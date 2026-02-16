USD 1.7000
Белградский гамбит Алиева

наше послесловие
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:33 809

Когда 15 февраля самолет президента Ильхама Алиева коснулся взлетно-посадочной полосы в Белграде, в европейских столицах в очередной раз воцарилась нервная тишина. И дело не только в протоколе. Визит Алиева в Сербию именно в День государственности этой балканской страны - это политический манифест, за которым стоит не просто дружба двух лидеров, а укрепление трансконтинентального альянса. Вучич лично встречал Алиева у трапа самолета…

Пока Брюссель тонет в бюрократических согласованиях, Баку и Белград строят реальность «на земле». И эта реальность пахнет не только нефтью и газом, она пропитана духом суверенитета, который сегодня в дефиците на европейском континенте.

Визит Алиева в Сербию именно в День государственности этой балканской страны - это политический манифест, за которым стоит не просто дружба двух лидеров, а укрепление трансконтинентального альянса

Александр Вучич - политик, который знает цену слову. По сей день на слуху его недавнее громкое признание в том, что он «учится у Ильхама Алиева защищать государственные интересы». Ведь то не комплимент гостю, а констатация реальной действительности: Азербайджан стал ярким примером для Балкан того, как страна с непростым географическим положением может превратиться в уникального игрока как на всем евразийском континенте, так и на Большом Востоке. Вучич признает: в современном мире выживают не те, кто громче всех кричит о демократии, а те, кто умеет защищать свой суверенитет и строить экономику вопреки внешнему давлению.

Первое заседание Совета стратегического партнерства в Белграде раскрыло главную сенсация визита Алиева - это даже не миллиард кубометров азербайджанского газа, который согреет сербские дома. Это геополитический прорыв в энергетике: строительство совместной газовой электростанции мощностью 500 МВт.

Задумайтесь: Азербайджан перестает быть обычной «заправкой» для Европы, и превращается в оператора европейской энергосистемы. Баку врывается в Сербию как технологический инвестор и генератор энергетического сектора. Отныне Азербайджан не ограничивается ролью транзитера.

Первое заседание Совета стратегического партнерства в Белграде раскрыло главную сенсация визита Алиева - это даже не миллиард кубометров азербайджанского газа, который согреет сербские дома. Это геополитический прорыв в энергетике: строительство совместной газовой электростанции мощностью 500 МВт

Вместе с этим обсуждение расширения военно-технического сотрудничества - отчетливый сигнал геополитическим полюсам, неоимпериалистическим и реваншистским силам. Сербия и Азербайджан — две страны, для которых вопрос территориальной целостности представляет первостепенную значимость. Баку делится своим опытом и технологиями, накопленными в ходе Второй карабахской войны, и это означает создание мощного «оборонного щита» на оси Каспий — Балканы.

Добавьте сюда запуск грядущего прямого авиарейса Баку – Белград в мае 2026 года, и вы получите законченную картину: Азербайджан «сшивает» пространство, которое раньше казалось разорванным.

Белградский гамбит Алиева поможет Сербии окончательно избавиться от энергетического шантажа, а Азербайджан получает качественно новый уровень влияния в Европе благодаря геополитической оси Баку – Белград.

