аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Гениталии Фуада Гахраманлы

горячая тема
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
13:42 687

Главным, если не сказать самым страстным аспектом политического дискурса Азербайджана на уходящей неделе стал обнародованный азербайджанскими спецслужбами сенсационный видеоролик. Искренние беседы сгинувшего в небытие некогда всесильного серого кардинала с российскими спецслужбами оставили за занавесом еще одно любопытное тайное, которое стало явным. На видеокадрах заместитель вождя самой радикальной оппозиционной нацдековской партии Фуад Гахраманлы, вольяжно рассевшись на скромном диванчике, беззастенчиво принимает от анонимных лиц конверты с денежными купюрами. К белым конвертам «белому воротничку» Гахраманлы мы еще вернемся. Больше всего в видеоролике спецслужб поразили откровенные беседы «борца за свободу» с оперативниками контрразведки.

Гахраманлы живо и с энтузиазмом, достойным лучшего применения на революционных баррикадах, повествует о коварном плане азербайджанской оппозиции под предводительством Али Керимли по захвату власти. В ульяновском духе: захват почты, телеграфа и Учредительного собрания, то есть гостелевидения и парламента. Сразу же возникает естественный вопрос: говорил ли Гахраманлы в стенах монументального СГБ правду или возводил напраслину по соратникам? Бог знает, хотя нам, посвященным в перипетии азербайджанской политической кухни, не так трудно прийти к закономерному резюме: по всей видимости, учитывая аналитические способности и когнитивные способности Керимли и его товарищей, они не поняли наигранный, точнее, управляемый «стихийный характер» народного «возмущения» летом 2020 года.

Гахраманлы не похож на человека, которого подвергали пыткам. А может, были угрозы?

Власть даже больше, чем общество было заинтересовано в общественной консолидации вокруг лозунга за освобождение Карабаха. Керимли с товарищами не могли и допустить мысли, что спустя несколько недель начнется освободительная война. И, конечно же, не могли просчитать настрой власти, которая и в тот раз действовала наигранно и мудро, стараясь вернуть «поднявшуюся» народную волну обратно к берегу. Керимли воспринял эту наигранность за репрессии. Потому что не понимал, кто поднял волну. И будучи дилетантом, теоретически мог сыграть в духе классиков ленинизма, превратив войну империалистическую в войну гражданскую. Но, скорее всего, решения принимались на ходу, без плана действий, на диссидентской кухне за чашкой чая… Хотя так до конца мы и не узнаем всей правды. И вот почему.

Как же отреагировал на публичное разоблачение сам Гахраманлы?! Реакция самого революционера внесла если даже и не окончательную, то все же ясность в суть вопроса. Гахраманлы заявил, что выступил с исповедью на заданную тему в гостях у спецслужб под пытками. Не угроз, отметим. А именно под пытками. Хотя на видеокадрах Гахраманлы не оставлял впечатление измученного человека, которому прокололи пятую точку. Но, по словам Гахраманлы, ему угрожали изнасилованием… и даже обещали «поджарить гениталии». Мы не станем тиражировать страшилки, о которых с вдохновением рассказывает человек, который поставил свою честь в грязной карточной игре. Но зададимся недвусмысленным вопросом: почему Гахраманлы вспомнил об этих пытках и угрозах спустя 6 лет, после разоблачения спецслужб?

Керимли воспринял эту наигранность за репрессии. Потому что не понимал, кто поднял волну

Как поступил бы истинный оппозиционер, и наконец, порядочный человек?! Он рассказал бы об угрозах своему адвокату, попросив обнародовать эту жизненно важную информацию. Либо после освобождения из СИЗО. Но Гахраманлы вспомнил о неприглядном диалоге в конторе спецслужб спустя 6 лет! С другой стороны, кто же поверит «душераздирательным» рассказам человека, который не внес ясность и в происхождение денежных вознаграждений от незнакомых лиц. «Эти люди мне финансово помогали», - сухо и кратко признался Гахраманлы. Но какие люди? И почему они помогали оппозиционеру? И почему после столь серьезных обвинений и ареста своего лидера он не называет имен «благотворителей»? А может, благотворители и наказатели Гахраманлы – это одни и те же лица? Ведь напрашивается именно такой нелицеприятный вывод после этой похабной и неприличной истории.

Часть общественности, да и авангард оппозиции обвиняет сбежавшего в Париж Гахраманлы в предательстве. Но почему в оппозиции предают только заместители и соратники Керимли? Вся история блеска и нищеты Народного фронта после смерти Эльчибея – это череда одних предательств, измен и вероломства. От Асима Моллазаде до Рази Нуруллаева. От Джамиля Гасанлы до Гулагусейна Алибейли. Все, буквально все из стана Керимли уходят к властям сотрудничать или стучать. А может, потому что своими корнями Фронт уходит в почву этой же власти, с которой представлял единое органическое целое до прихода к власти нынешнего президента?

Обычно после таких историй политики покидают политическую сцену. Но так бывает в странах с устоявшейся политсистемой, где правит высокая политическая культура. Гахраманлы же заявляет, что продолжит борьбу. Остается лишь спросить его самого: за что и во имя чего? А если снова поджарят гениталии?

