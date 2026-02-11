Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом

Визит Ди Вэнса в Азербайджан символизирует зарождение новой вехи в непростых, с исторической точки зрения в противоречивых отношениях Баку с могущественной супердержавой мира. На заре азербайджанской государственности США вкупе с западными союзниками сыграли роль гаранта суверенитета Баку перед лицом ельцинской вакханалии и иранской теократической экспансии, обеспечив реализацию крупнейших геоэкономических - энергетических проектов. Немаловажную роль в усилении западной поддержки Азербайджана сыграла Турция времен Демиреля – американский форпост «натовской дуги», и безусловно, военно-политический союз с главным американским сателлитом на Ближнем Востоке – еврейским государством.
А в разгар нулевых, особенно с приходом к власти администрации Обамы, в первую очередь идеологический антагонизм и жажда геополитической узурпации расшатали устоявшуюся к тому времени систему отношений, обусловив окончательный геополитический разрыв и сползание Азербайджана в пространство евразийского сотрудничества. Хотя ценностно азербайджанская власть и общество безусловно были ближе к западному вектору цивилизационного и экономического развития (в силу неразрывности с глобальной углеродно-транзитной системой). Это было вынужденное и тактическое смещение в другой геополитический полюс.
США выдвигали неразумную и в политическом смысле рискованную диалектическую триаду в отношениях с Азербайджаном, впервые озвученную во время визита Хиллари Клинтон в Баку. Вашингтон выступал в унисон со Старым Континентом, диктуя и обязывая Баку следовать новой букве сотрудничества: политический либерализм ставился в один ряд с интересами энергетики и безопасности. И все доводы азербайджанской власти об опасности насаждения политического либерализма с точки зрения децентрализации власти, социальных катаклизм и хаотического развития ситуации – азербайджанское общество долгие десятилетия все еще пыталось преодолеть тяжелейшие последствия годичного революционного либерализма – наталкивались на упрямое непонимание и рьяное противодействие. Вашингтон требовал смены политической парадигмы в Баку. Однако азербайджанская власть, избравшая национальную идею, выраженную в регинтеграции оккупированного Карабаха, отметала путь децентрализации и альтернативы смягчения исполнительной вертикали, отказываясь и не откатываясь от избранного патернализма - верховенства права человека над правом государства. Речь шла о ценностной и цивилизационной несовместимости…
Все изменилось с приходом во власть и в период первой каденции правых консерваторов во главе с Дональдом Трампом. Хотя власть Трампа в период первой каденции в значительной мере подрывалась либеральным Конгрессом, но значимый поворот в американо-азербайджанских отношениях наметился именно после первой победы правых республиканцев.
Трамп – рьяный сторонник политического прагматизма, ратующий за традиционные ценности и сильное государство, сместил акценты и в азербайджанской повестке. Убрали острые углы. Более того, Трамп – носитель идеи геополитического кондоминиума, сдержанный к реальности - многополярности, не ущемлял интересы других мировых игроков. Правые консерваторы считают политический либерализм – не универсальной мировой идеей, а внутренним выбором каждой нации. Следовательно, в межгосударственном диалоге правых республиканцев остается место лишь экономике, энергетике и безопасности.
Вторая каденция Трампа в условиях распада старого мира, строгого американского изоляционизма и становления нового многополярного миропорядка открыла уникальный шанс Азербайджану выстроить качественно новые отношения с США. Точнее вернуться к отправной точке взаимоотношений, в пору ураганных 90-х.
Алиев и Трамп – представители идентичной политической философии сильной власти, прочного государства и традиционных ценностей. И вот эта политическая философия нашла отражение в Хартии, подписанной Алиевым с Ди Вэнсом. США и Азербайджан будут развивать партнерство во имя экономики, энергетики и безопасности. Об этом красноречиво выразился и сам Ди Вэнс, поставив Алиева в один ряд с Трампом: действительно, у кого еще получается выстраивать ровные отношения с почти враждебными друг к другу Израилем и Турцией? Можно сюда добавить и Иран…
Ни слова о политической либерализации, ибо США сами стали расчищать вольнодумство с ведущих полос некогда авангардных американских СМИ. Увы, малочисленному азербайджанскому протесту, загнанному в андеграунд, сложно смириться с новым евроатлантическим трендом и переписанными правилами мировой политической элиты. Однако политический либерализм и право на выбор отныне прерогатива и право выбора самого общества и народа. По большому счету, философия трампизма побеждает и в западноевропейских столицах, которые замкнулись в своем пространстве и больше не помышляют о расширении на Восток. Хотя, в новом мире и расширяться больше некуда…