Лояльная Россия ропщет и пугает себя революцией

К весне 2026 года воюющая Россия подходит чуть ли не с революционными настроениями. Во всяком случае, к таким выводам можно прийти, если проследить за реакцией самых лояльных деятелей на инициативу власти замедлить и в скорой перспективе блокировать работу социальной сети Telegram. - Вы что делаете, идиоты?! Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую, на СВО! Те, кто это делает, – мерзавцы! – не выбирает слов бывший глава Совета Федерации, а ныне лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Бессменный глава КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил о своей «системной оппозиционности»: «Мы считаем, что любые попытки заткнуть рот контрпродуктивны», - грозно заявил он.

Нацболы-лимоновцы осмелели настолько, что закрыли в знак протеста вход в Роскомнадзор велосипедным замком, символизирующим закрытие соцсети. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразился очень мягко, но недвусмысленно: «Я переживаю, что замедление телеграм-каналов может повлиять на донесение оперативной информации, если обстановка будет меняться, а мы с вами прифронтовой регион». А в армии и вокруг нее вообще стоит вой, перемежающийся с матом. На Telegram тут держится абсолютно все: через чаты передаются разведданные, координаты целей, информация о перемещениях противника, запросы на огневую поддержку, работа дронов, эвакуационных команд, вся волонтерская поддержка, связь с домом…

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, заявившему, что ему сложно представить, что «фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера», досталось по полной программе. «Нашему бомонду - о том, что «ТГ» якобы не нужен на фронте. Не привожу других цитат. Там сплошь: продали, предали, бросают в убийственные штурмы сел и моногородов. Авторитет власти в армии опасно падает. Это почище борща с личинками мух на «Потемкине», - пишет z-блогер Максим Калашников. Надо ли напоминать, что броненосец «Потемкин» - символ революции 1905 года, запустившей необратимый процесс развала царской России? «Самое страшное для страны — это десакрализация власти и закона. Когда массово-бессознательное вдруг начинает сомневаться в адекватности верховной власти и в ее контроле над ситуацией. Тогда народ начинает хмуреть, смотрит на вилы, а из ноздрей начинается доноситься звук, очень неприятный, похожий на звук из дверей открытого подвала. Власти нельзя демонстрировать свою некомпетентность и глупость. Даже если это показательная игра на публику», - пугает беспощадным народным бунтом другой записной турбопатриот Роман Сапоньков. Помимо военных, схватились за голову представители бизнеса, для которых давно стало привычным рекламное и маркетинговое продвижение через телеграм-каналы и клиентская поддержка через чат-боты. По данным Минэкономразвития, мессенджеры для ведения предпринимательской деятельности используют 2,9 миллиона малых и средних предприятий, а также 14,1 миллиона самозанятых. В условиях, когда правительство озабочено, как бы собрать побольше налогов, чтобы заткнуть растущие бюджетные дыры, Роскомнадзор принимает решение ударить по предпринимателям. Военные в шоке, бизнес в недоумении… Возникает вопрос, а ради чего тогда принимается такое крайне непопулярное решение, причем именно сейчас, несмотря на тяжелое положение на фронте и в экономике? Какие цели были сочтены более важными?

В патриотической среде родилась конспирологическая концепция, которая увидела в нынешних проблемах у Telegram козни Сергея Кириенко, заместителя главы президентской администрации, главы ее политического блока. «Борьба с Телеграм сейчас — это борьба за Большой Трансфер, неизбежный после уже близкой по времени гонки на торжественных лафетах, - сообщает телеграм-канал «Дива Дивная». - Кириенко по всей стране расставил своих людей прямо и косвенно. В том числе под прикрытием проектов типа «Лидеры России» и прочих. Подмял под себя соцсети - VK (Vладимир Кириенко) и Max. Запустил паутину архитекторов-методологов по стране – вместо рынка политтехнологов. Усиленно проводит с лидерами диаспор фестивали плова и «коренизацию» самых отъявленных русофобов и не нужных у нас дома радикалов-дикарей путем вертолетной раздачи ВНЖ, гражданства, сертификатов на жилье, социальных льгот просто всем заехавшим в страну. Методично строит архитектуру личной неограниченной власти. Готовится сесть на главную табуретку сразу, как она освободится. А пока разжигает и выводит население из себя своим нормотворчеством, одновременно отчитываясь о кибербезопасности и восторге россиян от новых запретов от айфона до телеги. Если гонка на лафетах задержится, помогут беспорядки, которые так отчаянно пытается срежиссировать главный архитектор. Все это нужно, чтобы прямо или косвенно придя к власти, создать образ мудрого правителя и отменить «идиотские запреты» предыдущего царя».