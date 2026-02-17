USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?

наша реакция
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
18:09 1722

Депутат российской Госдумы Андрей Луговой обвинил страны Центральной Азии и Азербайджан в «русофобии». По его словам, «русофобские нарративы» якобы содержатся в школьных учебниках истории, составленных и изданных в этих странах. Экспертное сообщество склоняется к мнению, что эти обвинения полностью вписываются в доминирующую риторику в российской информационной повестке.

Любопытно, что Луговой является уроженцем Баку: он родился в семье советского офицера, служившего в Азербайджанской ССР. Работал в советских, а затем российских спецслужбах. А в 2006 году Скотленд-Ярд выдвинул против Лугового официальное обвинение в организации отравления известного российского политэмигранта и полковника ФСБ в отставке Александра Литвиненко.

Чтобы спасти Лугового, российская власть спрятала его в Госдуме

Как известно, впоследствии британский суд постановил, что Литвиненко был «убит в результате спецоперации ФСБ, одобренной, вероятно, лично на тот момент директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».

Однако сразу же после появления доказательной базы, свидетельствующей об участии Лугового в отравлении Литвиненко, российская власть поспешила обеспечить обвиняемого депутатской неприкосновенностью. Обвиненный Лондоном вмиг превратился во влиятельного депутата Госдумы России.

Однако Луговой защищает честь России не только с помощью чрезвычайно редкого радиоактивного вещества – полония, которым и был отравлен политэмигрант, но и огульной критикой политики бывших советских республик, избравших суверенитет в качестве альтернативы политико-экономической интеграции с Россией, навязываемой свободным народам путинским режимом.

Руки Лугового в крови Литвиненко

Поводом для недовольства Лугового учебниками бывших республик СССР стал фрагмент из казахстанского школьного учебника истории:

«Потеряв от трети до половины населения, пережив ухудшение генофонда вследствие репрессий, голода, экологических катастроф, испытав негативные последствия русификаторской политики, казахский народ едва не утратил культурно‑генетический код и традицию, лежащую в основе казахской культуры, а значит, едва не утратил себя. За модернизацию казахский народ заплатил слишком большую цену».

В этом фрагменте, как и в учебных пособиях других постсоветских стран, депутат усмотрел «информационную войну» против России.

Луговому не нравится, что в учебниках Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана повествуется об истоках колониальной политики России. Депутат называет обсуждение периода царизма, темы голода, вызванного принудительной коллективизацией, сталинских репрессий и депортаций народов проявлением «русофобии». Он считает, что жители Центральной Азии и Южного Кавказа должны быть «благодарны Москве за свое историческое прошлое», которое, по его мнению, нельзя подвергать критическому пересмотру.

Чем России не угодил учебник истории Азербайджана?

«Кто переписывает историю? Кому выгодно стереть память о великой победе, советских стройках века и русских учителях, которые принесли знания в самые отдаленные аулы, кишлаки и деревни?» — задается вопросами Луговой в видео, опубликованном на YouTube.

Он призывает «заняться» авторами учебников истории центральноазиатских стран. По словам Лугового, некоторые из них сейчас находятся в России. Речь, в частности, идет о казахстанской исследовательнице Заринэ Джандосовой, преподающей в Санкт‑Петербургском государственном университете. Луговой утверждает, что она «находится под влиянием западных спецслужб».

За последние годы российские депутаты и пропагандисты неоднократно критиковали власти центральноазиатских стран и их граждан за несогласие с политикой Кремля, даже когда речь шла о сугубо внутренних вопросах, например, о проведении или отмене военных парадов 9 мая.

Казахстанская исследовательница Заринэ Джандосова. Ату ее, ату!

Кремлевская пропаганда использует одни и те же нарративы о «неблагодарных» соседях, отказывая народам в праве на возрождение своей национальной истории. После февраля 2022 года представители Москвы все чаще публично угрожают повторением так называемого «украинского сценария».

На очередное выступление российского депутата, направленное против Азербайджана и продиктованное имперскими амбициями, в Баку пока официально не отреагировали. 

Аналогичная ситуация наблюдается в столицах пяти государств Центральной Азии: подобные заявления российских парламентариев там по большей части просто игнорируют.

Гневная реакция политолога Досыма Сатпаева

Однако казахстанские политологи все же не оставили выпад Лугового без ответа. В интервью казахской службе «Радио Свобода» правозащитник Сергей Дуванов заявил, что отчаяние Лугового - проявление имперского мышления: 

«Имперец иначе мыслить не может. Империя была слабой и развалилась, но сейчас мы пытаемся ее собрать. И кто‑то пытается представить другую историю, показать, что это было негативом. А мы считаем, что это позитив. И если мы так считаем, мы так и делаем. Кто не согласен — тому война. Пример — Украина».

Казахстанский политолог, директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев уверен, что отношение Москвы к постсоветским государствам не изменится. Могут измениться только методы давления: все будет зависеть от исхода войны в Украине.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается почти четыре года. За это время Россия захватила около 20 процентов территории Украины ценой огромных людских и экономических потерь, а «освободительная война» превратилась в вязкое позиционное противостояние окопов в духе Первой мировой. На фоне минимального продвижения на фронте Москва наносит воздушные удары по городам и гражданской инфраструктуре, оставляя миллионы украинцев без электричества, тепла и питьевой воды…

Читайте по теме

Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 13507
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
31 декабря 2025, 03:15 6875
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
24 декабря 2025, 02:11 5686
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 120
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4299
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2400
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3676
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5319
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 900
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2733
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4757
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1701
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1839
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4682

ЭТО ВАЖНО

Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 120
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4299
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2400
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3676
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5319
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 900
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2733
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4757
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1701
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1839
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться