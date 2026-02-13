Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку

Южнокорейская разведка - Национальная разведывательная служба (NIS) - на закрытом брифинге для депутатов парламента поделилась выводами о том, что правитель Северной Кореи заметно увеличивает публичную активность своей дочери Ким Чжу Э, что может свидетельствовать о повышении ее официального статуса. Теперь она из стадии подготовки к роли преемницы переходит в этап назначения преемницей. Для режима, где придают огромное значение таким тонким различиям, это важная перемена. Ким Чжу Э в последнее время сопровождала отца на мероприятиях, посвященных годовщине основания Корейской народной армии. Народу также был продемонстрирован ее визит в Кымсусанский дворец Солнца – священный семейный мавзолей, где покоятся забальзамированные тела ее прадедушки Ким Ир Сена и дедушки Ким Чен Ира. Тем самым была подчеркнута принадлежность девочки к правящему роду. Кроме того, ее стали называть в официальных заявлениях и в прессе «уважаемой» дочерью, а не «любимой», как раньше. Ее отца так стали называть именно после того, как отпали сомнения, что он станет будущим лидером.

КНДР предельно закрытая страна, а в этой стране нет ничего более закрытого, чем жизнь семьи вождя. Например, супруга вождя Ли Соль Чжу появилась на публике только в 2012 году, хотя поженились они в 2009 году, а дочка родилась в 2010-м. О том, что у Ким Чен Ына вообще есть дочь, впервые стало известно в 2013 году, когда американский баскетболист Дэнис Родман посетил с визитом, наделавшим много шума, Северную Корею и отдыхал с Ыном на море. Тогда он писал, что держал в руках его маленькую дочку. А на большой публике Ким Чжу Э появилась впервые в ноябре 2022 года и сразу на серьезном мероприятии: северокорейский лидер с маленькой дочкой присутствовал при запуске ракеты. С тех пор потенциальная наследница, которой все еще только тринадцать лет, регулярно появляется рядом с отцом, который инспектирует то боевые части, то объекты народного хозяйства. А в сентябре прошлого года Ким Чен Ын взял ее в поездку в Китай на первую за шесть лет встречу с Си Цзиньпином и на китайский парад победы, на который приехал Владимир Путин и другие зарубежные лидеры. Южнокорейская разведка утверждает, что у Ким Чжу Э есть еще старший брат и кто-то младший, то ли брат, то ли сестра, но про них по каким-то причинам неизвестно больше вообще ничего. А девочка, выбранная в преемницы, получает исключительно домашнее образование, преуспевая, к удовольствию отца, в верховой езде.