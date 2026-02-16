Когда 15 февраля самолет президента Ильхама Алиева коснулся взлетно-посадочной полосы в Белграде, в европейских столицах в очередной раз воцарилась нервная тишина. И дело не только в протоколе. Визит Алиева в Сербию именно в День государственности этой балканской страны - это политический манифест, за которым стоит не просто дружба двух лидеров, а укрепление трансконтинентального альянса. Вучич лично встречал Алиева у трапа самолета… Пока Брюссель тонет в бюрократических согласованиях, Баку и Белград строят реальность «на земле». И эта реальность пахнет не только нефтью и газом, она пропитана духом суверенитета, который сегодня в дефиците на европейском континенте.

Александр Вучич - политик, который знает цену слову. По сей день на слуху его недавнее громкое признание в том, что он «учится у Ильхама Алиева защищать государственные интересы». Ведь то не комплимент гостю, а констатация реальной действительности: Азербайджан стал ярким примером для Балкан того, как страна с непростым географическим положением может превратиться в уникального игрока как на всем евразийском континенте, так и на Большом Востоке. Вучич признает: в современном мире выживают не те, кто громче всех кричит о демократии, а те, кто умеет защищать свой суверенитет и строить экономику вопреки внешнему давлению. Первое заседание Совета стратегического партнерства в Белграде раскрыло главную сенсация визита Алиева - это даже не миллиард кубометров азербайджанского газа, который согреет сербские дома. Это геополитический прорыв в энергетике: строительство совместной газовой электростанции мощностью 500 МВт. Задумайтесь: Азербайджан перестает быть обычной «заправкой» для Европы, и превращается в оператора европейской энергосистемы. Баку врывается в Сербию как технологический инвестор и генератор энергетического сектора. Отныне Азербайджан не ограничивается ролью транзитера.