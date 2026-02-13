Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку

Южнокорейская разведка - Национальная разведывательная служба (NIS) - на закрытом брифинге для депутатов парламента поделилась выводами о том, что правитель Северной Кореи заметно увеличивает публичную активность своей дочери Ким Чжу Э, что может свидетельствовать о повышении ее официального статуса. Теперь она из стадии подготовки к роли преемницы переходит в этап назначения преемницей. Для режима, где придают огромное значение таким тонким различиям, это важная перемена.
Ким Чжу Э в последнее время сопровождала отца на мероприятиях, посвященных годовщине основания Корейской народной армии. Народу также был продемонстрирован ее визит в Кымсусанский дворец Солнца – священный семейный мавзолей, где покоятся забальзамированные тела ее прадедушки Ким Ир Сена и дедушки Ким Чен Ира. Тем самым была подчеркнута принадлежность девочки к правящему роду. Кроме того, ее стали называть в официальных заявлениях и в прессе «уважаемой» дочерью, а не «любимой», как раньше. Ее отца так стали называть именно после того, как отпали сомнения, что он станет будущим лидером.
КНДР предельно закрытая страна, а в этой стране нет ничего более закрытого, чем жизнь семьи вождя. Например, супруга вождя Ли Соль Чжу появилась на публике только в 2012 году, хотя поженились они в 2009 году, а дочка родилась в 2010-м. О том, что у Ким Чен Ына вообще есть дочь, впервые стало известно в 2013 году, когда американский баскетболист Дэнис Родман посетил с визитом, наделавшим много шума, Северную Корею и отдыхал с Ыном на море. Тогда он писал, что держал в руках его маленькую дочку. А на большой публике Ким Чжу Э появилась впервые в ноябре 2022 года и сразу на серьезном мероприятии: северокорейский лидер с маленькой дочкой присутствовал при запуске ракеты.
С тех пор потенциальная наследница, которой все еще только тринадцать лет, регулярно появляется рядом с отцом, который инспектирует то боевые части, то объекты народного хозяйства. А в сентябре прошлого года Ким Чен Ын взял ее в поездку в Китай на первую за шесть лет встречу с Си Цзиньпином и на китайский парад победы, на который приехал Владимир Путин и другие зарубежные лидеры.
Южнокорейская разведка утверждает, что у Ким Чжу Э есть еще старший брат и кто-то младший, то ли брат, то ли сестра, но про них по каким-то причинам неизвестно больше вообще ничего. А девочка, выбранная в преемницы, получает исключительно домашнее образование, преуспевая, к удовольствию отца, в верховой езде.
Из других Кимов, способных претендовать на власть, указывают на сестру Ына - Ким Ё Чжон, известную жесткими заявлениями по международным проблемам: так, она называла южнокорейцев «псами США» и регулярно угрожает применить ядерное оружие. Интересно, что наследование по мужской линии пока не прослеживается. Своего старшего сводного брата Ким Чен Нама, проживавшего за границей, лидер КНДР приказал в 2017 году отравить.
Почему 42-летнему правителю понадобилось уже сейчас продвигать свою юную дочь по властной иерархии, не очень понятно. Слухи о его пошатнувшемся здоровье пока никак не подтверждаются, да и Ким Чжу Э все же слишком мала, чтобы наследовать страну. Не факт и то, что дело до этого дойдет. Пока же ему явно интересно воспитывать из нее партийную принцессу.
А пока южнокорейцы просят пристально присмотреться, что будет на большом съезде Рабочей партии, на котором глава государства выступит с планами на ближайшие пять лет. Будет ли дочка рядом с отцом на этом ответственном мероприятии?