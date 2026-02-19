Война на носу. И цена на нефть взлетела

Пока весь мир обсуждает передвижение авианосцев в Персидском заливе, на рынках началось то, что нефтяные трейдеры называют «премией за страх». Налицо резкий скачок: вчера плюс 5%, сегодня еще полтора процента сверху. Brent уже пробил отметку в 71 доллар. И в условиях новой «нефтяной лихорадки» важно понимать, что рост цен происходит не из-за того, что завтра на автозаправках выстроится вереница автомобилей за иранский бензин. Ни в коей мере, рынок нефти — это прежде всего рынок ожиданий.

Ответим же на главный вопрос: почему нефтяной рынок перегревается?

Если мировая сверхдержава стягивает целую армаду к границам Ирана, трейдеры вспоминают о географии, точнее об Ормузском проливе (ежедневно через этот пролив проходит около 21 миллиона баррелей нефти, что составляет 20% всего мирового потребления) — «бутылочном горлышке» мировой энергетики. В случае кровавого замеса, сквозь который не пройдут танкеры, мир лишится 20% поставок сырой нефти. По оценкам экспертов Goldman Sachs и JPMorgan, если Иран решится перекрыть энергетическое горлышко, цены уйдут в космос: от 150 до 200 долларов за баррель. И главный удар будет нанесен, в первую очередь, по китайской экономике – Пекин получает через Ормуз около 50 процентов импортируемой нефти!