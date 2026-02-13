Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…

Как сообщают индийские СМИ, международная преступная сеть, занимающаяся торговлей людьми, похитила в Азербайджане двух граждан Индии, подвергла их пыткам в прямом эфире и разослала видеозаписи родственникам. Полиция Индии и Азербайджана начала совместную операцию по задержанию преступников и освобождению заложников. По имеющейся информации, двое молодых жителей деревни Кантария округа Ананд, что в штате Гуджарат, 22-летний Дхрув Патель и 32-летняя Дипика Патель, решили нелегально эмигрировать в США по так называемому «ослиному маршруту» (так в Индии называют сложную цепочку транзита через третьи страны, организованного и контролируемого криминальными посредниками). За услуги Дхрув заплатил агенту из Мумбаи около 35 лакхов рупий (примерно 38 тысяч долларов), а Дипика - около 15 лакхов.

Путешествие началось 30 января 2026 года: из Ананда они выехали в Вадодару, затем - в Дели, откуда вылетели в Баку, прибыв в столицу Азербайджана 1 февраля. Сразу после прибытия молодых людей агент приказал им отключить телефоны, а вскоре местный посредник потребовал от них дополнительные деньги и запретил перечислять средства агенту из Мумбая. Когда Дхрув и Дипика отказались, их похитили и вывезли в дом на окраине Баку. В подвале здания преступники жестоко избили Дхрува, а видео истязаний отправили через WhatsApp его семье в Индию с предупреждением: если не будет выкупа, похитители изымут и продадут почки Дхрува. Родственники сумели собрать около 65 лакхов рупий, часть этой суммы была переведена в криптовалюте, однако требования бандитов продолжились. В отчаянии семьи похищенных обратились к депутату от штата Гуджарат Митешу Пателю, который связался с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, по поручению которого посольство Индии в Баку срочно подключилось к делу и уведомило азербайджанские власти. В течение 24 часов была проведена совместная полицейская операция, в ходе которой заложников обнаружили и освободили живыми.