Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»

Новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, разработанный для ВВС США корпорацией Northrop Grumman, — это не преемник грозного В-2 и не модернизация американского парка стратегической авиации, а смена самой философии войны на дальних дистанциях. Raider создавался не для работы «с дистанции» и не для полетов в «разрешенном небе». Его задача - действовать без передовых баз, входить в самые защищенные зоны ПВО и бить прямо по ключевым целям в глубине территории противника. Быстро. Скрытно. С первого же дня конфликта. По сути, Соединенные Штаты закрывают эпоху, когда тяжелые бомбардировщики зависели от аэродромов в Европе и Азии, истребителей сопровождения и многоэтапного подавления ПВО. Старую логику - обходить оборону - меняют на новую: прорывать ее.

Raider изначально проектировался для обратного сценария - для входа в центр самой насыщенной системы ПВО. Это возвращение инструмента «первого дня войны». Основа концепции - проникающая малозаметность бомбардировщика нового поколения: композиты, сниженная тепловая сигнатура, охлажденный выхлоп, отсутствие вертикального оперения, минимизация радиолокационных отражений. Самолет рассчитан на действия внутри зон A2/AD, которые выстраивают Китай, Россия и Иран. Он не обходит оборону, а проходит сквозь нее. Но Raider — это уже не просто бомбардировщик, а воздушный центр управления боем. Он объединяет данные сенсоров, координирует радиоэлектронную борьбу, может управлять беспилотниками-ведомыми и синхронизировать удары разных платформ. Командный пункт, разведчик и ударный самолет в одном фюзеляже. То, что раньше требовало недель подавления ПВО противника, теперь теоретически решается в первые часы. Миссия прямая и жесткая: бункеры, шахты, центры управления, подземные комплексы, ядерная инфраструктура. Все, что считалось «недосягаемым» в глубине тыла. Это классическая стратегическая авиация времен холодной войны, но в цифровом исполнении. Отдельная революция - дальность полета. До 7 500 морских миль без дозаправки-почти 14 000 километров. Это вылеты с континентальной территории США без опоры на зарубежные базы. Меньше уязвимых аэродромов - меньше политических ограничений и военных рисков. Взлетная полоса в Неваде или Миссури становится достаточной.