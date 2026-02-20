Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном

Правительство Армении, стремясь привлечь американских инвесторов к строительству «Маршрута Трампа» (TRIPP), а в дальнейшем, возможно, и к другим своим проектам, ищет варианты вывести железнодорожную инфраструктуру страны из-под управления России, национализировать ее или хотя бы передать третьей стороне. Но эти планы Еревана вызвали резко негативную реакцию Москвы, вплоть до откровенных угроз. Во всяком случае, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посулил Еревану «потенциально серьезные последствия». Железные дороги Армении переданы в управление ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2008 году решением тогдашнего президента Роберта Кочаряна. До окончания срока действия концессионного договора остается почти десять лет, однако Ереван давно такое положение не устраивает, а тут еще и «Маршрут Трампа», запустить который как можно скорее, восстановив железнодорожные связи с Турцией и Азербайджаном, для Армении жизненная необходимость. Российская сторона в свою очередь уже не раз заявляла о намерении войти в проект TRIPP. Более того, Москва намекала, что, ссылаясь на договор 2008 года, может претендовать на будущую 43‑километровую ветку, которая должна стать частью «Маршрута Трампа».

Для реализации проекта предполагается создать совместную компанию, где 74 процента будет принадлежать США, а 26 процентов — Армении. Однако претензии Москвы могут отпугнуть американских инвесторов. Именно поэтому премьер-министр Никол Пашинян недавно призвал РФ передать управление армянскими железными дорогами «третьей стране». Кремль вполне ожидаемо не намерен лишаться столь важного рычага влияния на Ереван, потому Шойгу и назвал предложение Пашиняна «неполным решением». «Не буду оценивать компетенции других государств в управлении железнодорожным хозяйством, но могу уверенно сказать: вряд ли какая‑то другая компания сможет полноценно заменить российского перевозчика, который давно и эффективно работает в Армении в далеко непростых условиях», — утверждает Шойгу. Секретарь Совбеза подчеркнул, что почти 20 лет ЗАО «Южно‑Кавказская железная дорога» добросовестно выполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время, по его словам, российские вложения в систему армянских железных дорог, включая подвижной состав, превысили 30 миллиардов рублей.

«И вот теперь премьер-министр Никол Пашинян заявляет, что нахождение железных дорог Армении в концессии у российской компании отпугивает потенциальных партнеров, мешает региональным проектам и размышляет о передаче управления армянской железнодорожной сетью стране, дружественной и России, и Армении», — возмущается Шойгу. Стоит отметить, что ранее Пашинян призывал российское руководство восстановить железные дороги Ахурик – Карс и Иджеван – Газах, соединяющие Армению с Турцией и Азербайджаном, и даже поднял этот вопрос перед президентом Путиным в декабре прошлого года в Санкт‑Петербурге. Поначалу Москва никак не отреагировала на эти обращения, но позже Пашинян высказался более конкретно: если ОАО не займется восстановлением этих линий, Армения возьмет дело в свои руки. Армянский премьер фактически намекнул, что Ереван готов взять под свой контроль железные дороги Иджеван – Газах и Ахурик – Карс. В итоге на днях российская сторона вынужденно сообщила, что обсуждает возможности восстановления участков железной дороги, соединяющих Армению с Турцией и Нахчываном. Роберт Кочарян, верный соратник Москвы в Ереване и «автор» железнодорожной концессии, несколько дней назад на пресс‑конференции, отстаивая свое детище, пытался доказать, что «Маршрут Трампа» «опасен для Армении». Даже заявил, что вместо этого выгоднее восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Россией через Абхазию.