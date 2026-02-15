Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Странный для 2026 года вопрос не застал врасплох Мехрибан Алиеву, покидающую Мюнхенскую конференцию по безопасности. «Что вы можете сказать о ситуации с правами человека в Азербайджане?» А ведь идентичным наивно-вульгарным для эпохи нового средневековья вопросом можно было потешить и Марко Рубио, рассуждавшего на полях этой же конференции вместе с Мазлумом Абди – лидером усмиренного курдского движения – о единой, но измученной войнами за демократию Сирии. «Что вы можете сказать о ситуации с правами человека в США?» А почему бы не спросить Орбана или Милея о демократии в Венгрии или Аргентине? Почему? Алиева задержала шаг, строго обернулась, с саркастической улыбкой прошла по красной дорожке. «Мехрибан ханум, это же я, независимый журналист Эмин Гусейнов! Аууу!!!» На сей раз Алиева снова, причем резко, обернулась и с ухмылкой отчеканила: «Аааа, это вы? Тот самый, кто прятался в женском платье в посольстве в Баку?» Алиева, как ни в чем не бывало, отвернулась и пошла дальше. А Гусейнов робко пролепетал ей вслед пару бессвязных фраз.

Впервые Алиева показала себя в качестве строгого и сильного публичного политика. Обычно тень первого вице-президента Азербайджана выступала из-за кулис. Мехрибан Алиева обходила публичную политику, и сиречь впервые предстала перед нами в образе Железной леди. Не отступила, не растерялась, не прошла мимо банального вопроса блогера, который вместе с братом третью неделю таранит власть «компроматами» из личных страниц невестки президента (к этой части схватки мы еще вернемся). Она намеренно пошла на этого блогера с ответным вопросом: «Так это же ты, тот самый мужчина, который переоделся в женское платье!» Блестящая премьера для публичного политика! Ведь Алиева напомнила о хорошо забытой истории, когда глава Института безопасности и свободы репортеров Эмин Гусейнов бежал в посольство США в Баку. Но американцы в лучших традициях двурушничества и цинизма янки отказали журналисту, чьи права якобы отстаивали, в предоставлении убежища. И Гусейнова эвакуировали из посольства в женском платье. С точки зрения национальных традиций, о которых беспрестанно рассуждают братья Эмин и Мехман Гусейновы, – поступок отвратительный. Восток – дело тонкое, ведь речь идет о стране, в которой всего лишь сто лет назад убивали травести-актеров и дрэг-квинов. При всей деградации моральных ценностей и эрозии нравственных столпов кавказский мужчина, переодевшийся в женское платье, встретит отрицание в обществе. Генетический код не дремлет: уже не убьют, а может, и простят, но точно осудят. Одной фразой и одним аргументом Мехрибан Алиева разбила уродливую по своей форме и тошнотворную по своей сущности информационную кампанию, развернутую братьями Гусейновыми.

Русскоязычному сегменту в силу социокультурной особенности сложно не только допустить, понять и принять, но и переварить аргументацию пропагандистской машины заморских блогеров. Братья Гусейновы каким-то образом (можно строить различные конспиративные теории о внутренних и внешних инструментариях) получили доступ к соцсетям невестки президента Азербайджана, супруги Гейдара Алиева – Алены Алиевой. И на основе фотографий в свободном доступе запустили огульно-вульгарную агитацию. Хотя давайте называть вещи своими именами: нет, это не агитация, а самый откровенный мат-перемат. Отвратительная речевая обстановка, уличная ругань. Заговорили матом. В адрес президента, его супруги, сына, невестки… Власть сохраняет самообладание. А что делать? На то она и власть, чтобы ее не терять и хладнокровно и сурово взирать на падших свысока. Спрашивается, в чем же обвиняют невестку Алиева?! Главное обвинение поражает: Алена родом из Одессы, по национальности украинка, родилась и выросла в небогатой семье, а ее родители обычные одесситы. Всё?! Ну, во-первых, после легендарного героизма и доблести украинцев, этой великой нации XXI века, проявившей великий воинский дух и воздвигнувшей нерукотворный памятник в Отечественной войне, великая честь избрать украинку в спутницы жизни. Честь Алиеву-младшему! К тому же, выбор Алиева – в высшей степени проявление чистоты души и благородства сердца. Будучи внуком и сыном президентов Азербайджана, представителем великой династии, Алиев соединил узы не по расчету, а по велению сердца. Разве это плохо и низко?! Еще спрашивают: почему не было свадьбы? И почему во время свадебного торжества молодоженов показали со спины? Как здравый в уме человек, не говоря уже о сознании журналиста и общественного деятеля, может озвучивать столь оскорбительные вопросы? Даже в отношении обычного человека – друга, соседа, родственника. Неужели эти люди не понимают, что такое приличие и ценности?