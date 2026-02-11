Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом

Визит Ди Вэнса в Азербайджан символизирует зарождение новой вехи в непростых, с исторической точки зрения в противоречивых отношениях Баку с могущественной супердержавой мира. На заре азербайджанской государственности США вкупе с западными союзниками сыграли роль гаранта суверенитета Баку перед лицом ельцинской вакханалии и иранской теократической экспансии, обеспечив реализацию крупнейших геоэкономических - энергетических проектов. Немаловажную роль в усилении западной поддержки Азербайджана сыграла Турция времен Демиреля – американский форпост «натовской дуги», и безусловно, военно-политический союз с главным американским сателлитом на Ближнем Востоке – еврейским государством. А в разгар нулевых, особенно с приходом к власти администрации Обамы, в первую очередь идеологический антагонизм и жажда геополитической узурпации расшатали устоявшуюся к тому времени систему отношений, обусловив окончательный геополитический разрыв и сползание Азербайджана в пространство евразийского сотрудничества. Хотя ценностно азербайджанская власть и общество безусловно были ближе к западному вектору цивилизационного и экономического развития (в силу неразрывности с глобальной углеродно-транзитной системой). Это было вынужденное и тактическое смещение в другой геополитический полюс.

США выдвигали неразумную и в политическом смысле рискованную диалектическую триаду в отношениях с Азербайджаном, впервые озвученную во время визита Хиллари Клинтон в Баку. Вашингтон выступал в унисон со Старым Континентом, диктуя и обязывая Баку следовать новой букве сотрудничества: политический либерализм ставился в один ряд с интересами энергетики и безопасности. И все доводы азербайджанской власти об опасности насаждения политического либерализма с точки зрения децентрализации власти, социальных катаклизм и хаотического развития ситуации – азербайджанское общество долгие десятилетия все еще пыталось преодолеть тяжелейшие последствия годичного революционного либерализма – наталкивались на упрямое непонимание и рьяное противодействие. Вашингтон требовал смены политической парадигмы в Баку. Однако азербайджанская власть, избравшая национальную идею, выраженную в регинтеграции оккупированного Карабаха, отметала путь децентрализации и альтернативы смягчения исполнительной вертикали, отказываясь и не откатываясь от избранного патернализма - верховенства права человека над правом государства. Речь шла о ценностной и цивилизационной несовместимости… Все изменилось с приходом во власть и в период первой каденции правых консерваторов во главе с Дональдом Трампом. Хотя власть Трампа в период первой каденции в значительной мере подрывалась либеральным Конгрессом, но значимый поворот в американо-азербайджанских отношениях наметился именно после первой победы правых республиканцев. Трамп – рьяный сторонник политического прагматизма, ратующий за традиционные ценности и сильное государство, сместил акценты и в азербайджанской повестке. Убрали острые углы. Более того, Трамп – носитель идеи геополитического кондоминиума, сдержанный к реальности - многополярности, не ущемлял интересы других мировых игроков. Правые консерваторы считают политический либерализм – не универсальной мировой идеей, а внутренним выбором каждой нации. Следовательно, в межгосударственном диалоге правых республиканцев остается место лишь экономике, энергетике и безопасности.