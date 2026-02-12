Скоро закончится электричество. Что делать?

«У нас осталось 30 месяцев». В устах Маска эта фраза, произнесённая в подкасте на сайте Cheeky Pint, прозвучала, как расчёт инженера, привыкшего оперировать цифрами, а не метафорами. Речь шла не об астероиде, не о пандемии и даже не о войне. Маск говорил о куда более прозаичной угрозе – об электричестве. А точнее, о его нехватке. По оценке Маска, рост вычислительных мощностей искусственного интеллекта приближается к физическому пределу энергетической инфраструктуры Земли. Если нынешняя динамика сохранится, то через два-три года дата-центры начнут потреблять столько же энергии, сколько целые государства. А затем – еще больше. «У нас просто закончится энергия», - предупреждает Илон Маск. Формулировка звучит апокалиптично, но за ней стоит сухая арифметика.

Современные ИИ-модели требуют уже не мега-, а гигаватты энергии. Один крупный дата-центр нового поколения потребляет 300-500 мегаватт - уровень атомного энергоблока. Крупнейшие кластеры, разрабатываемые сейчас для обучения ИИ, проектируются на 1-2 гигаватта. Для сравнения: примерно столько же потребляет город с населением 1 миллион человек. А вся сеть Google тратит электроэнергии больше, чем некоторые страны Восточной Европы. А теперь представим себе десятки таких центров. Электросети просто не успеют строиться с той же скоростью, с какой растут вычисления. Инженеры называют это «энергетическим потолком цифровой эпохи». Отсюда и идея Маска, звучащая как научная фантастика: если на Земле не хватает энергии, значит, нужно уйти туда, где её избыток. То есть, в космос. Компании Маска, прежде всего, SpaceX и орбитальная система Starlink, уже создали крупнейшую в истории цивилизации группировку спутников. Сейчас их около 10 тысяч. В перспективе - десятки тысяч. В одном из интервью Маск допустил куда более радикальную концепцию - создание орбитальных вычислительных центров, питающихся напрямую от солнечной энергии. Логика Маска проста: в космосе нет облаков, ночи и погодных колебаний. Солнечная панель работает почти непрерывно. Следовательно, теоретически орбитальные серверы могут получать энергию круглосуточно.