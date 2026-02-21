«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку

Когда Дональд Трамп шел на второй срок, он, кажется, знал, что у него в руках окажется волшебная палочка, универсальное средство, которое поможет решать практически любые проблемы, от внутренних до внешних. Это позволяло ему с уверенностью заявлять, что в Америке настает «золотая эра». В первые же часы после инаугурации в январе 2025 года президент заявил: «Я всегда говорю, что «тарифы» — самое красивое слово в словаре». Он позже неоднократно повторял это выражение в разных вариациях всюду, на митингах, в интервью и в официальной обстановке. Еще бы! Ведь тарифы, по его мнению, позволят буквально сделать сказку былью.

Тарифы на импортные товары должны были вернуть в Америку промышленное производство и рабочие места. Казна США наполнится дополнительными сотнями миллиардов долларов. Резко сократится торговый дефицит и государственный долг. Упадет зависимость Штатов от иностранных государств и их товаров. В руках правительства появится мощный инструмент давления на международной арене. Полученные доходы прольются золотым дождем на американских фермеров, страдающих от недобросовестной конкуренции, и вообще каждый американец получит чек на две тысячи долларов! Ну не чудесно ли?! День массового введения тарифов на импортные товары, 2 апреля, был объявлен Дональдом Трампом «днем освобождения». Правда, по воспоминаниям Сьюзан Уайлз, главы аппарата Белого дома, по вопросу тотальной тарифной войны в администрации возникли серьезные разногласия, люди, которые по-настоящему разбираются в экономике и политике, пытались президента отговорить, но он настоял на своем. Кто же откажется от своего счастья? Счастье было так себе, потому что оно не только ввергало экономику в состояния хаоса и неопределенности, когда глава исполнительной власти в любой момент может изменить тарифную ставку по собственной прихоти, но и потому что обложенные пошлиной товары становятся дороже для покупателей, то есть для американских производителей, закупающих импортные детали и комплектующие, и для потребителей продуктов и товаров. Основная часть тарифов ложится не на иностранцев, а на собственных граждан. Вместо чека на две тысячи долларов, которые американцы так и не увидели, каждое домохозяйство потратило за это время лишних 1000 -1300 долларов на переплаты.