Президент осадил генерала. Посадит ли?

Одновременно появилось заявление Академии наук и научного сообщества, в котором говорится, что тезис о необходимости досрочных президентских выборов юридически ничтожен и может быть интерпретирован как призыв к дестабилизации. «Правовых оснований для назначения досрочных выборов президента нет. Действующий курс руководства страны отвечает национальным интересам и демонстрирует конкретные результаты в экономике и социальной сфере. Призываем гражданское общество и политические силы к конструктивному диалогу и неукоснительному соблюдению законов».

В Кыргызстане тектонические перемены. Распался правящий тандем. Президент Садыр Жапаров и глава Госкомитета Нацбезопасности Камчибек Ташыев жестко рассорились, и последний лишился своего поста, как и трое его заместителей. Пограничников вывели из подчинения ГКНБ, а для защиты высших государственных руководителей на основе 9-й службы комитета будет создана Государственная служба охраны. Назначены новые заместители ГКНБ, руководители Антитеррористического центра и Центра кибербезопасности. Ташыев остался не только без должности, но и без рычагов влияния, которые он мог бы использовать в противостоянии с главой государства.

Заявлению академиков предшествовало обнародование открытого письма 75 известны в стране политиков и ученых к депутатам с просьбой «безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента». Пресс-секретарь Жапарова Аскат Алагозов сообщил, что от имени главы ГКНБ проводились разговоры с депутатами и чиновниками с предложением поддержки Ташыева на досрочных президентских выборах. Вот, собственно, и причина раздора в ключевой правящей связке Кыргызстана.

После того, как совместными усилиями в 2020 году Жапаров и Ташыев сместили со своего поста пятого президента Кыргызстана Сооронбека Жеенбекова, была принята новая Конституция страны. И вот теперь, когда подходит срок выборов, встал вопрос: засчитать первый срок Жапарова, избиравшегося по старой Конституции, и тогда он имеет право на один новый срок, или начать отсчет по новой, и тогда появляется перспектива двух новых сроков. Якобы для того, чтобы снять все разногласия, инициативная группа и предложила перенести срок выборов с конституционного, 24 января 2027 года, на лето этого года, объявив их внеочередными. Но истинный прицел инициаторов был на то, чтобы выбрать Камчибека Ташыева.

Само по себе чудо, что связка двух очень властных и амбициозных фигур просуществовала столько времени. Кыргызы даже стали воспринимать сам тандем как гаранта стабильности. При этом генерал не упускал случая продемонстрировать власть. По его распоряжению был расстрелян якобы за сопротивление при аресте «Коля-Киргиз» – глава преступного сообщества Кыргызстана Камчи Кольбаев. Родной город Ташыева Джалалабад переименовали в Манас в честь героя кыргызского эпоса, а мэра Манаса глава ГКНБ отхлестал по лицу за плохое руководство городом.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, ссылаясь на источники в Бишкеке, утверждает, что между президентом и главой нацбезопасности произошел очень резкий разговор по поводу как раз президентских выборов, после чего и последовали резонансные кадровые решения. Причем генерал Ташыев сейчас находится на плановом лечении в Мюнхене, и теперь вопрос, вернется ли он на родину. Феликс Кулов, старейшина кыргызской политики, уверяет: если Ташыев не станет углублять конфликт, его свободе ничего не грозит.

Но генерал пользуется большим авторитетом в стране и особенно на юге, откуда он родом. За земляков кыргызы горой. Пока рано говорить о том, что президенту Жапарову удалось сохранить стабильность, существовавшую до распада тандема.