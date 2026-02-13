USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

НАТО без Украины «в заднице»

горячая тема
Андрей Маслаченко, Киев, специально для haqqin.az
13 февраля 2026, 22:24 1490

Недавно Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, в ответ на вопрос, что произойдет, если российские войска вторгнутся в Сувалкский коридор – на территорию Литвы и Польши, отделяющую Калининградскую область от остальной России, заявил, что «ответ будет сокрушительным». А вот не факт, совсем не факт.

В The Wall Street Journal вышел материал об учениях Альянса в мае прошлого года в Эстонии под названием Hedgehog-2025, в которых приняли участие более 16 тысяч военных из 12 стран. В учениях также приняли участие украинские пилоты дронов с боевым опытом.

Украинцы использовали систему управления полем боя «Дельта» собственной разработки. Она в режиме реального времени собирает данные об обстановке, искусственный интеллект проводит анализ, определяет цели и координирует удары. Это позволяет в считанные минуты обнаруживать цель, передавать координаты и наносить удар. В результате украинская команда из десятка человек, имитировавшая условного противника, за полдня показала уничтожение 17 единиц бронетехники и нанесла еще три десятка ударов по другим целям.

Сможет ли Россия захватить Сувалкский коридор? Учения НАТО показали, что сможет!

Всего в команде «противника» действовало около ста человек, при этом на площади менее десяти квадратных километров действовало больше тридцати дронов. В реальной ситуации на украинском фронте это число вдвое больше. В целом за день учений «противник» уничтожил два батальона, что практически вывело из строя британскую бригаду и эстонскую дивизию. При этом позиции украинских операторов беспилотников так обнаружить и не удалось.

Оказалось, что подразделения НАТО совершенно не обучены действиям в условиях плотной работы БПЛА. Лишенная должной маскировки техника легко обнаруживалась и уничтожалась, личный состав беззаботно устанавливал палатки, словно не подозревая, что перед разведывательными дронами «противника» находится будто на ладони. Все было уничтожено ударными беспилотниками.

Бывший командир Центра военной разведки Эстонии Стен Райманн назвал результаты учений «шокирующими» для военных чиновников и личного состава, пишет The Wall Street Journal. «Мы в заднице», - прокомментировал ситуацию один из натовских командиров.

НАТО проиграет без Украины

Комментируя эту публикацию, люди, знакомые с ходом этих учений, сообщили, что у украинцев в какой-то момент закончились имитаторы взрывных устройств, и тогда в качестве скидов они стали приделывать к дронам поленья. В какой-то момент их попросили выйти из учений, потому что маневры с полным разгромом и деморализацией личного состава боевых подразделений НАТО теряли всякий смысл.

Безусловно, с мая прошлого года прошло немало времени, и полученный урок, наверное, каким-то образом был учтен, но стало очевидно, что требуется тотальная перестройка обучения и построения боевой работы Альянса, учитывающая полное изменение картины современного боя. Внести здесь необходимые коррективы за несколько месяцев невозможно.

Время, когда украинские подразделения отправлялись на учебу в Европу, давно закончилось, настало время НАТО ускоренным темпом учиться у украинцев. Иначе задница.

