Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?

Депутат российской Госдумы Андрей Луговой обвинил страны Центральной Азии и Азербайджан в «русофобии». По его словам, «русофобские нарративы» якобы содержатся в школьных учебниках истории, составленных и изданных в этих странах. Экспертное сообщество склоняется к мнению, что эти обвинения полностью вписываются в доминирующую риторику в российской информационной повестке.
Любопытно, что Луговой является уроженцем Баку: он родился в семье советского офицера, служившего в Азербайджанской ССР. Работал в советских, а затем российских спецслужбах. А в 2006 году Скотленд-Ярд выдвинул против Лугового официальное обвинение в организации отравления известного российского политэмигранта и полковника ФСБ в отставке Александра Литвиненко.
Как известно, впоследствии британский суд постановил, что Литвиненко был «убит в результате спецоперации ФСБ, одобренной, вероятно, лично на тот момент директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».
Однако сразу же после появления доказательной базы, свидетельствующей об участии Лугового в отравлении Литвиненко, российская власть поспешила обеспечить обвиняемого депутатской неприкосновенностью. Обвиненный Лондоном вмиг превратился во влиятельного депутата Госдумы России.
Однако Луговой защищает честь России не только с помощью чрезвычайно редкого радиоактивного вещества – полония, которым и был отравлен политэмигрант, но и огульной критикой политики бывших советских республик, избравших суверенитет в качестве альтернативы политико-экономической интеграции с Россией, навязываемой свободным народам путинским режимом.
Поводом для недовольства Лугового учебниками бывших республик СССР стал фрагмент из казахстанского школьного учебника истории:
«Потеряв от трети до половины населения, пережив ухудшение генофонда вследствие репрессий, голода, экологических катастроф, испытав негативные последствия русификаторской политики, казахский народ едва не утратил культурно‑генетический код и традицию, лежащую в основе казахской культуры, а значит, едва не утратил себя. За модернизацию казахский народ заплатил слишком большую цену».
В этом фрагменте, как и в учебных пособиях других постсоветских стран, депутат усмотрел «информационную войну» против России.
Луговому не нравится, что в учебниках Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана повествуется об истоках колониальной политики России. Депутат называет обсуждение периода царизма, темы голода, вызванного принудительной коллективизацией, сталинских репрессий и депортаций народов проявлением «русофобии». Он считает, что жители Центральной Азии и Южного Кавказа должны быть «благодарны Москве за свое историческое прошлое», которое, по его мнению, нельзя подвергать критическому пересмотру.
«Кто переписывает историю? Кому выгодно стереть память о великой победе, советских стройках века и русских учителях, которые принесли знания в самые отдаленные аулы, кишлаки и деревни?» — задается вопросами Луговой в видео, опубликованном на YouTube.
Он призывает «заняться» авторами учебников истории центральноазиатских стран. По словам Лугового, некоторые из них сейчас находятся в России. Речь, в частности, идет о казахстанской исследовательнице Заринэ Джандосовой, преподающей в Санкт‑Петербургском государственном университете. Луговой утверждает, что она «находится под влиянием западных спецслужб».
За последние годы российские депутаты и пропагандисты неоднократно критиковали власти центральноазиатских стран и их граждан за несогласие с политикой Кремля, даже когда речь шла о сугубо внутренних вопросах, например, о проведении или отмене военных парадов 9 мая.
Кремлевская пропаганда использует одни и те же нарративы о «неблагодарных» соседях, отказывая народам в праве на возрождение своей национальной истории. После февраля 2022 года представители Москвы все чаще публично угрожают повторением так называемого «украинского сценария».
На очередное выступление российского депутата, направленное против Азербайджана и продиктованное имперскими амбициями, в Баку пока официально не отреагировали.
Аналогичная ситуация наблюдается в столицах пяти государств Центральной Азии: подобные заявления российских парламентариев там по большей части просто игнорируют.
Однако казахстанские политологи все же не оставили выпад Лугового без ответа. В интервью казахской службе «Радио Свобода» правозащитник Сергей Дуванов заявил, что отчаяние Лугового - проявление имперского мышления:
«Имперец иначе мыслить не может. Империя была слабой и развалилась, но сейчас мы пытаемся ее собрать. И кто‑то пытается представить другую историю, показать, что это было негативом. А мы считаем, что это позитив. И если мы так считаем, мы так и делаем. Кто не согласен — тому война. Пример — Украина».
Казахстанский политолог, директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев уверен, что отношение Москвы к постсоветским государствам не изменится. Могут измениться только методы давления: все будет зависеть от исхода войны в Украине.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается почти четыре года. За это время Россия захватила около 20 процентов территории Украины ценой огромных людских и экономических потерь, а «освободительная война» превратилась в вязкое позиционное противостояние окопов в духе Первой мировой. На фоне минимального продвижения на фронте Москва наносит воздушные удары по городам и гражданской инфраструктуре, оставляя миллионы украинцев без электричества, тепла и питьевой воды…