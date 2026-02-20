«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента

Великобритания в шоке: арестован член королевской семьи, младший брат короля Карла III. Ничего подобного страна не помнит с середины XVII века, когда во время гражданской войны был арестован Карл I, которому потом еще и голову отрубили. Эндрю Маунтбаттен-Виндзору, бывшему принцу Эндрю, такое строгое наказание не грозит, но символический удар по британской монархии нанесен огромной силы. Будто специально демонстрируя, что в Британии никто не может быть выше закона, арест произвели в день 66-летия бывшего принца, не дав ему отпраздновать день рождения. Как и положено в таких случаях, при обыске в резиденциях изъяли электронные носители и документы. Предъявленное подозрение пока носит самый общий характер: злоупотребление служебным положением на государственной службе.

На госслужбе тогда еще принц Эндрю пребывал десять лет, с 2001 по 2011 год, когда исполнял обязанности британского спецпредставителя по международной торговле и инвестициям. Полиция не скрывает, что арест напрямую связан с материалами дела Эпштейна в США, опубликованными по требованию Конгресса. Они подтверждают тесную дружбу члена британской королевской семьи с Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл. Взамен на услуги по предоставлению девушек для сексуальных утех Эпштейн мог получать от принца конфиденциальные торговые отчеты по результатам зарубежных поездок в качестве британского торгового спецпредставителя. По сути, сейчас будут выяснять, не был ли брат короля уникальным ВИП-шпионом, обслуживавшим Джеффри Эпштейна и его друзей. И хорошо, если речь идет о каких-то выгодах в торговых и финансовых сделках, а не косвенной работе на иностранные спецслужбы. О финансовой неразборчивости Эндрю также неплохо известно. В частности, в 2010 году всплыла история о том, как он продал зятю Назарбаева - Тимуру Кулибаеву - свое поместье за сумму, заметно превышающую рыночную, что было воспринято как плохо скрытая взятка влиятельному представителю королевской семьи от представителя президентской семьи. Эндрю – третий ребенок Елизаветы II, и первый, рожденный ею уже в королевском качестве, в 1960 году. Некоторое время он был вторым в очереди на наследование короны после Карла. Сейчас – восьмой, вслед за детьми и внуками Карла. Считается, что он был любимчиком королевы, которая уделяла ему гораздо больше внимания, чем первенцам Карлу и Анне. Буквально с юности Эндрю заслужил репутацию гуляки и бабника. С конца 70-х в британской печати за ним закрепилось прозвище Энди Рэнди – что-то вроде «похотливый Энди». А когда он вернулся настоящим героем с Фолклендской войны 1982 года, в которой участвовал в качестве пилота боевого вертолета, и вовсе ударился во все тяжкие. Маму и все королевское семейство не на шутку выводили из себя открытые похождения принца с американской актрисой софт-порно Ку Старк, а для желтой прессы это был просто праздник.