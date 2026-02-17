Депутат российской Госдумы Андрей Луговой обвинил страны Центральной Азии и Азербайджан в «русофобии». По его словам, «русофобские нарративы» якобы содержатся в школьных учебниках истории, составленных и изданных в этих странах. Экспертное сообщество склоняется к мнению, что эти обвинения полностью вписываются в доминирующую риторику в российской информационной повестке. Любопытно, что Луговой является уроженцем Баку: он родился в семье советского офицера, служившего в Азербайджанской ССР. Работал в советских, а затем российских спецслужбах. А в 2006 году Скотленд-Ярд выдвинул против Лугового официальное обвинение в организации отравления известного российского политэмигранта и полковника ФСБ в отставке Александра Литвиненко.

Как известно, впоследствии британский суд постановил, что Литвиненко был «убит в результате спецоперации ФСБ, одобренной, вероятно, лично на тот момент директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Однако сразу же после появления доказательной базы, свидетельствующей об участии Лугового в отравлении Литвиненко, российская власть поспешила обеспечить обвиняемого депутатской неприкосновенностью. Обвиненный Лондоном вмиг превратился во влиятельного депутата Госдумы России. Однако Луговой защищает честь России не только с помощью чрезвычайно редкого радиоактивного вещества – полония, которым и был отравлен политэмигрант, но и огульной критикой политики бывших советских республик, избравших суверенитет в качестве альтернативы политико-экономической интеграции с Россией, навязываемой свободным народам путинским режимом.

Поводом для недовольства Лугового учебниками бывших республик СССР стал фрагмент из казахстанского школьного учебника истории: «Потеряв от трети до половины населения, пережив ухудшение генофонда вследствие репрессий, голода, экологических катастроф, испытав негативные последствия русификаторской политики, казахский народ едва не утратил культурно‑генетический код и традицию, лежащую в основе казахской культуры, а значит, едва не утратил себя. За модернизацию казахский народ заплатил слишком большую цену». В этом фрагменте, как и в учебных пособиях других постсоветских стран, депутат усмотрел «информационную войну» против России. Луговому не нравится, что в учебниках Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана повествуется об истоках колониальной политики России. Депутат называет обсуждение периода царизма, темы голода, вызванного принудительной коллективизацией, сталинских репрессий и депортаций народов проявлением «русофобии». Он считает, что жители Центральной Азии и Южного Кавказа должны быть «благодарны Москве за свое историческое прошлое», которое, по его мнению, нельзя подвергать критическому пересмотру.

«Кто переписывает историю? Кому выгодно стереть память о великой победе, советских стройках века и русских учителях, которые принесли знания в самые отдаленные аулы, кишлаки и деревни?» — задается вопросами Луговой в видео, опубликованном на YouTube. Он призывает «заняться» авторами учебников истории центральноазиатских стран. По словам Лугового, некоторые из них сейчас находятся в России. Речь, в частности, идет о казахстанской исследовательнице Заринэ Джандосовой, преподающей в Санкт‑Петербургском государственном университете. Луговой утверждает, что она «находится под влиянием западных спецслужб». За последние годы российские депутаты и пропагандисты неоднократно критиковали власти центральноазиатских стран и их граждан за несогласие с политикой Кремля, даже когда речь шла о сугубо внутренних вопросах, например, о проведении или отмене военных парадов 9 мая.

Кремлевская пропаганда использует одни и те же нарративы о «неблагодарных» соседях, отказывая народам в праве на возрождение своей национальной истории. После февраля 2022 года представители Москвы все чаще публично угрожают повторением так называемого «украинского сценария». На очередное выступление российского депутата, направленное против Азербайджана и продиктованное имперскими амбициями, в Баку пока официально не отреагировали. Аналогичная ситуация наблюдается в столицах пяти государств Центральной Азии: подобные заявления российских парламентариев там по большей части просто игнорируют.