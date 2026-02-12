Скоро закончится электричество. Что делать?

«У нас осталось 30 месяцев». В устах Маска эта фраза, произнесённая в подкасте на сайте Cheeky Pint, прозвучала, как расчёт инженера, привыкшего оперировать цифрами, а не метафорами. Речь шла не об астероиде, не о пандемии и даже не о войне. Маск говорил о куда более прозаичной угрозе – об электричестве. А точнее, о его нехватке.
По оценке Маска, рост вычислительных мощностей искусственного интеллекта приближается к физическому пределу энергетической инфраструктуры Земли. Если нынешняя динамика сохранится, то через два-три года дата-центры начнут потреблять столько же энергии, сколько целые государства. А затем – еще больше.
«У нас просто закончится энергия», - предупреждает Илон Маск. Формулировка звучит апокалиптично, но за ней стоит сухая арифметика.
Современные ИИ-модели требуют уже не мега-, а гигаватты энергии. Один крупный дата-центр нового поколения потребляет 300-500 мегаватт - уровень атомного энергоблока. Крупнейшие кластеры, разрабатываемые сейчас для обучения ИИ, проектируются на 1-2 гигаватта. Для сравнения: примерно столько же потребляет город с населением 1 миллион человек. А вся сеть Google тратит электроэнергии больше, чем некоторые страны Восточной Европы.
А теперь представим себе десятки таких центров. Электросети просто не успеют строиться с той же скоростью, с какой растут вычисления. Инженеры называют это «энергетическим потолком цифровой эпохи».
Отсюда и идея Маска, звучащая как научная фантастика: если на Земле не хватает энергии, значит, нужно уйти туда, где её избыток. То есть, в космос.
Компании Маска, прежде всего, SpaceX и орбитальная система Starlink, уже создали крупнейшую в истории цивилизации группировку спутников. Сейчас их около 10 тысяч. В перспективе - десятки тысяч. В одном из интервью Маск допустил куда более радикальную концепцию - создание орбитальных вычислительных центров, питающихся напрямую от солнечной энергии.
Логика Маска проста: в космосе нет облаков, ночи и погодных колебаний. Солнечная панель работает почти непрерывно. Следовательно, теоретически орбитальные серверы могут получать энергию круглосуточно.
Звучит элегантно. На только бумаге. Проблема в том, что космос – очень плохое место для компьютеров, главным врагом которых является тепло. На Земле серверы охлаждаются воздухом или водой. В вакууме космоса этого нет. Передача тепла возможна только посредством излучения, а это в десятки раз менее эффективно.
Таким образом человечество может просто на десятилетия потерять доступ к космосу. И это уже не гипотеза, а расчёты специалистов NASA.
Важно понимать: Илон Маск не пророк апокалипсиса, он инженер. И его «30 месяцев» - это не таймер конца света, а дедлайн для инфраструктуры.
Фактически Маск говорит о трёх вещах: искусственный интеллект развивается быстрее, чем энергетика, земная сеть к такому спросу не готова, а без новых источников энергии или радикальных решений технологический прогресс упрётся в физический предел.
Проще говоря, проблема не в роботах, а в розетке. Таким образом, если прогноз Маска окажется верным, мир ждёт не катастрофа, а куда более скучная, но болезненная вещь – замедление, дефицит энергии. Что, в свою очередь, означает рост цен на электричество, ограничения для дата-центров, перенос вычислений в страны с дешёвой генерацией и гонку за атомной и солнечной энергетикой.
И если человечество хочет строить «искусственный мозг», ему сначала придётся решить куда более простую задачу - где для это взять электричество и куда девать тепло. Без этого не спасут даже миллионы космических спутников.