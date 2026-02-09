Выдернув с корнями низовую коррупцию талыбовщины, Центр сделал ставку на представителя нового поколения технократов – незамаранного менеджера Фуада Наджафли из Сумгаитского технологического парка. Однако за кратчайшее время Наджафли замарали в лучших традициях талыбовского Парка Юрского периода. Наджафли не хватило опыта госуправленца, да и отрицание общественной морали. В соцсетях тиражировали фотки нового главы в трактирах и за кебабом: а там дальше танцы-шманцы-зажиманцы…

Гораздо хуже, что Наджафли оказался чиновником без политического мышления, ибо начал свое бесславное правление с демонтажа памятника основателю второй Азербайджанской Республики – доктора Нариманова. После совершения вандализма менеджеру-технологу объяснили ценность исторической личности Нариманова, и памятник все же пришлось вернуть на прежнее место. Правда, Наджафли уже успел наломать дров в нахчыванском дворе, и вскоре пришлось убрать и его самого. На прежнее место. В Сумгаитский технопарк.

Президенту надо было заново формировать правящую команду в Автономии. Скоротечное время требует безотлагательных мер для проведения активных социальных преобразований и политических реформ. Время не только не требует, оно не ждет, ибо в силу почти феодального экономического уклада и бедственного социального положения в Нахчыване требуется ускорение реформ и перестройка всего устройства жизни, особенно в свете оттока населения и плохой демографии.

Нового нахчыванского премьера – Джаббара Мусаева характеризуют как весьма образованного и опытного государственного мужа. Об экономике он знает не понаслышке, ибо с юности, со студенческой скамьи Азербайджанского государственного экономического института бросился в научные изыскания, защитив диссертацию в многосложном финкредите.

В отличие от подавляющего большинства из новой плеяды госчиновников, Мусаев не перепрыгивал из кресла инспектора в величественный кабинет министра – вершителя судеб. До политического Олимпа – премьерства - он шел медленными, но уверенными шагами, наматывая на ус и набираясь опыта: старший консультант Министерства связи и высоких технологий, затем завсектором, а после заместитель директора Парка высоких технологий.

А в 2016 году будущий премьер возглавил аппарат Госкомитета по статистике. А после крушения талыбовского ига Алиев бросил Мусаева на новый нахчыванский фронт – указом президента его назначили главой Исполнительной власти города Нахчывана. То есть полтора года Мусаев управляет городским хозяйством Нахчывана. А теперь ему вверили штурвал всего нахчыванского хозяйства.

Новая и многообещающая нахчыванская премьера начинается с Мусаева. Ждем результатов…