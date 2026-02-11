Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает

Завершившийся визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан сопровождался заметным усилением давления Москвы на Ереван. Россия демонстрирует явное недовольство тем, что остается за пределами проекта TRIPP, который из политической идеи стремительно превращается в инфраструктурную реальность, и предпринимает попытки встроиться в инициативу на позднем этапе. При этом рамочный документ, подписанный в середине января между Вашингтоном и Ереваном, фактически блокирует участие третьих сторон: подключение возможно только при согласии двух учредителей проекта. Иначе говоря, Россия не может войти в схему ни через двусторонние договоренности с США, ни через отдельные переговоры с Арменией.

Симптоматично, что в дни визита Вэнса газета «Известия» опубликовала интервью заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, в котором высокопоставленный дипломат предельно прямо обозначил позицию Москвы, заявив: «Что касается проекта «Дорога Трампа», то мы свою позицию зарезервировали. Детали армяно-американской инициативы еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с партнерами в Ереване для обсуждения как параметров, так и возможного российского участия». Далее последовал перечень аргументов, которые Москва фактически рассматривает как инструменты давления. Галузин напомнил, что до 2038 года железнодорожная сеть Армении находится под управлением дочерней структуры ОАО «Российские железные дороги», что в стране используется российская колея, а на границе с Ираном дислоцированы российские пограничники. Дополнительно заместитель министра иностранных дел РФ сослался на членство Армении в Евразийском экономическом союзе, подчеркнув, что «без России партнерам не обойтись».

По словам Галузина, значительная база договоренностей по разблокированию коммуникаций уже была наработана на уровне вице-премьеров в трехстороннем формате Россия-Армения-Азербайджан, а потому Москва трактует эти наработки как собственный институциональный задел и основание для участия в новых транспортных проектах. Замечу, что подобная риторика звучит не впервые. И каждый раз армянские власти публично дают понять, что российское участие в TRIPP не предусмотрено, а потому даже не обсуждается. Последний раз тема поднималась во время визита спикера парламента Армении Алена Симоняна в Москву, который, возвращаясь на родину, прямо заявил российским журналистам: «Как вы себе это представляете? Это армяно-американская компания». Симонян уточнил, что сам по себе транзит зерна или топлива не делает маршрут частью TRIPP, и допустил лишь теоретическую возможность обсуждения аналогичных механизмов в других направлениях. По его словам, подобные модели рассматривались и раньше, однако именно с Соединенными Штатами проект благодаря инициативе президента Трампа в рамках мирного процесса получил политическое продвижение. Министр экономики Армении Геворг Папоян также недвусмысленно обозначил позицию своего правительства, заявив, что участие России в «Маршруте Трампа» не предусмотрено. «В проекте участвуют две стороны - США и Армения», - подчеркнул Папоян, добавив, что работа уже запущена и остановить ее невозможно.

Дополнительно этот подход закрепляет сама структура собственности, в которой ключевым игроком выступают Соединенные Штаты, владеющие в компании-операторе проекта долей в 74 процента. Таким образом, любые изменения состава участников требуют согласия Вашингтона, хотя без одобрения Еревана присоединение Москвы юридически исключено. Этот пункт был сознательно включен в договор именно для того, чтобы Россия не смогла войти в проект через параллельные политические сделки. Поэтому нынешнее давление Москвы на армянскую сторону выглядит закономерным. Из заявлений Галузина видно, что Кремль демонстративно напоминает о своих «козырях». Первый - присутствие российских пограничников на армяно-иранской границе, через которую должен проходить маршрут. Сигнал прозрачен: безопасность коридора в значительной степени зависит от российского военного фактора. Второй рычаг - долгосрочное управление армянскими железными дорогами компанией «Южно-Кавказская железная дорога», дочерней структурой ОАО «Российские железные дороги». Теоретически Москва может попытаться распространить действие существующего договора на новые линии, которые будут проложены в рамках проекта, либо оспорить разграничение полномочий в международном арбитраже, ссылаясь на соглашение от 2008 года. Тем не менее армянское правительство уже заявило, что будущая инфраструктура TRIPP не будет передана под российское управление.