аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…

Их пытали в прямом эфире
Отдел информации
01:58

Как сообщают индийские СМИ, международная преступная сеть, занимающаяся торговлей людьми, похитила в Азербайджане двух граждан Индии, подвергла их пыткам в прямом эфире и разослала видеозаписи родственникам.

Полиция Индии и Азербайджана начала совместную операцию по задержанию преступников и освобождению заложников.

По имеющейся информации, двое молодых жителей деревни Кантария округа Ананд, что в штате Гуджарат, 22-летний Дхрув Патель и 32-летняя Дипика Патель, решили нелегально эмигрировать в США по так называемому «ослиному маршруту» (так в Индии называют сложную цепочку транзита через третьи страны, организованного и контролируемого криминальными посредниками). За услуги Дхрув заплатил агенту из Мумбаи около 35 лакхов рупий (примерно 38 тысяч долларов), а Дипика - около 15 лакхов.

Путешествие началось 30 января 2026 года: из Ананда они выехали в Вадодару, затем - в Дели, откуда вылетели в Баку, прибыв в столицу Азербайджана 1 февраля. Сразу после прибытия молодых людей агент приказал им отключить телефоны, а вскоре местный посредник потребовал от них дополнительные деньги и запретил перечислять средства агенту из Мумбая. Когда Дхрув и Дипика отказались, их похитили и вывезли в дом на окраине Баку.

В подвале здания преступники жестоко избили Дхрува, а видео истязаний отправили через WhatsApp его семье в Индию с предупреждением: если не будет выкупа, похитители изымут и продадут почки Дхрува. Родственники сумели собрать около 65 лакхов рупий, часть этой суммы была переведена в криптовалюте, однако требования бандитов продолжились.

В отчаянии семьи похищенных обратились к депутату от штата Гуджарат Митешу Пателю, который связался с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, по поручению которого посольство Индии в Баку срочно подключилось к делу и уведомило азербайджанские власти. В течение 24 часов была проведена совместная полицейская операция, в ходе которой заложников обнаружили и освободили живыми.

В настоящее время Дхрув и Дипика находятся под защитой посольства Индии, ведутся юридические процедуры по их возвращению на родину. Депутат Патель назвал инцидент крайне тревожным и предостерег индийскую молодежь от сотрудничества с организаторами нелегальной миграции.

Полицейское расследование показало, что похитители связаны с бандой, возглавляемой человеком по имени Паван Роки и гражданином Ирана Баба Ханом. Предполагается, что эта группа причастна к множеству аналогичных преступлений. Полиция Гуджарата начала розыск агентов из Мумбаи, замешанных в организации нелегального маршрута.

Следует напомнить, что Азербайджан в последние годы активно используется как транзитный узел в системе «ослиного маршрута», по которому жители Индии и других стран Южной Азии пытаются через цепочку государств нелегально проникнуть в США. Ранее индийские криминальные структуры, переправлявшие мигрантов через Азербайджан, Турцию и далее в Латинскую Америку, неоднократно задерживались правоохранительными органами у себя на родине.

