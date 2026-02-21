Гараев награбил… и ушел. А может вернуть миллиарды?

USD 1.7000
тарифы-марифы
Аскер Манафов, собкор
03:04 619

Неожиданное сообщение о подготовке к неожиданному повышению тарифов на воду, подкрепленное смутным обращением Госагентства водных ресурсов в Тарифный совет вызвалобольшой резонанс среди азербайджанской общественности

Насторожили подход к искусственно взращенной проблеме, как и сама постановка вопроса: выражено намерение ввести льготные тарифы, но при этом повысить цену на воду в пределах льготного лимита (10 кубометров) на 0,5 маната. В случае превышения лимита на потребление вступят в силу астрономические расценки: от 10 до 20 кубометров — 1,60 маната за кубометр, свыше 20 кубометров — целых 2 маната. 

Правда, после возникшего конфуза Агентство в спешном порядке выступило с долгожданным уточнением, заявив, что все же окончательное решение по надуманному вопросу все еще не принято: мол, речь идет всего лишь об общественных прениях. А позже выяснилось и то, что Тарифный совет никаких обращений не получал.

Пробный шар? Вполне, допустимо…

Зачем поднимать тарифы на воду, если можно экспроприировать награбленное Гусейновым?

Ведь еще недавно прошло правительственное спецсовещание, посвященное состоянию водных ресурсов. И по его итогам была принята Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов. Документ предусматривает введение дифференцированных тарифов. Однако введение льготного лимита и повышение тарифов предусмотрено для граждан, превышающих лимит — как и в случае с газом, да и электроэнергией.

Водное хозяйство Азербайджана – неизгладимая душевная рана. Хозяйство так и не попало в надежные руки ответственного чиновника: потери воды порою достигают почти 50 процентов, инфраструктура находится в плачевном состоянии, а уровень обеспечения населения питьевой водой в Баку и других крупных городах по-прежнему значительно ниже международных стандартов. 

Безусловно, правительство ищет пути для изменения ситуации к лучшему. И принятая Национальная стратегия предусматривает повышение уровня обеспечения населения питьевой водой, строительство новых водохранилищ, реконструкцию распределительных сетей и множество других мер. Однако реализация новых программных задач требует огромных инвестиций, в основу которых и должен лечь денежный поток из кошельков граждан, то есть за счет повышения тарифов.

Куда исчез Гусейнов? И что стало с его роскошной резиденцией? Вопросы-вопросы-вопросы...

В этой связи приходит на память почти десятилетнее правление всесильного хозяина «Азерсу» Горхмаза Гусейнова. Его, как и многих других канувших в Лету чиновников, общественность с легкостью позабыла. Хотя истоки наших водяных бед уходят корнями в систему правления Гусейнова, выстроенную в испарившемся «Азерсу». Гусейнов покинул свой пост не так давно, в 2021 году. И на протяжении трех лет ему так и не нашли замену, решив под конец выстроить на останках «Азерсу» новое Госагентство водных ресурсов, в состав которого и вошла Объединенная служба водоснабжения крупных городов — новый оператор, обслуживающий абонентов.

Где Гусейнов? Точно не в тюрьме. Сгинул, оставив после себя многомиллиардные убытки. Хотя передовицы СМИ годами заполнялись расследованиями коррупции в системе «Азерсу». В день его увольнения ущерб этой структуры превышал 7 миллиардов манатов, а к 2023 году эта цифра превысила 8 миллиардов. Подозрения системной коррупции нашли подтверждения и в ходе тщательной проверки Счетной Палаты.

След Гусейнова – одного из богатейших олигархов просто-напросто простыл. Хотя по сей день поисковые системы азербайджанского сегмента интернета выдают его роскошную усадьбу стоимостью свыше 100 миллионов манатов, как и расследования подозрительной деятельности его многочисленных родственников, исполнявших подрядные работы в инфраструктурных проектах государственного чеболя. В частности, речь идет о «Sənaye Tikinti-M» и «Baba Dağ», принадлежащих его брату Гусейнову Мухаммеду. Кузен грабил хозяйство Ясамальского района, зятья Намик с Нурали внедрились в само сердце компании, племянник поставлял стройматериалы и трубы различных диаметров… Список можно продолжить до бесконечности.

А может стоит возродить водное хозяйство менее тернистым и более справедливым путем, экспроприировав награбленное Гусейновым и родственниками?! Наберется пара-другая миллиардов. Глядишь, и тарифы поднимать не надо будет…

