Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Война на носу. И цена на нефть взлетела

наш комментарий
Аскер Манафов, собкор
18:51 1993

Пока весь мир обсуждает передвижение авианосцев в Персидском заливе, на рынках началось то, что нефтяные трейдеры называют «премией за страх». Налицо резкий скачок: вчера плюс 5%, сегодня еще полтора процента сверху. Brent уже пробил отметку в 71 доллар. И в условиях новой «нефтяной лихорадки» важно понимать, что рост цен происходит не из-за того, что завтра на автозаправках выстроится вереница автомобилей за иранский бензин. Ни в коей мере, рынок нефти — это прежде всего рынок ожиданий.

Ответим же на главный вопрос: почему нефтяной рынок перегревается?

Если мировая сверхдержава стягивает целую армаду к границам Ирана, трейдеры вспоминают о географии, точнее об Ормузском проливе (ежедневно через этот пролив проходит около 21 миллиона баррелей нефти, что составляет 20% всего мирового потребления) — «бутылочном горлышке» мировой энергетики. В случае кровавого замеса, сквозь который не пройдут танкеры, мир лишится 20% поставок сырой нефти. По оценкам экспертов Goldman Sachs и JPMorgan, если Иран решится перекрыть энергетическое горлышко, цены уйдут в космос: от 150 до 200 долларов за баррель. И главный удар будет нанесен, в первую очередь, по китайской экономике – Пекин получает через Ормуз около 50 процентов импортируемой нефти!

Однако, нельзя сбрасывать со счетов и влияние спекулятивного фактора, когда инвесторы под влиянием заголовков о большой кровавой каше на Ближнем Востоке начинают скупать фьючерсы. И здесь работают не геополитические ожидания, а жажда захеджировать риски или просто заработать на панике. Старый принцип нефтяного рынка еще никто не отменял: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Рынок вступил в этап скупки на слухах. До фактов еще слишком далеко…

В этой связи поражают победные реляции путинских энергоэкспертов, предвещающих неизбежный рост нефтяных котировок, которые спасут российскую экономику. Но 71 доллар за марку Brent — это все еще не та цифра, которая может спасти российскую экономику от деградации под санкциями.

К тому же любая большая война на Ближнем Востоке наносит ощутимый удар как по мировой логистике, так и по спросу. Если возникнет глобальный кризис, спрос на нефть обвалится так, что никакие американские авианосцы цену уже не удержат. Американская сланцевая добыча никуда не делась. При росте цены выше 70-75 долларов, сланцевая добыча и экспорт растут как на дрожжах.

Еще один важный аспект – непредсказуемый характер американского президента. Ведь стоит Трампу вновь заговорить о реальном повороте на тайных переговорах с иранцами, либо снизить градус напряженности вокруг «иранского кейса», как цена тут же рухнет на 5 процентов. Сложившаяся на нефтяном рынке ситуация – классическое отражение геополитического шока. Выражение страха перед обещанной войной. А обещания подкрепляются крайне рискованной эскалацией.

Читайте по теме

Трамп ударит по Ирану. Никак иначе наша аналитика; все еще актуально
4 апреля 2025, 03:58 16455
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
18 февраля 2026, 01:04 7599
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7947
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 2343
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5032
Мир на Южном Кавказе: Вэнс отметил лидерство Алиева и Пашиняна
Мир на Южном Кавказе: Вэнс отметил лидерство Алиева и Пашиняна фото, видео; обновлено 20:05
20:05 2075
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2283
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 2875
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1642
Трамп о «хороших переговорах» с Ираном
Трамп о «хороших переговорах» с Ираном обновлено 19:36
19:36 8477
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7013
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4590
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3615

