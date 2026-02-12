аМораль Мехтиева

Мехтиевская волна вновь захлестнула информационное пространство реального Азербайджана. Маленькое отступление от главной темы: мы, редакция haqqin.az, все последние годы старались держаться в стороне от огульной кампании развенчания культа личности (точнее, безличия) Мехтиева. В конце концов, не мы возводили этого Бога на пьедестал, более того, на протяжении всей нашей долгой и незавидной журналистской судьбы, порой рискуя благополучием, точнее, жизнью, раскрывали истинное лицо этой советской партийной бонзы. Можем сегодня напомнить читателям о статье «Славянский шкаф» либо «Рамиз Ильич» за подписью журналиста Эйнуллы Фатуллаева. Хотя даже после безобидной критики в адрес Мехтиева могла последовать безжалостная репрессия или гражданская казнь. Уж слишком безграничной была власть этого партократа-йапократа. За примерами далеко идти не будем: пламенная жизнь и скоропостижная смерть народного трибуна, верного соратника Алиевых - Сируса Тебризли - стала хорошо заученным уроком на долгие годы. Мановением жезла кардинала этот прототип Мариньи (ох, уж эти «Проклятые короли»!) мог превратить в пыль жизни людей, а может быть, и поколений…

Предательство Мехтиева?! Звучит слишком банально, а более точно – обычно. Советский КГБ вылепил комсомальчика Мехтиева из предательского теста, и как же непринужденно служить Системе и империи, будучи наделенным моральными качествами? Система научила узколобого, трафаретного, как русский славянский шкаф, бесчувственного и бесталанного Мехтиева предавать во имя собственного существования, предавая огню и мечу все талантливое, умное, светлое, идейное… И не только. Во имя окутавшей Систему серости он – серое пятно на кумачовом знамени власти – обязан был предавать и самого себя. Мехтиев предал Гейдара Алиева, потом родную Компартию, затем своей компиляцией и плагиатом - советскую науку, позже - Компартию независимого Азербайджана, затем снова Гейдара Алиева и по жизни – многочисленных доморощенных соратников и бестолковых единомышленников, а впоследствии и Ильхама Алиева… Рожденный в коридорах аппарата железного Феликса, далеко на Лубянке, Мехтиев, руководствуясь истиной «жизни по лжи», воспроизводил одно сплошное мрачное предательство, ибо воплощал собой злодейство и лицедейство. Каждое мгновение его жизни было соткано из лжи. Он надышался воздухом лжи. Как же ему не повезло, и как повезло всем нам, что Боги сохранили ему жизнь у порога в аутодафе. А ведь 88-летний старик мог умереть, не дожив до справедливого возмездия. Боги не позволили ему умереть, отправив к эшафоту, возведенному его же руками (как же он повторил судьбу кардинала Мариньи, предавшего Филиппа Красивого!) Если бы он умер вовремя… Какое счастье умереть вовремя, не пережив самого себя, не так ли?! Сегодня именем этого злодея были бы названы проспекты, улицы, города… И я жил бы не на проспекте Нариманова, а на проспекте Мехтиева?! Представляете?! Спасибо, что выжил, чтобы предать и подняться к своей виселице. Во истину пути Господни неисповедимы! А сегодня в квартире Мехтиева – председателя Госкомиссии по борьбе с коррупцией, по совместительству академика без науки – выставляют книжные коробки, забитые денежными купюрами. Книги сожгли, а коробки набили деньгами.

Еще один драматический персонаж – наш современник из реального Азербайджана. Да-да, речь о «Марате азербайджанской революции» с «горящим сердцем Данко». Скукожившись в грязном углу своей угрюмой камеры, Али Керимли – это бессовестное и поруганное дитя загубленной азербайджанской революции – со скрежетом в зубах и скрипом в сердце удостоился последней чести: его заместитель, соратник и друг Фуад Гахраманлы выступал с чистосердечными признаниями о кощунственном и подлом приказе лидера фронтистов. Именно в то самое столпотворение у парламента, когда мятежной толпой десятки тысяч азербайджанцев ворвались к площади у парламента, чтобы потребовать у власти начать освободительную борьбу за Карабах, Али Керимли отдал преступный приказ своим адептам: втиснуться гурьбой в ряды национал-патриотов и повернуть движение за Карабах вспять – на захват власти. Это говорит не власть и не мы, это утверждает сам глашатай Керимли – Фуад Гахраманлы. Есть детская болезнь левизны, а есть старческая болезнь мехтиевщины. 60-летний молодогвардеец Керимли, один из могильщиков азербайджанской революции, повержен мехтиевщиной. Да, он остался под обломками той же Системы, которой денно и нощно служил со времен становления алиевской власти и первой болезни Гейдара Алиева. Керимли в 2001 году попытался сорваться с ручного поводка мехтиевского аппарата. Он подумал, что Патриарх азербайджанской политики не выживет, и власть можно будет завоевать на революционной площади. Алиев не только выжил, но и оставил после себя победоносного преемника. Керимли не рассчитал и ошибся, ушибся, поскользнулся, разбив лицо и всю оставшуюся жизнь. За предательство, то есть мехтиевщину, он получает ту же самую кару небесную – предательство. Он предал самого себя, сегодня предают его самого…