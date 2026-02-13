Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов

Огневая мощь сухопутных войск Азербайджана последовательно наращивается за счет мобильных систем непрямой наводки. Очередным элементом этой линии стала договоренность о закупке крупной партии самоходных автоматических минометов SAM-120. На международной выставке вооружений WDS 2026 в Эр-Рияде было подписано рамочное соглашение между Баку и словацкой государственной компанией ZŤS Špecial, предусматривающее поставку до 300 единиц минометов SAM-120 (AM-120). Производственный цикл стартует сразу после финализации контракта. Первый образец для азербайджанской стороны планируется представить осенью 2026 года на оборонной выставке в Баку. Общая стоимость сделки оценивается в 210 миллионов евро. При этом первые 96 систем уже законтрактованы, оставшиеся позиции оформлены как опцион. Исходя из этих параметров, ориентировочная цена одной установки составляет около 2,18 миллиона евро, что соответствует классу полностью автоматизированных минометных комплексов на колесном шасси.

SAM-120 представляет собой 120-миллиметровый автоматический миномет с интегрированным механизмом заряжания и цифровой системой управления огнем. Минимальная эффективная дальность стрельбы - 504 метра, максимальная - 8600 метров. Темп огня достигает 18-20 выстрелов в минуту. Боеукладка барабанного типа вмещает до 60 мин, что обеспечивает продолжительное ведение огня без смены позиции и пополнения боекомплекта. По сути, речь идет о батарейном средстве огневой поддержки, способном работать в режиме коротких интенсивных налетов. Комплекс установлен на шасси грузовика Tatra 815-7 6×6 с бронированной кабиной Puma L2 Long. Такая конфигурация повышает мобильность, сокращает время развертывания и свертывания и обеспечивает базовую защиту расчета от стрелкового оружия и осколков, что критически важно для минометных подразделений: в условиях контрбатарейной борьбы время пребывания на позиции напрямую влияет на живучесть. Отдельный фактор - возможная локализация производства. Соглашение между ZŤS Špecial и азербайджанским научно-производственным предприятием «İqlim» предполагает передачу части технологических компетенций и участие в сборке местных мощностей. Для Баку это означает снижение зависимости от импорта, упрощение сервиса и формирование собственной производственной базы.

Сделка стала одним из крупнейших экспортных проектов Словакии в сегменте наземных артиллерийских систем и одновременно вписывается в долгосрочную программу модернизации азербайджанских артиллерийских войск. Акцент делается на мобильные платформы с автоматизированным циклом стрельбы, высокой скоростью смены позиций и интеграцией в цифровой контур управления. Выбор 120-миллиметровых минометов имеет и тактическую логику. В условиях горно-пересеченного рельефа такие системы эффективнее ствольной артиллерии малого калибра: крутая траектория позволяет поражать цели за складками местности, в ущельях и на обратных скатах высот. Колесная база облегчает маневр по узким дорогам и пересеченной местности, а автоматизация минимизирует численность расчета. Азербайджан последовательно развивает этот сегмент с начала 2020-х годов. Ранее были закуплены 120-миллиметровые комплексы Cardom и Spear Mk 2 израильской компании Elbit Systems, установленные на мобильных платформах и бронемашинах SandCat. В ходе 44-дневной войны они продемонстрировали высокую точность и быстрое развертывание, подтвердив ценность мобильной минометной артиллерии для маневренных операций.