Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...

Трамп призвал Зеленского к быстрому подписанию мирного соглашения. Госсекретарь Марко Рубио (сам он не принимает уже давно непосредственного участия в переговорах) был более сдержан, сделав иной акцент – на ответственности Москвы за результат. А перед этим отменил (это фактически стало скандалом) встречу с европейскими коллегами. Возможно, для того, чтобы те не стали снова «подбивать» его на корректировку якобы «слишком пророссийской позиции» президента Америки. Европейцы же - в рамках встречи в формате «Рамштайн» - аккурат договорились выделить Киеву 38 млрд долларов только военной помощи в текущем году. Как говорится – воюй «на полную». По этой части Европа вовсе не мотивирует Киев идти на скорые и принципиальные уступки Москве. При этом и сама Америка может продать Украине (Европа оплатит) оружия на 12-14 млрд долларов.

В свою очередь Зеленский накануне нового раунда переговоров с Россией обозначил примерно те же «красные линии Киева», что и год назад. Он публично признал на Мюнхенской конференции, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в мирном процессе, но из Донбасса уходить не хочет по-прежнему. Максимум – на создание там свободной экономической зоны, но под украинской юрисдикцией. Такова «рекогносцировка» накануне нового раунда переговоров по урегулированию, который пройдет в Женеве 17-18 февраля. Ранее предполагалось, что встреча пройдет либо там же, в ОАЭ, либо во Флориде. Женева появилась неожиданно. Впрочем, накануне в Москве побывал глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Страна сейчас временно председательствует в ОБСЕ. Возможно, в ходе его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым родилось такое предложение, мотивированное со швейцарской стороны тем, чтобы вернуть ОБСЕ в процесс мирного урегулирования, а также отчасти восстановить статус Швейцарии в общении с Москвой как относительно нейтральной стороны. При том что ранее на протяжении всего военного конфликта Москва не раз давала понять, что считает Швейцарию как раз стороной недружественной, поскольку та присоединилась ко всем антироссийским санкциям. Почему Москва согласилась на переговорную площадку в Швейцарии, сказать труднее. Возможно, это связано с тем, чтобы продемонстрировать свою обиду на американцев и на Трампа в особенности, который так и не заставил Зеленского пойти на территориальные уступки и вывести ВСУ с оставшейся территории Донбасса. Неслучайно накануне тот же Лавров выступил с довольно резкой по нынешним временам критикой Вашингтона, обвинив его в том, что тот фактически похоронил так называемый «дух Анкориджа», под которым подразумеваются некие договоренности Путина и Трампа на саммите на Аляске в августе прошлого года (в частности, согласие США с определенными территориальными претензиями Москвы). Более сложная конспирологическая версия состоит в том, что, отправляя в Женеву свою делегацию, Москва хочет прощупать возможность наведения каких-то мостов с европейцами. Впрочем, возможна и третья версия, согласно которой Москве важно чисто символически показать, что она может отправлять своих официальных лиц (находящихся под санкциями ЕС) в самое сердце недружественной Европы и вести там переговоры без присутствия самих европейцев за переговорным столом.

Еще один символический жест – это смена руководителя российской делегации. Вместо главы ГУР Генштаба Игоря Костюкова ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его имя ассоциируется с предыдущими двумя безрезультатными раундами переговоров в Стамбуле, в ходе которых он вел себя довольно жестко и много времени посвящал историческим экскурсам, а также обещал представителям Киева, что каждый следующий раунд переговоров, в случае несогласия с российским условиями, будет отмечен условиями еще более жесткими. Известно, что ранее в Киеве фигура Мединского вызывала повышенное раздражение, особенно со стороны самого Зеленского. Возможно, на это и расчет. Смена Костюкова на Мединского отчасти могла быть продиктована тем, что незадолго до этого состоялось покушение на заместителя Костюкова генерала Алексеева. И в организации этого покушения Москва обвиняет как раз украинские спецслужбы. В остальном состав российской делегации останется прежним и даже будет расширен до 15 человек. В отличие от двух прошлогодних раундов переговоров в Стамбуле, на сей раз за столом снова будут присутствовать американские посредники – все те же Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. С высокой вероятностью их присутствие повлияет на поведение участников переговоров, заставив их демонстрировать перед лицом посланников Трампа предельную конструктивность, насколько это возможно. Другое дело, что пределы этой конструктивности весьма и весьма ограничены. Накануне с Уиткоффом и Кушнером встретится спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев, там же в Женеве. При этом Дмитриев членом российской делегации не является и в последующих переговорах принимать участия не будет. Не вполне ясно, что нового сможет добавить он в общении с американцами, поскольку базовые требования России после того, как Путин и Трамп договорились об определенных компромиссах в Анкоридже, остаются неизменными. Что касается чуть ли не сказочных перспектив совместных экономических российско-американских проектов, которые всячески продвигает на переговорах с представителями Трампа Дмитриев, то их осуществление в любом случае будет заморожено до тех пор, пока в Украине не перестанут стрелять и не будет заключено долгосрочное мирное соглашение.

Вообще не очень понятно, зачем сейчас встречаться в Женеве, поскольку по принципиальным позициям не просматривается компромисс. Мало того что Киев отказывается от территориальных уступок, но еще и требует сначала – до прекращения огня - четких гарантий безопасности США чуть ли не «круче», чем 5-я статья Договора НАТО, а потом все остальное. Притом гарантий – на 30 лет. Трамп же требует, чтобы сначала была заключена мирная сделка между Москвой и Киевом, а потом будут гарантии США. При этом Америка, насколько можно понять, не против того, чтобы эта сделка состоялась именно ценой территориальных уступок со стороны Украины, а именно вывода ВСУ из оставшейся части Донбасса. Киев вместо этого пытается пробросить варианты (пока тоже сугубо гипотетические, и то сам Зеленский это публично отрицает), согласно которым, если ВСУ все же уйдут без боя с оставшейся пятой части территории Донбасса, тогда такая сделка будет вынесена на украинский референдум, который будет совмещен с президентскими выборами. Впрочем, учитывая состояние украинского общественного мнения, такой размен - мир в обмен на территории - общество отвергнет. Так что сделка на таких условиях вряд ли состоится. Или же Москва будет настаивать на том, что, мол, сначала выводите войска, а потом проводите какой угодно референдум. Но так тоже не получится: украинский лидер говорит, что ему нужно два месяца режима прекращения огня для подготовки выборов и референдума. Москва на это не пойдет, война продолжится. Как вряд ли пойдет она, пока стоят холода, на энергетическое перемирие, которое ей собирается предложить украинская делегация в Женеве. На случай продолжения упорства представителей Киева Мединский в Женеве повторит примерно то же самое, что он говорил в Стамбуле, а именно, что следующий раунд переговоров будет сопряжен с более жесткими условиями со стороны Москвы, после чего стороны разъедутся, не достигнув никакого результата. Могут, правда, снова договориться об обмене пленными: Зеленский в Мюнхене утверждал, что украинских пленных у России 7 тысяч, а россиян у Украины 4 тысячи (Москва никаких цифр не оглашала).