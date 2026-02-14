USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?

наш комментарий
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
22:20 1312

В немецкой политике редко возникают сюжеты, в которых отсутствие решения становится самостоятельным событием. Но именно это произошло вокруг имени Ангелы Меркель.

Несколько недель медиапространство Германии жило слухами о ее возможном возвращении в роли кандидата на пост президента ФРГ. Но в итоге короткое заявление пресс-службы бывшего канцлера обнулило все спекуляции. Формулировка была предельно жесткой: слухи «необоснованны», а сама идея - «абсурдна».

На первый взгляд, рядовое опровержение. Но по сути - маркер нервозности всей политической системы ФРГ. Само по себе появление гипотезы о возможном возвращении Меркель говорит о том, что правящий класс Германии по-прежнему ищет точку опоры в прошлом, а не в будущем.

Ее решение неожиданно посетить партийную конференцию ХДС в Штутгарте - тогда как Меркель демонстративно игнорировала подобные мероприятия в 2022 и 2024 годах, выглядит как тщательно дозированное напоминание о собственном политическом весе

Информационный фон складывался показательно. Газета Tagesspiegel первой процитировала официальное опровержение пресс-службы Меркель. Затем Bild сообщила, что в руководстве ХДС якобы опасаются возможной инициативы «зеленых» выдвинуть Меркель как компромиссную фигуру. Rheinische Post эту версию опровергла. А Die Zeit напомнила о грядущем формировании Федерального собрания, где консервативный блок, вероятно, получит крупнейшую фракцию.

То есть речь шла не о фантазии блогеров, а о дискуссии внутри системных медиа и партийных штабов.

Причина понятна. Германия переживает переходный период без выраженного политического центра тяжести. После эпохи предсказуемой, технократичной и основанной на компромиссах Ангелы Меркель политическое поле фрагментировалось. Коалиции стали хрупкими, электоральная база традиционных партий сузилась, а правый и левый популизм расширяют присутствие. В такой конфигурации имя Меркель воспринимается как символ стабильности, почти как «резервная кнопка» системы.

Но сама Меркель явно не намерена ею становиться. Ее решение неожиданно посетить партийную конференцию ХДС в Штутгарте - тогда как Меркель демонстративно игнорировала подобные мероприятия в 2022 и 2024 годах, выглядит как тщательно дозированное напоминание о собственном политическом весе. Присутствовать - да. Вмешиваться - нет. Это классическая позиция «старшего арбитра», а не действующего игрока.

Вопрос о преемнике действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который будет решаться в 2027 году, теперь становится тестом для всей партийной архитектуры Германии

Контекст осложняет и личная динамика отношений Меркель с нынешним канцлером Фридрихом Мерцем, которые сложно назвать партнерскими. Меркель публично критиковала Мерца еще в период его оппозиционного лидерства, а его приход к власти означал фактический разрыв с «меркелевским» центристским курсом. Для части ХДС он - ревизор наследия Ангелы, для нее самой Мерц - политик иного типа, более идеологизированный и менее склонный к компромиссам.

В такой атмосфере сценарий, при котором Меркель возвращается в качестве надпартийного президента, выглядел бы не объединяющим, а конфликтным. Он превратил бы пост президента ФРГ из института баланса в арену скрытого соперничества.

Есть и структурный аргумент. Ни один бывший канцлер никогда не становился федеральным президентом. Этот негласный запрет является элементом немецкой политической культуры. Поэтому ее отказ - не личное решение, а политический сигнал: эпоха завершена окончательно, и Германия больше не может рассчитывать на автоматический возврат к старой формуле стабильности.

Таким образом, вопрос о преемнике действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который будет решаться в 2027 году, теперь становится тестом для всей партийной архитектуры Германии. Если правящая элита действительно вынуждена обсуждать фигуры прошлого, значит, пока она не вырастила фигуры будущего.

