Слабый должен выживать среди сильных

Регион живёт в ожидании следующего большого удара по Ирану, в связи с чем в арабских столицах всё отчётливее звучит одна и та же мысль: если Тегеран рухнет, то вместе с ним обрушится баланс сил, и последствия выйдут далеко за пределы границ Исламской Республики. Именно в такой логике высказался заместитель начальника штаба «Сил народной мобилизации» Яссер аль-Иссави. Речь идёт не о формировании, созданном в 2014 году как оперативный ответ на наступление боевиков «Исламского государства». Сегодня «Силы народной мобилизации» объединяют более 60 шиитских ополчений, насчитывающих по разным оценкам до 150–170 тысяч бойцов, располагающих тяжёлым вооружением, собственной логистикой и бюджетами, сопоставимыми с возможностями регулярной армии. Фактически это вторая силовая вертикаль Ирака, глубоко интегрированная в государственные институты и одновременно тесно связанная с иранским Корпусом стражей исламской революции.

В интервью российскому телеканалу RT аль-Иссави прямо предупредил: прямой конфликт между США и Ираном станет для Ирака экономической и военно-политической катастрофой и дестабилизирует весь регион. Вашингтон он назвал агрессором, а Тегеран - ключевым элементом регионального равновесия. Но при всей резкости формулировок прозвучала и важная оговорка: сами иракские формирования вступать в войну напрямую не намерены. Речь идёт о прагматичном расчёте - Багдад слишком хорошо помнит цену превращения своей территории в арену чужих разборок. Главный тезис аль-Иссави звучит ещё жёстче: выживание иранского режима - вопрос стратегической безопасности для всего арабского пространства. В его трактовке падение Тегерана означает исчезновение последнего системного противовеса Израилю. Без Ирана, по логике шиитского лагеря, не останется ни «оси сопротивления», ни сети прокси-сил, ни возможности оказывать давление на израильские границы - от Ливана до Йемена. Здесь работает язык чистой геополитики: в регионе просто исчезнет один из центров силы. Парадокс в том, что те, кто громче всех говорит о необходимости сдерживания Израиля, воевать за этот баланс не собираются. Политическая поддержка - да. Риторика - да. Прямое участие - нет. После двух десятилетий санкций, оккупации и войны с терроризмом у Ирака нет ни демографического, ни экономического, ни политического ресурса вновь становиться фронтом.