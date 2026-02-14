Китай выжигает Россию

Ссора России с Западом и уход под могучее крыло Китая, казавшийся остроумным геополитическим решением, к пятому году большой войны не на шутку тревожит самых патриотичных патриотов. Тревожит настолько, что даже на страницах самой лояльной печати появляются материалы, где сотрудничество с Китаем откровенно называется «опасным».
«Независимая газета» на минувшей неделе вышла со статьей «Российские промышленники увидели темную сторону торговли с Китаем». Из нее читатели смогли узнать, что объем российско-китайской торговли за последний год упал на 6,9%. Поставки готовой китайской продукции в Россию сократились, как и покупки Китаем российской сырьевой продукции. Надо напомнить, что в российских поставках в Китай минеральное сырье занимает около 70%, а китайцы экспортируют в РФ автомобили, электронику, станки, бытовую технику и так далее. Разница существенная, и понятно, в чью пользу.
Кроме того, российская газета обратила внимание на то, что с осени действует запрет на поставку в Россию высокотехнологичного оборудования и станков с высокой точностью обработки, и проблемы существуют даже с вывозом уже закупленной техники. На дружбу и братское сотрудничество это не сильно похоже.
Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев вообще слов не выбирает: «Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну… Китай сегодня полностью выжигает остатки российской промышленности, причем невиданными ранее темпами». Оказывается, не только Украина что-то выжигает нынче в России.
«В нашей стране будет практически невозможно сохранить островки высокотехнологических производств в космосе или в авиации, если Китаем будут уничтожены остатки российского станкостроения или машиностроения, - пишет «Независимая газета». - Ведь без производства базовых элементов любого промышленного изделия вряд ли можно будет строить российские самолеты, корабли, автомобили или ракеты». В том-то и дело, что Китаю совсем неинтересно, чтобы у России были свои корабли, автомобили или ракеты, ему нужно, чтобы она покупала китайские. Это настолько очевидно, что непонятно, на что надеялись инициаторы исторического поворота на Восток. А без своих самолетов, кораблей и ракет какое же уникальное российское величие?
Китайцы не намерены локализовать свое производство в России, у них задача свое развивать и наращивать. Больше того, они добиваются субсидирования – из российского бюджета! - программ, которые выдают китайскую продукцию за российскую. Ну, о знаменитом «Москвиче», в котором русского только название, слышали все. Россия Китаю нужна в качестве рынка сбыта, а не производственной площадки.
Завершается статья откровенно вредительским предложением директора Череповецкого завода «для сохранения конкурентоспособности российских предприятий подумать о широком экономическом сотрудничестве с США». И не боится же, что объявят иностранным агентом.
Понятно, что сейчас Кремль играет в игры с администрацией Дональда Трампа, пытаясь развести того на снятие санкций в обмен на обещание баснословных доходов – 12 триллионов долларов! – от совместных проектов. Но никто не отменял общего антизападного курса, который, собственно, и толкает Владимира Путина в объятия к Си Цзиньпину, а российскую экономику - под китайский поезд. Осознание катастрофичности происходящего уже прорывается на страницы российской печати, но, кажется, и бесполезно, и поздно.