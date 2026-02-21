«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку

Когда Дональд Трамп шел на второй срок, он, кажется, знал, что у него в руках окажется волшебная палочка, универсальное средство, которое поможет решать практически любые проблемы, от внутренних до внешних. Это позволяло ему с уверенностью заявлять, что в Америке настает «золотая эра».
В первые же часы после инаугурации в январе 2025 года президент заявил: «Я всегда говорю, что «тарифы» — самое красивое слово в словаре». Он позже неоднократно повторял это выражение в разных вариациях всюду, на митингах, в интервью и в официальной обстановке. Еще бы! Ведь тарифы, по его мнению, позволят буквально сделать сказку былью.
Тарифы на импортные товары должны были вернуть в Америку промышленное производство и рабочие места. Казна США наполнится дополнительными сотнями миллиардов долларов. Резко сократится торговый дефицит и государственный долг. Упадет зависимость Штатов от иностранных государств и их товаров. В руках правительства появится мощный инструмент давления на международной арене. Полученные доходы прольются золотым дождем на американских фермеров, страдающих от недобросовестной конкуренции, и вообще каждый американец получит чек на две тысячи долларов! Ну не чудесно ли?!
День массового введения тарифов на импортные товары, 2 апреля, был объявлен Дональдом Трампом «днем освобождения». Правда, по воспоминаниям Сьюзан Уайлз, главы аппарата Белого дома, по вопросу тотальной тарифной войны в администрации возникли серьезные разногласия, люди, которые по-настоящему разбираются в экономике и политике, пытались президента отговорить, но он настоял на своем. Кто же откажется от своего счастья?
Счастье было так себе, потому что оно не только ввергало экономику в состояния хаоса и неопределенности, когда глава исполнительной власти в любой момент может изменить тарифную ставку по собственной прихоти, но и потому что обложенные пошлиной товары становятся дороже для покупателей, то есть для американских производителей, закупающих импортные детали и комплектующие, и для потребителей продуктов и товаров. Основная часть тарифов ложится не на иностранцев, а на собственных граждан. Вместо чека на две тысячи долларов, которые американцы так и не увидели, каждое домохозяйство потратило за это время лишних 1000 -1300 долларов на переплаты.
И вот здесь мы приближаемся к сути решения Верховного суда, ставшего самым чувствительным ударом по действующему президенту за все время его второй, да и, наверное, первой каденции. Собственно, об этом говорили еще в самом начале его тарифных войн: тарифы, пошлины являются формой налога на американских граждан. Согласно Конституции, правом определять налоги на американцев обладает только Конгресс. Трамп ссылался на закон, который позволяет президенту вводить тарифы в случае «необычной и чрезвычайной угрозы» национальной безопасности, и стал называть такой угрозой буквально все, что ему не нравилось, включая, например, нежелание Европы уступить ему Гренландию. Верховный суд постановил, что президент превысил свои полномочия. Точка.
Особенно Трампу должно быть обидно, что против его «волшебной палочки» выступили те судьи, которых он назначил в Верховный суд во время первой каденции. Не помогло, предали.
Сказка о всемогущих тарифах лежит в основании буквально всех рассуждений Дональда Трампа о возвращении Америке ее величия, и лишившись ее, он оказывается безоружным, да еще в преддверии надвигающихся промежуточных выборов. Нужно полностью перепридумывать основания собственного правления. Кажется, это уже выше сил этого сильно немолодого человека, ставящего рекорды непопулярности в собственной стране.