Два шейха мешают Трампу против Ирана

На полях Мюнхенской конференции по безопасности прозвучала речь, по тональности, скорее, политическая, чем дипломатическая. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из наиболее последовательных сторонников жесткой линии президента Дональда Трампа, выступил с резкой критикой не только в адрес Тегерана, но и союзников США в Персидском заливе. Главным объектом его атаки стал Иран. Грэм назвал режим аятолл «религиозными нацистами» и заявил, что он слаб как никогда со времен революции 1979 года. По его оценке, международное сообщество вновь рискует недооценить идеологически мотивированную угрозу - до тех пор, пока она не станет необратимой. Сенатор предупредил: если Иран получит ядерное оружие, он использует его для достижения трех целей - «очищения» ислама, уничтожения Израиля и нанесения удара по Соединенным Штатам.

Фактически Грэм призвал к смене режима в Тегеране, уточнив, что речь идет не о прямом вторжении, а о полномасштабной поддержке иранского общества, выходящего на протесты. Он провел параллель с эпохой Рональда Рейгана, напомнив о риторике у Берлинской стены, и заявил, что с режимами, которые «учат лгать и разрушать во имя Бога», нельзя заключать компромиссные сделки. «Я не собираюсь благословлять плохое соглашение», - подчеркнул сенатор, дав понять, что любое будущее соглашение с Ираном столкнется в Сенате США с жесткой процедурой одобрения. Примечательно, что Грэм не ограничился критикой Тегерана. В беспрецедентно резкой форме он обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бин Зайеду, призвав их прекратить внутренние трения. По его словам, разногласия между Эр-Риядом и Абу-Даби по региональным направлениям, включая Йемен и Судан, подрывают общий фронт и объективно усиливают позиции Ирана. Фраза сенатора о том, что ему «надоела вся эта чушь», прозвучала как сигнал: Вашингтон ожидает от своих партнеров консолидации перед лицом общей угрозы. Контекст этих заявлений очевиден. Администрация Трампа усиливает военное присутствие США на Ближнем Востоке, одновременно оставляя пространство для переговоров. Однако выступление Грэма демонстрирует усиление в американском истеблишменте лагеря, который считает компромисс с Тегераном стратегической ошибкой. Конгресс США в свою очередь готов использовать свои полномочия, чтобы не допустить соглашения, воспринимаемого в Вашингтоне как уступка.