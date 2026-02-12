USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Скоро закончится электричество. Что делать?

наш комментарий
Эльнур Мамедов, автор haqqin.az
02:28 785

«У нас осталось 30 месяцев». В устах Маска эта фраза, произнесённая в подкасте на сайте Cheeky Pint, прозвучала, как расчёт инженера, привыкшего оперировать цифрами, а не метафорами. Речь шла не об астероиде, не о пандемии и даже не о войне. Маск говорил о куда более прозаичной угрозе – об электричестве. А точнее, о его нехватке.

По оценке Маска, рост вычислительных мощностей искусственного интеллекта приближается к физическому пределу энергетической инфраструктуры Земли. Если нынешняя динамика сохранится, то через два-три года дата-центры начнут потреблять столько же энергии, сколько целые государства. А затем – еще больше.

«У нас просто закончится энергия», - предупреждает Илон Маск. Формулировка звучит апокалиптично, но за ней стоит сухая арифметика.

По оценке Маска, рост вычислительных мощностей искусственного интеллекта приближается к физическому пределу энергетической инфраструктуры Земли

Современные ИИ-модели требуют уже не мега-, а гигаватты энергии. Один крупный дата-центр нового поколения потребляет 300-500 мегаватт - уровень атомного энергоблока. Крупнейшие кластеры, разрабатываемые сейчас для обучения ИИ, проектируются на 1-2 гигаватта. Для сравнения: примерно столько же потребляет город с населением 1 миллион человек. А вся сеть Google тратит электроэнергии больше, чем некоторые страны Восточной Европы.

А теперь представим себе десятки таких центров. Электросети просто не успеют строиться с той же скоростью, с какой растут вычисления. Инженеры называют это «энергетическим потолком цифровой эпохи».

Отсюда и идея Маска, звучащая как научная фантастика: если на Земле не хватает энергии, значит, нужно уйти туда, где её избыток. То есть, в космос.

Компании Маска, прежде всего, SpaceX и орбитальная система Starlink, уже создали крупнейшую в истории цивилизации группировку спутников. Сейчас их около 10 тысяч. В перспективе - десятки тысяч. В одном из интервью Маск допустил куда более радикальную концепцию - создание орбитальных вычислительных центров, питающихся напрямую от солнечной энергии.

Логика Маска проста: в космосе нет облаков, ночи и погодных колебаний. Солнечная панель работает почти непрерывно. Следовательно, теоретически орбитальные серверы могут получать энергию круглосуточно.

Таким образом человечество может просто на десятилетия потерять доступ к космосу. И это уже не гипотеза, а расчёты специалистов NASA

Звучит элегантно. На только бумаге. Проблема в том, что космос – очень плохое место для компьютеров, главным врагом которых является тепло. На Земле серверы охлаждаются воздухом или водой. В вакууме космоса этого нет. Передача тепла возможна только посредством излучения, а это в десятки раз менее эффективно.

Таким образом человечество может просто на десятилетия потерять доступ к космосу. И это уже не гипотеза, а расчёты специалистов NASA.

Важно понимать: Илон Маск не пророк апокалипсиса, он инженер. И его «30 месяцев» - это не таймер конца света, а дедлайн для инфраструктуры.

Фактически Маск говорит о трёх вещах: искусственный интеллект развивается быстрее, чем энергетика, земная сеть к такому спросу не готова, а без новых источников энергии или радикальных решений технологический прогресс упрётся в физический предел.

Проще говоря, проблема не в роботах, а в розетке. Таким образом, если прогноз Маска окажется верным, мир ждёт не катастрофа, а куда более скучная, но болезненная вещь – замедление, дефицит энергии. Что, в свою очередь, означает рост цен на электричество, ограничения для дата-центров, перенос вычислений в страны с дешёвой генерацией и гонку за атомной и солнечной энергетикой.

И если человечество хочет строить «искусственный мозг», ему сначала придётся решить куда более простую задачу - где для это взять электричество и куда девать тепло. Без этого не спасут даже миллионы космических спутников.

Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 399
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 840
Кто играет на два фронта, остается за бортом
Кто играет на два фронта, остается за бортом наш комментарий
01:27 1324
Скоро закончится электричество. Что делать?
Скоро закончится электричество. Что делать? наш комментарий
02:28 786
Слабый должен выживать среди сильных
Слабый должен выживать среди сильных наш комментарий
02:18 485
Бэд Банни бросил перчатку Трампу
Бэд Банни бросил перчатку Трампу наш комментарий
01:56 1024
Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 1187
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 5190
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6504
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 1366
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 805

ЭТО ВАЖНО

Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 399
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 840
Кто играет на два фронта, остается за бортом
Кто играет на два фронта, остается за бортом наш комментарий
01:27 1324
Скоро закончится электричество. Что делать?
Скоро закончится электричество. Что делать? наш комментарий
02:28 786
Слабый должен выживать среди сильных
Слабый должен выживать среди сильных наш комментарий
02:18 485
Бэд Банни бросил перчатку Трампу
Бэд Банни бросил перчатку Трампу наш комментарий
01:56 1024
Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 1187
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 5190
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6504
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 1366
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 805
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться