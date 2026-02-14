USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Китай выжигает Россию

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
20:33 562

Ссора России с Западом и уход под могучее крыло Китая, казавшийся остроумным геополитическим решением, к пятому году большой войны не на шутку тревожит самых патриотичных патриотов. Тревожит настолько, что даже на страницах самой лояльной печати появляются материалы, где сотрудничество с Китаем откровенно называется «опасным».

«Независимая газета» на минувшей неделе вышла со статьей «Российские промышленники увидели темную сторону торговли с Китаем». Из нее читатели смогли узнать, что объем российско-китайской торговли за последний год упал на 6,9%. Поставки готовой китайской продукции в Россию сократились, как и покупки Китаем российской сырьевой продукции. Надо напомнить, что в российских поставках в Китай минеральное сырье занимает около 70%, а китайцы экспортируют в РФ автомобили, электронику, станки, бытовую технику и так далее. Разница существенная, и понятно, в чью пользу.

Китайцы не намерены локализовать свое производство в России, у них задача свое развивать и наращивать. Больше того, они добиваются субсидирования – из российского бюджета! - программ, которые выдают китайскую продукцию за российскую

Кроме того, российская газета обратила внимание на то, что с осени действует запрет на поставку в Россию высокотехнологичного оборудования и станков с высокой точностью обработки, и проблемы существуют даже с вывозом уже закупленной техники. На дружбу и братское сотрудничество это не сильно похоже.

Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев вообще слов не выбирает: «Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну… Китай сегодня полностью выжигает остатки российской промышленности, причем невиданными ранее темпами». Оказывается, не только Украина что-то выжигает нынче в России.

«В нашей стране будет практически невозможно сохранить островки высокотехнологических производств в космосе или в авиации, если Китаем будут уничтожены остатки российского станкостроения или машиностроения, - пишет «Независимая газета». - Ведь без производства базовых элементов любого промышленного изделия вряд ли можно будет строить российские самолеты, корабли, автомобили или ракеты». В том-то и дело, что Китаю совсем неинтересно, чтобы у России были свои корабли, автомобили или ракеты, ему нужно, чтобы она покупала китайские. Это настолько очевидно, что непонятно, на что надеялись инициаторы исторического поворота на Восток. А без своих самолетов, кораблей и ракет какое же уникальное российское величие?

Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев вообще слов не выбирает: около 57% всего технологического оборудования в России является китайским

Китайцы не намерены локализовать свое производство в России, у них задача свое развивать и наращивать. Больше того, они добиваются субсидирования – из российского бюджета! - программ, которые выдают китайскую продукцию за российскую. Ну, о знаменитом «Москвиче», в котором русского только название, слышали все. Россия Китаю нужна в качестве рынка сбыта, а не производственной площадки.

Завершается статья откровенно вредительским предложением директора Череповецкого завода «для сохранения конкурентоспособности российских предприятий подумать о широком экономическом сотрудничестве с США». И не боится же, что объявят иностранным агентом.

Понятно, что сейчас Кремль играет в игры с администрацией Дональда Трампа, пытаясь развести того на снятие санкций в обмен на обещание баснословных доходов – 12 триллионов долларов! – от совместных проектов. Но никто не отменял общего антизападного курса, который, собственно, и толкает Владимира Путина в объятия к Си Цзиньпину, а российскую экономику - под китайский поезд. Осознание катастрофичности происходящего уже прорывается на страницы российской печати, но, кажется, и бесполезно, и поздно.

Читайте по теме

Парад Победы и день триумфа товарища Си главная тема; все еще актуально
10 мая 2025, 01:20 14856
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 4822
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 5576
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 46
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1058
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3242
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2266
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4929
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1196
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 744
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1717
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1665
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3475
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1353

ЭТО ВАЖНО

Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 46
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1058
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3242
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2266
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4929
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1196
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 744
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1717
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1665
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3475
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1353
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться