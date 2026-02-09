Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»

Новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, разработанный для ВВС США корпорацией Northrop Grumman, — это не преемник грозного В-2 и не модернизация американского парка стратегической авиации, а смена самой философии войны на дальних дистанциях.
Raider создавался не для работы «с дистанции» и не для полетов в «разрешенном небе». Его задача - действовать без передовых баз, входить в самые защищенные зоны ПВО и бить прямо по ключевым целям в глубине территории противника. Быстро. Скрытно. С первого же дня конфликта.
По сути, Соединенные Штаты закрывают эпоху, когда тяжелые бомбардировщики зависели от аэродромов в Европе и Азии, истребителей сопровождения и многоэтапного подавления ПВО. Старую логику - обходить оборону - меняют на новую: прорывать ее.
Raider изначально проектировался для обратного сценария - для входа в центр самой насыщенной системы ПВО. Это возвращение инструмента «первого дня войны».
Основа концепции - проникающая малозаметность бомбардировщика нового поколения: композиты, сниженная тепловая сигнатура, охлажденный выхлоп, отсутствие вертикального оперения, минимизация радиолокационных отражений. Самолет рассчитан на действия внутри зон A2/AD, которые выстраивают Китай, Россия и Иран. Он не обходит оборону, а проходит сквозь нее.
Но Raider — это уже не просто бомбардировщик, а воздушный центр управления боем. Он объединяет данные сенсоров, координирует радиоэлектронную борьбу, может управлять беспилотниками-ведомыми и синхронизировать удары разных платформ. Командный пункт, разведчик и ударный самолет в одном фюзеляже. То, что раньше требовало недель подавления ПВО противника, теперь теоретически решается в первые часы.
Миссия прямая и жесткая: бункеры, шахты, центры управления, подземные комплексы, ядерная инфраструктура. Все, что считалось «недосягаемым» в глубине тыла. Это классическая стратегическая авиация времен холодной войны, но в цифровом исполнении.
Отдельная революция - дальность полета. До 7 500 морских миль без дозаправки-почти 14 000 километров. Это вылеты с континентальной территории США без опоры на зарубежные базы. Меньше уязвимых аэродромов - меньше политических ограничений и военных рисков. Взлетная полоса в Неваде или Миссури становится достаточной.
Отдельно важен масштаб программы. В отличие от B-2, выпущенного из-за запредельной цены символической серией в 20 машин, Raider задуман как массовая платформа. ВВС США планируют закупить не менее 100, а по ряду оценок – 120-150 самолетов. Стоимость одного борта должна быть в пределах 650-700 миллионов долларов — почти вдвое дешевле B-2.
Это принципиальный сдвиг: стратегическая авиация перестает быть элитным «штучным» инструментом и превращается в серийный рабочий актив. Если B-2 был редким и дорогим «экспонатом», то B-21 — серийный инструмент повседневной войны.
Иными словами, речь идет не о демонстрационной технологии, а о создании полноценного парка машин, способных постоянно присутствовать в воздухе и одновременно действовать на нескольких театрах военных действий.
Иран - показательный пример. Если Вашингтон решится на силовой сценарий против иранской ядерной программы, то именно такие платформы становятся ключевыми. Подземные центрифуги, укрепленные склады, бункеры командования, ракетные базы не уничтожаются ракетами «с безопасной дистанции». Для этого нужен самолет, который физически войдет в зону плотной ПВО, отработает по целям и исчезнет.
Именно под такую войну и создавался B-21. Это уже не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель».
Стратегические бомбардировщики вновь становятся оружием первого удара. И если раньше они были инструментом эскалации, то теперь превращаются в рычаги принуждения и напоминание о том, что глубины тыла больше не существует.