USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Два шейха мешают Трампу против Ирана

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
19:56 1056

На полях Мюнхенской конференции по безопасности прозвучала речь, по тональности, скорее, политическая, чем дипломатическая. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из наиболее последовательных сторонников жесткой линии президента Дональда Трампа, выступил с резкой критикой не только в адрес Тегерана, но и союзников США в Персидском заливе.

Главным объектом его атаки стал Иран. Грэм назвал режим аятолл «религиозными нацистами» и заявил, что он слаб как никогда со времен революции 1979 года. По его оценке, международное сообщество вновь рискует недооценить идеологически мотивированную угрозу - до тех пор, пока она не станет необратимой. Сенатор предупредил: если Иран получит ядерное оружие, он использует его для достижения трех целей - «очищения» ислама, уничтожения Израиля и нанесения удара по Соединенным Штатам.

Грэм назвал режим аятолл «религиозными нацистами» и заявил, что он слаб как никогда со времен революции 1979 года

Фактически Грэм призвал к смене режима в Тегеране, уточнив, что речь идет не о прямом вторжении, а о полномасштабной поддержке иранского общества, выходящего на протесты. Он провел параллель с эпохой Рональда Рейгана, напомнив о риторике у Берлинской стены, и заявил, что с режимами, которые «учат лгать и разрушать во имя Бога», нельзя заключать компромиссные сделки.

«Я не собираюсь благословлять плохое соглашение», - подчеркнул сенатор, дав понять, что любое будущее соглашение с Ираном столкнется в Сенате США с жесткой процедурой одобрения.

Примечательно, что Грэм не ограничился критикой Тегерана. В беспрецедентно резкой форме он обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бин Зайеду, призвав их прекратить внутренние трения. По его словам, разногласия между Эр-Риядом и Абу-Даби по региональным направлениям, включая Йемен и Судан, подрывают общий фронт и объективно усиливают позиции Ирана. Фраза сенатора о том, что ему «надоела вся эта чушь», прозвучала как сигнал: Вашингтон ожидает от своих партнеров консолидации перед лицом общей угрозы.

Контекст этих заявлений очевиден. Администрация Трампа усиливает военное присутствие США на Ближнем Востоке, одновременно оставляя пространство для переговоров. Однако выступление Грэма демонстрирует усиление в американском истеблишменте лагеря, который считает компромисс с Тегераном стратегической ошибкой. Конгресс США в свою очередь готов использовать свои полномочия, чтобы не допустить соглашения, воспринимаемого в Вашингтоне как уступка.

В беспрецедентно резкой форме сенатор обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бин Зайеду, призвав их прекратить внутренние трения

Завершая выступление, сенатор обратился к протестующим в Иране со словами: «Продолжайте, помощь уже в пути», которые прозвучали как политическое обещание и элемент давления одновременно.

Мюнхенская площадка в итоге стала не только форумом по вопросам безопасности, но и ареной артикуляции жесткой линии, в рамках которой Иран рассматривается не как переговорный партнер, а как деструктивный режим, судьба которого должна быть решена в обозримой перспективе. Останется ли эта риторика персональной позицией Линдси Грэма или трансформируется в официальную стратегию Вашингтона - ключевой вопрос ближайших недель.

Читайте по теме

Заканчивается война в Украине. Начинается другая горячая тема
20 апреля 2025, 15:28 19382
Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет наша аналитика; все еще актуально
13 февраля 2026, 03:04 4101
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 5728
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 45
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1057
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3241
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2266
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4929
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1196
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 742
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1715
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1664
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3475
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1352

ЭТО ВАЖНО

Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 45
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1057
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3241
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2266
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4929
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1196
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 742
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1715
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1664
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3475
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1352
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться