Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов

В преддверии назначенных на июнь парламентских выборов в Армении политическая борьба становится все более ожесточенной. Оппоненты власти стараются отодвинуть на время внутренние разборки между собой и сформировать новые коалиции. Единым блоком у них, судя по всему, выступить не получится, но планируют объединиться как минимум на трех отдельных фронтах, чтобы получить большинство голосов и не допустить назначения премьер‑министром кандидата от правящей партии. Подобная тактика уже применялась в марте прошлого года в Гюмри: тогда оппозиционные группы, зачастую враждующие между собой, участвовали в выборах мэра раздельно. В итоге правящая партия не смогла собрать достаточное количество мандатов для избрания своего кандидата, а оппозиция после завершения голосования объединилась вокруг уважаемого криминального деятеля в прошлом Вардана Гукасяна и избрала его мэром. Хотя спустя несколько месяцев Гукасян был арестован по обвинению во взяточничестве, опробованная технология, тем не менее, теперь используется армянской пророссийской оппозицией на общенациональных выборах.

На данный момент оппозиционные силы группируются вокруг двух близких к Кремлю олигархов. Один из таких центров-фронтов выступает в поддержку главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом. После того как в прошлом году за обещание «защитить армянскую церковь от нападок Никола Пашиняна» бизнесмена взяли под стражу, он активно включился в политику. Его сторонники даже создали партию «Сильная Армения», которую возглавил его родственник Нарек Карапетян. Однако не столь уж многочисленные ее адепты заявляют, что их кандидат на пост премьер‑министра — именно Самвел Карапетян. Невнимательно, видимо, «сильные армяне» читали родную армянскую конституцию, в силу которой избрание Карапетяна премьер‑министром или даже депутатом невозможно юридически, так как до прошлого года он был гражданином России (российское гражданство олигарху аннулировали указом Владимира Путина вскоре после его ареста и начала политической деятельности). Кроме того, у этого деятеля как бизнеса, так и политики имеется еще и гражданство Кипра, тогда как Основной закон страны требует, чтобы кандидат на пост премьер‑министра как минимум последние четыре года был армянским гражданином и постоянно проживал в стране. Самвел Карапетян же обосновался в Армении лишь весной прошлого года. Благо, скорее всего, по подсказке в появившемся на днях избирательном списке «сильных» во главе указан Нарек Карапетян. Теоретически это означает, что в случае победы именно он должен занять пост премьер‑министра, но партия продолжает настаивать - ее кандидат Самвел Карапетян.

Как он может стать премьером, даже если партия вдруг победит, пока никому не ясно, однако план по приведению олигарха к власти у его однопартийцев на всякий случай имеется. «Согласно нашему плану, Нарек Карапетян возглавит избирательный список, а затем как координатор переходного периода будет руководить процессом изменения конституции», — придумали сторонники Самвела Карапетяна. Правящая партия «Гражданский договор» назвала этот план «абсурдным, антидемократическим, антиконституционным и антиармянским», предупредив, что его реализация невозможна. Представители власти заявили, что, поскольку в конституции нет положений, позволяющих реализовать предложенные идеи, подобные вопросы не должны даже становиться предметом обсуждений. «Давно прошли времена, когда к власти в Армении можно было прийти антиконституционными методами», — подчеркнул член правящей партии Артур Ованнисян. В ситуации, когда шансы Самвела Карапетяна занять пост премьер‑министра юридически равны нулю, другой олигарх‑миллиардер Гагик Царукян ведет переговоры о формировании вокруг себя нового центра сил, опять-таки тесно связанного с Россией. Хотя Царукян пока держит в секрете имена трех своих кандидатов на пост премьера, вокруг него постепенно объединяются разные силы и отдельные политики. А недавно в избирательный список его «Процветающей Армении» вошел лидер партии «Мать-Армения» Андраник Теванян, ранее депутат от партии Роберта Кочаряна, впоследствии основавший собственное политическое движение и получивший несколько мандатов в Ереванском городском совете. Теванян тоже известен неразрывными связями с Россией: в прошлом году он даже возглавил «первую армянскую делегацию», посетившую оккупированные территории Украины.

Теванян уже заявил, что будет участвовать в выборах по программе Царукяна и намерен добиваться смены правительства. «Совместное участие в выборах с партией «Процветающая Армения» — это сигнал о формировании центра власти, представляющего серьезную команду и программную альтернативу действующему правительству, претендующую на захват власти в государственном управлении», — продекларировал он. Аналогичное решение принял и другой одиозный пророссийский политик - Сурен Суренянц, объявивший, что его партия «Демократические альтернативы» примет участие в выборах по списку Царукяна. Более того, в прессе появилась информация, что бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии «Родина» Артур Ванецян также может присоединиться к выборам в едином списке с Гагиком Царукяном. Однако представитель «Родины» Сос Акобян опроверг это сообщение, уточнив, что пока такого решения не принято и намерение участвовать в выборах отдельно остается в силе.

Таким образом, сегодня можно говорить как минимум о двух центрах силы в Армении, объединяющих пророссийские силы и выступающих против мирного курса. Но и это еще не все: попытки сформировать отдельные блоки предпринимаются и в кругах бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Сам Кочарян недавно публично заявил о своих планах баллотироваться на пост премьер‑министра, но при этом допустил возможность сотрудничества с другими оппозиционными группировками «ради смены власти». «Полагаю, что оппозиционные силы могут пойти на выборы, имея максимум три-четыре крупных блока», — сказал некоторое время назад второй президент Армении. А вот партия Сержа Саргсяна «Республика», хотя и считается аутсайдером, тем не менее намерена участвовать в выборах самостоятельно. Однако не исключено, что сторонники Саргсяна могут объединиться либо с Царукяном, либо с Карапетяном. Правда, в отличие от Кочаряна, Саргсян не заявляет о желании вернуться во власть лично. Происходящее в оппозиционном лагере порождает тревогу у правящей партии, что сторонники Пашиняна и не скрывают. «План очень прост: участвовать в выборах тремя силами, при этом они могут даже заявить в ходе кампании, что между ними нет никаких связей, а затем прийти к власти через коалицию или путем голосования друг за друга», — не без оснований считает Рубен Рубинян, член правления партии «Гражданский договор» и вице‑спикер Национального собрания.

Рубинян убежден, что оппозиционеры под руководством Роберта Кочаряна, миллиардера Самвела Карапетяна и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна попытаются реализовать «гюмрийскую схему» на общенациональных выборах и что объединения, связанные с Кочаряном, заявили о своем участии в выборах совместно с Царукяном, отнюдь не случайно. «Тот факт, что часть команды Кочаряна вошла в список Царукяна и объявила о совместном участии в выборах, еще раз доказывает: программа коллективной оппозиции — это повторение гюмрийского сценария по всей Армении. Они фактически говорят об этом напрямую. Кочарян сказал это открыто, и команда российского олигарха говорит о том же, а к этому присоединился Царукян», — заявил соратник Пашиняна. Рубинян призвал не допустить реализацию такого сценария: «Мы должны обеспечить, чтобы только народ Армении мог решать, кто будет у власти, кто станет премьер‑министром, а не Кочарян и два олигарха — российский и местный. Мы принесли слишком много жертв ради установления справедливости и мира в нашей стране, и теперь, когда практически добились, чтобы таких жертв больше не было, не должны позволить Кочаряну и двум олигархам попирать наши достижения».