуры. Одновременно запускается масштабный сбор средств. Формально обязательных взносов нет, однако администрация Трампа обозначила «стандартный» платеж - около 23 миллионов долларов. Для статуса постоянного члена планка установлена на уровне одного миллиарда. Все средства, как утверждается, будут направлены в фонд восстановления Газа. Пока нет информации о том, какие государства готовы внести такие суммы. Показательно и место проведения встречи. Саммит состоится в здании United States Institute of Peace - Института мира США, который недавно был переименован и отныне носит имя Трампа. Эта структура, созданная в 1984 году при Рональде Рейгане, традиционно считалась квазинезависимым экспертным центром, финансируемым Конгрессом и занимающимся предотвращением конфликтов.

После возвращения в Белый дом Трамп начал жёсткую «реорганизацию» института. Большинство членов Совета директоров были уволены. Затем Агентство по эффективности госуправления, которым руководил Илон Маск, фактически вошло в здание, сменило руководство и провело массовые увольнения. Бывшие менеджеры оспорили действия властей в суде. Сначала суд встал на их сторону, однако апелляция это решение отменила. В декабре 2025 года Госдепартамент официально закрепил новое название - «Институт мира имени Дональда Трампа», а имя президента США появилось на фасаде. Символизм очевиден: из экспертной площадки институт превратился в элемент политического бренда. Саммит будет проходить на фоне продвижения второго этапа американского плана по Газе. Вашингтон объявил о переходе к следующей фазе перемирия, однако ключевой вопрос – полная демилитаризация ХАМАС - остаётся нерешённым. А без него любые проекты реконструкции рискуют остаться декларациями. Дата встречи выбрана не случайно. За день до саммита, 18 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен провести переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме. Израиль формально принял приглашение присоединиться к Совету, но устав пока не подписал. Этот разговор может определить судьбу всей инициативы: согласие Иерусалима стало бы серьёзным дипломатическим сигналом для остальных участников.