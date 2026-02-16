Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном

Вашингтон склоняется к запросу на прямое участие Израиля в ударе по Ирану, а ЦАХАЛ переводит систему ПВО в режим региональной войны, что знаменуют собой переход кризиса в новую и необратимую фазу. Таким образом «сдерживание» окончательно уступает место «администрированию катастрофы». Появление инсайда в авторитетном агентстве YNET о том, что США могут запросить прямое участие ЦАХАЛ, выглядит как радикальный разворот американской стратегии. Традиционно США старались держать Израиль в тени, дабы не превращать свои войсковые операции на Ближнем Востоке в региональные религиозно-этнические войны. Почему же правила меняются, как и накануне 12-дневной войны Ирана с Израилем? В условиях глубокой поляризации в самих Штатах, особенно накануне судьбоносных выборов в Конгресс администрация Трампа не может позволить себе проведение «чисто американской» войны по аналогу вторжений в Ирак или Афганистан. Привлечение Израиля — это способ разделить политическую ответственность и легитимизировать удар как «защиту союзника», а не как акт агрессии.

Но есть еще один немаловажный аспект - дефицит ресурсов. Развертывание семи батальонов ПВО по всему Израилю (те самые 100–150 пусковых установок) — это не только рекогносцировка, а четкий сигнал Вашингтону: Израиль уже находится в состоянии «боевого истощения». Если США хотят удара, они понимают, что Израиль не может просто стоять в стороне и «принимать» ответный огонь. Ему придется участвовать в подавлении стартовых площадок Ирана с первых минут боевых действий. Цифры, которые приводит YNET — семь батальонов ПВО на постоянном дежурстве — крайне важны для понимания горизонта планирования. Развертывание такой плотности ПВО означает, что Израиль больше не верит в краткосрочную «хирургическую операцию». Армия готовится к продолжительной войне, что теоретически создает специфическую ловушку: чем дольше ЦАХАЛ стоит под ружьем в ожидании удара, тем выше давление на бюджет и экономику. Что подталкивает правительство Нетаньяху к очевидному исходу: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». В результате сама готовность к обороне становится фактором, ускоряющим решение о нападении. Военная машина, разогнанная до предела, требует разрядки. Сообщение о том, что ВВС укрепляют базы для работы в условиях «интенсивного наступления», говорит о том, что сценарий «первого удара» Ирана больше не считается невозможным. Мы видим попытку создания «неуязвимой инфраструктуры». Однако здесь кроется институциональный скепсис. В современной войне не бывает полной неуязвимости. Усиление баз — это попытка психологического успокоения элит, но с точки зрения системы — это признание того, что тыл перестал быть безопасным. Израиль де-факто признает себя фронтовым государством в войне нового типа, где нет четкой линии разграничения.