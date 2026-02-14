И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?

В немецкой политике редко возникают сюжеты, в которых отсутствие решения становится самостоятельным событием. Но именно это произошло вокруг имени Ангелы Меркель. Несколько недель медиапространство Германии жило слухами о ее возможном возвращении в роли кандидата на пост президента ФРГ. Но в итоге короткое заявление пресс-службы бывшего канцлера обнулило все спекуляции. Формулировка была предельно жесткой: слухи «необоснованны», а сама идея - «абсурдна». На первый взгляд, рядовое опровержение. Но по сути - маркер нервозности всей политической системы ФРГ. Само по себе появление гипотезы о возможном возвращении Меркель говорит о том, что правящий класс Германии по-прежнему ищет точку опоры в прошлом, а не в будущем.

Информационный фон складывался показательно. Газета Tagesspiegel первой процитировала официальное опровержение пресс-службы Меркель. Затем Bild сообщила, что в руководстве ХДС якобы опасаются возможной инициативы «зеленых» выдвинуть Меркель как компромиссную фигуру. Rheinische Post эту версию опровергла. А Die Zeit напомнила о грядущем формировании Федерального собрания, где консервативный блок, вероятно, получит крупнейшую фракцию. То есть речь шла не о фантазии блогеров, а о дискуссии внутри системных медиа и партийных штабов. Причина понятна. Германия переживает переходный период без выраженного политического центра тяжести. После эпохи предсказуемой, технократичной и основанной на компромиссах Ангелы Меркель политическое поле фрагментировалось. Коалиции стали хрупкими, электоральная база традиционных партий сузилась, а правый и левый популизм расширяют присутствие. В такой конфигурации имя Меркель воспринимается как символ стабильности, почти как «резервная кнопка» системы. Но сама Меркель явно не намерена ею становиться. Ее решение неожиданно посетить партийную конференцию ХДС в Штутгарте - тогда как Меркель демонстративно игнорировала подобные мероприятия в 2022 и 2024 годах, выглядит как тщательно дозированное напоминание о собственном политическом весе. Присутствовать - да. Вмешиваться - нет. Это классическая позиция «старшего арбитра», а не действующего игрока.