Война на носу. И цена на нефть взлетела

Пока весь мир обсуждает передвижение авианосцев в Персидском заливе, на рынках началось то, что нефтяные трейдеры называют «премией за страх». Налицо резкий скачок: вчера плюс 5%, сегодня еще полтора процента сверху. Brent уже пробил отметку в 71 доллар. И в условиях новой «нефтяной лихорадки» важно понимать, что рост цен происходит не из-за того, что завтра на автозаправках выстроится вереница автомобилей за иранский бензин. Ни в коей мере, рынок нефти — это прежде всего рынок ожиданий.
Ответим же на главный вопрос: почему нефтяной рынок перегревается?
Если мировая сверхдержава стягивает целую армаду к границам Ирана, трейдеры вспоминают о географии, точнее об Ормузском проливе (ежедневно через этот пролив проходит около 21 миллиона баррелей нефти, что составляет 20% всего мирового потребления) — «бутылочном горлышке» мировой энергетики. В случае кровавого замеса, сквозь который не пройдут танкеры, мир лишится 20% поставок сырой нефти. По оценкам экспертов Goldman Sachs и JPMorgan, если Иран решится перекрыть энергетическое горлышко, цены уйдут в космос: от 150 до 200 долларов за баррель. И главный удар будет нанесен, в первую очередь, по китайской экономике – Пекин получает через Ормуз около 50 процентов импортируемой нефти!
Однако, нельзя сбрасывать со счетов и влияние спекулятивного фактора, когда инвесторы под влиянием заголовков о большой кровавой каше на Ближнем Востоке начинают скупать фьючерсы. И здесь работают не геополитические ожидания, а жажда захеджировать риски или просто заработать на панике. Старый принцип нефтяного рынка еще никто не отменял: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Рынок вступил в этап скупки на слухах. До фактов еще слишком далеко…
В этой связи поражают победные реляции путинских энергоэкспертов, предвещающих неизбежный рост нефтяных котировок, которые спасут российскую экономику. Но 71 доллар за марку Brent — это все еще не та цифра, которая может спасти российскую экономику от деградации под санкциями.
К тому же любая большая война на Ближнем Востоке наносит ощутимый удар как по мировой логистике, так и по спросу. Если возникнет глобальный кризис, спрос на нефть обвалится так, что никакие американские авианосцы цену уже не удержат. Американская сланцевая добыча никуда не делась. При росте цены выше 70-75 долларов, сланцевая добыча и экспорт растут как на дрожжах.
Еще один важный аспект – непредсказуемый характер американского президента. Ведь стоит Трампу вновь заговорить о реальном повороте на тайных переговорах с иранцами, либо снизить градус напряженности вокруг «иранского кейса», как цена тут же рухнет на 5 процентов. Сложившаяся на нефтяном рынке ситуация – классическое отражение геополитического шока. Выражение страха перед обещанной войной. А обещания подкрепляются крайне рискованной эскалацией.