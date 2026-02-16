Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?

Израильские дроны-камикадзе Harop, впервые примененные азербайджанской армией в апрельских боях 2016 года, а затем сыгравшие значимую роль в победе над армянскими силами во время 44‑дневной войны, неожиданно «объявились» в Ереване. Недавно Армения представила собственный их аналог — дрон‑камикадзе Dragonfly‑3. Эта новость вызвала серьезный резонанс в международных военных кругах: некоторые зарубежные источники даже заявили о напряженности между Азербайджаном и Израилем из‑за возможной передачи технологий.

Как израильские технологии попали в Армению? Однако, по данным израильского издания Globes, утечка могла произойти через сотрудничество компании Israel Aerospace Industries (IAI), производителя Harop, с Индией. Harop — это беспилотник-камикадзе с впечатляющими характеристиками: дальность полета до 200 километров, время в воздухе до девяти часов, скорость до 417 км/ч на высоте 4600 метров. Дрон несет около 16 килограммов взрывчатки, отличается высокой точностью и способен атаковать как вертикально, так и горизонтально. Конфигурация крыла «дельта», толкающий винт и автономная система наведения позволяют ему незаметно кружить над целью и эффективно поражать объекты, включая советские системы ПВО, не рассчитанные на малозаметные и медленно движущиеся угрозы. Во время Второй карабахской войны Harop стал решающим фактором сокрушительной победы Азербайджана. Его эффективность была настолько очевидна, что президент Ильхам Алиев даже сфотографировался с этим беспилотником в руках, превратив фотокадр в символ триумфа. Между тем Индия остается крупнейшим заказчиком израильской оборонной продукции: на нее приходится около 34% всего военного экспорта Тель-Авива в период с 2020 по 2024 год. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), объем сделок оценивается примерно в 20,5 миллиарда долларов.

Главная же сложность в работе с Дели связана с политикой премьер‑министра Нарендры Моди, нацеленной на утверждение «Сделано в Индии». От иностранных компаний требуется перенос производственных линий и передача технологий. В результате азиатская страна превращается из импортера в самостоятельного экспортера вооружений, что порой вступает в противоречие с интересами Израиля — как это произошло в случае с Арменией. Harop состоит на вооружении индийской армии. В мае прошлого года его активно применяли против Пакистана. А уже в октябре 2025 года армянская компания Davaro представила Dragonfly‑3 — беспилотник-камикадзе, внешне, а не исключено, и другими техническими особенностями, практически идентичный Harop. Аналитики отмечают, что визуально новый армянский дрон повторяет ключевые элементы Harop: дельтавидное крыло и толкающий винт сзади. Это ключевые архитектурные решения, характерные для барражирующих боеприпасов, оптимизированных для длительного полета, устойчивости и маневренности на завершающем этапе атаки. Однако одного сходства в аэродинамике недостаточно, чтобы считать это прямым доказательством передачи технологий: подобные решения встречаются во многих странах и продиктованы попросту законами физики. Да и представители армянского военпрома заявляют, что Dragonfly‑3 — результат их собственных инженерных усилий, основанных на изучении захваченных систем и своих исследований. Они представили новый дрон как «свидетельство устойчивости, а не копирования». Связь с Индией проявилась на прошлой неделе, когда делегация из Нью‑Дели посетила Армению и ознакомилась с новым аппаратом. Dragonfly‑3 имеет размах крыла 3 метра, максимальную взлетную массу 42 килограмма и полезную нагрузку 5 килограммов. По данным разработчиков, он способен находиться в воздухе до часа, развивать скорость 126 км/ч и действовать на расстоянии до 120 километров. Главный вопрос: Азербайджан недоволен? Высокопоставленный представитель израильской оборонной промышленности в комментарии Globes заявил, что Азербайджан крайне недоволен ситуацией, так как наличие у Армении такого оружия воспринимается как прямая угроза безопасности Баку.

Компания IAI в ответ подчеркнула: «Israel Aerospace Industries не признает оценки, упомянутые в статье, и не является их участником. Все международные проекты сотрудничества, включая индийский, реализуются исключительно в соответствии с законом и руководящими принципами министерства обороны и Агентства по контролю за экспортом оборонной продукции (DECA)». А по данным Defence Security Asia, появление Dragonfly‑3 вызвало стратегический спор на Южном Кавказе. Азербайджан официально обратился к Израилю за разъяснениями по поводу утверждений, что технологические цепочки, связанные с Индией, могли позволить Еревану создать систему, концептуально схожую с проверенным в боях Harop. Издание отмечает: Dragonfly‑3 — это попытка Армении вернуть элемент сдерживающей неопределенности на поле боя, где Азербайджан ранее имел почти монопольное преимущество в применении барражирующего оружия. Defence Security Asia также отмечает, что сравнительно скромная полезная нагрузка и ограниченное время полета нового армянского дрона не снижают его политического значения. Даже ограниченные возможности барражирования способны осложнить планирование операций и заставить противника вкладывать средства в противодействие беспилотникам. В то же время The Jerusalem Post настаивает, что слухи о недовольстве Баку утечкой технологий Harop в Армению и требовании объяснений от Израиля не подтверждаются. «В азербайджанских СМИ не было никаких сообщений по этому вопросу, и я также ничего не слышал от высокопоставленных источников, работающих над этими отношениями, ни с израильской, ни с азербайджанской стороны», — заявил Джозеф Эпштейн, директор исследовательского центра Турана в Йорктаунском институте и научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегина-Садата при Университете Бар-Илан в Израиле. По его словам, даже если Индия допустила утечку технологий, Азербайджан понимает, что это не было преднамеренным шагом со стороны Израиля - передача военных технологий Армении столь же опасна для Тель-Авива, как и для Баку, учитывая тесные связи Еревана с Тегераном.