аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе

Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
02:39

100 миллиардов евро, заложенные в бюджет, десятилетие переговоров и амбиции создать «самый передовой истребитель Европы» - так начиналась история проекта FCAS.

Сегодня эта программа все меньше напоминает флагман европейского ВПК и все больше - затяжной политико-промышленный конфликт между Парижем и Берлином, который подрывает саму идею стратегической автономии Евросоюза.

Система FCAS, инициированная в 2017 году президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель, задумывалась как комплекс нового поколения - пилотируемый истребитель 6-го поколения, рой ударных беспилотников-«носителей», цифровое «боевое облако», объединяющее самолеты, спутники, наземные средства и артиллерию в единую сеть. По сути - попытка создать европейский аналог американских концепций сетево-центрической войны и заменить собственной технологической платформой зависимость от F-35.

Планируемый ввод FCAS в строй отодвинут за горизонт 2040 года - слишком поздно для эпохи, в которой технологии устаревают за пять-семь лет

Однако по мере детализации проекта стало очевидно, что под общей вывеской скрываются две разные военные философии. Франция рассматривала будущий истребитель как инструмент экспедиционных операций и ядерного сдерживания - легкий, маневренный, способный нести национальное ядерное оружие. Германия же делала ставку на дальность, продолжительное патрулирование, интеграцию в инфраструктуру НАТО и более «тяжелую» архитектуру. Различия в требованиях к массе, боевой нагрузке, радиусу действия и профилю применения означали фактически два разных самолета.

Конфликт быстро вышел за рамки технических дискуссий и переместился в промышленную плоскость. За проектом стоят французская Dassault Aviation и немецкий гигант Airbus. Для Dassault речь идет о сохранении контроля над ключевыми компетенциями в боевой авиации, накопленными при создании истребителя Rafale. Для Airbus - о доступе к этим технологиям и перераспределении ролей внутри европейского авиастроения. В результате спор идет не только о конструкторских решениях, но и о том, кто владеет интеллектуальной собственностью, кто отвечает за критические узлы и кому именно достанутся основные контракты.

Французская сторона все чаще говорит языком монополии компетенций. Руководство Dassault открыто подчеркивает, что концерн умеет создавать современные истребители самостоятельно, тогда как Германия десятилетиями не разрабатывала собственные боевые самолеты. В Берлине такую позицию воспринимают как попытку превратить равноправное партнерство в субподряд.

Политический фон лишь усиливает напряжение. После российского вторжения в Украину Германия объявила о «переломном моменте» в своей оборонной политике и резко увеличила военные расходы, ясно дав понять, что Берлин больше не готов играть вторые роли и стремится получить полный технологический суверенитет, включая авиацию.

Французская сторона все чаще говорит языком монополии компетенций. В Берлине такую позицию воспринимают как попытку превратить равноправное партнерство в субподряд

На этом фоне 100 миллиардов евро начинают выглядеть не столько инвестицией в будущее, сколько полем борьбы за влияние. Программа буксует, график сдвигается, решения откладываются. Планируемый ввод FCAS в строй отодвинут за горизонт 2040 года - слишком поздно для эпохи, в которой технологии устаревают за пять-семь лет.

Параллельно в Европе формируется альтернативный центр притяжения. Великобритания, Италия и Япония продвигают собственный проект GCAP - истребитель 6-го поколения Tempest. Запуск этого проекта состоялся значительно позже, но сроки реализации выглядят реалистичнее: начало эксплуатации намечено на середину 2030-х. Для Берлина это соблазнительный вариант - присоединиться к более гибкой коалиции и заодно сократить зависимость от французских условий.

Великобритания, Италия и Япония продвигают собственный проект GCAP - истребитель 6-го поколения Tempest

Таким образом, проект FCAS из символа европейской интеграции постепенно превращается в индикатор ее пределов. Программа должна была продемонстрировать способность континента самостоятельно разрабатывать оружие 6-го поколения. На практике же она высветила структурную проблему - отсутствие единой военной стратегии и конкуренцию национальных оборонных индустрий. Речь идет о способности Европейского союза действовать как единый военно-политический субъект.

Пока же самый дорогой оборонный проект Старого Света больше напоминает затяжной бракоразводный процесс между Парижем и Берлином, где счет идет на потерянное время и десятки миллиардов евро.

