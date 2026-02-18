Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга

В возрасте 84 лет скончался выдающийся американский борец за гражданские права Джесси Джексон. Он принадлежал к поколению активистов и политиков, которые радикально изменили отношение в Америке к расизму, превратив его из общественной нормы в стыдный пережиток прошлого. Главным событием жизни Джесси Джексона было его знакомство с Мартином Лютером Кингом, иконой борьбы за гражданские права чернокожих. Джексон стал одним из молодых активистов, которых Кинг привлек к организации кампаний и акций протеста, и тот был со своим наставником, когда его убили в апреле 1968 года в Мемфисе. Они стояли на балконе мотеля Lorraine и обсуждали свои планы, шутили, когда прозвучали роковые выстрелы. Джесси Джексон продолжил борьбу и на пике своей общественной и политической карьеры дважды всерьез принимал участие в президентских гонках, сняв и этот барьер для чернокожих американцев. В 1984 году ему удалось в праймериз Демократической партии занять третье место после сенатора Гэри Харта и бывшего вице-президента Уолтера Мондейла, а в кампании 1988 года он удвоил свой личный результат (за него проголосовали 6,9 миллиона человек против 3,5 миллиона в 1984 году) и стал вторым после Майкла Дукакиса, ставшего финалистом выборов от демократов. Это было действительно значительное достижение, снявшее психологические барьеры и расчистившее дорогу Бараку Обаме.

К Обаме Джексон испытывал противоречивые чувства. Несомненно, он видел в нем молодого себя и не мог не испытывать некоторой зависти, ведь тому удалось сделать то, что в прежние годы было невозможно для Джексона. В 2008 году случился скандал, когда Джексон, не обратив внимания на включенный микрофон, сказал, что Обама свысока разговаривает с черными. «Я бы ему за это отрезал яйца». После того как запись попала в эфир, Джексон публично извинился, назвав свои слова «грубыми и оскорбительными» и подчеркнул, что не хотел навредить кампании Обамы и уважает того, как политика. Впрочем, было мнение, что он нарочно сделал вид, будто не замечает, что микрофон включен, и хотел, чтобы его слова стали известны «зазнайке» Обаме. Барак Обама тепло и уважительно отозвался о Джесси Джексоне, узнав о его смерти. Он назвал его истинным гигантом, на чьих плечах стояли последующие поколения лидеров. И это чистая правда.