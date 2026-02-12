Бэд Банни бросил перчатку Трампу

Нет явления более американского, чем Супербоул – финал Национальной футбольной лиги. Во-первых, это именно что американский футбол, во-вторых, за этим пиковым событием спортивного сезона следят в Америке буквально все. По медийности с ним мог бы конкурировать день президентских выборов, но он случается раз в четыре года, и в нем нет плотной концентрации происходящего в интенсивные 3,5-4 часа. Отдельным событием в событии является шоу в перерыве в середине игры с участием звезд американской и, соответственно, мировой сцены. В этот раз Супербоул превзошел себя, выплеснувшись за рамки топового спортивного и музыкального представления. И, как буквально все в Америке в последнее время, оказался про Трампа. Вернее, в пику ему. И дело даже не в том, что «Нью-Ингленд Пэтриотс» без шансов проиграли «Сиэттл Сихоукс»: известно, что владелец «патриотов» миллиардер Роберт Крафт – давний друг Дональда Трампа, спонсор его политических кампаний, и недавно вместе с президентом он присутствовал на просмотре фильма «Мелания», посвященного первой леди. Информпространство взорвало выступление в перерыве матча Бэд Банни – певца из Пуэрто-Рико.

31-летний Бэд Банни - Бенито Антонио Мартинес Окасио, еще недавно простой парень, работавший продавцом в супермаркете, сейчас мегазвезда и икона стиля для миллионов не только латинос, но и американцев из других этнических групп. Ему удалось разрушить незримые барьеры между ними и стать общенациональным любимцем. В 2025 году он – неслыханный рекорд! - в четвертый раз стал самым прослушиваемым артистом мира на музыкальной платформе Spotify. И это при том, что Банни исполняет песни исключительно на испанском языке. Billboard назвал его «Величайшей поп-звездой 2025 года». А 1 февраля уже этого года певец получил премию «Грэмми» за лучший альбом года, и это был первый раз в истории, когда этой награды удостоился полностью испаноязычный альбом. На церемонии вручения премии Бэд Банни отдал свою статуэтку пятилетнему мальчику из штата Миннесота Лайону Конехо Рамосу, которого недавно агенты иммиграционной службы ICE сделали приманкой, чтобы схватить его отца, вызвав к себе волну гневного презрения. В своей речи артист сказал: «Мы не дикари, мы не животные, мы не чужие, мы люди, мы американцы!» - имея в виду большое испаноязычное сообщество США, которое усилиями Трампа и трампистов сейчас находится под постоянным подозрением и подвергается огромному прессингу. Шоу Банни на стадионе в Санта-Кларе, Калифорния, прошло под большим плакатом с надписью: «Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь» и было посвящено родине певца Пуэрто-Рико. Он исполнял песню, естественно, на испанском и завершил выступление словами: «Боже, благослови Америку: Чили, Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию, Перу, Эквадор, Бразилию, Колумбию, Венесуэлу, Гайану, Панаму, Коста-Рику, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Мексику, Кубу, Доминиканскую Республику, Ямайку, США, Канаду и мою родину Пуэрто-Рико». В это время на стадионе несли флаги этих стран. Это был тяжелейший удар по Дональду Трампу с его бескомпромиссной иммиграционной политикой.