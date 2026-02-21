Гараев награбил… и ушел. А может вернуть миллиарды?

Неожиданное сообщение о подготовке к неожиданному повышению тарифов на воду, подкрепленное смутным обращением Госагентства водных ресурсов в Тарифный совет вызвалобольшой резонанс среди азербайджанской общественности.
Насторожили подход к искусственно взращенной проблеме, как и сама постановка вопроса: выражено намерение ввести льготные тарифы, но при этом повысить цену на воду в пределах льготного лимита (10 кубометров) на 0,5 маната. В случае превышения лимита на потребление вступят в силу астрономические расценки: от 10 до 20 кубометров — 1,60 маната за кубометр, свыше 20 кубометров — целых 2 маната.
Правда, после возникшего конфуза Агентство в спешном порядке выступило с долгожданным уточнением, заявив, что все же окончательное решение по надуманному вопросу все еще не принято: мол, речь идет всего лишь об общественных прениях. А позже выяснилось и то, что Тарифный совет никаких обращений не получал.
Пробный шар? Вполне, допустимо…
Ведь еще недавно прошло правительственное спецсовещание, посвященное состоянию водных ресурсов. И по его итогам была принята Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов. Документ предусматривает введение дифференцированных тарифов. Однако введение льготного лимита и повышение тарифов предусмотрено для граждан, превышающих лимит — как и в случае с газом, да и электроэнергией.
Водное хозяйство Азербайджана – неизгладимая душевная рана. Хозяйство так и не попало в надежные руки ответственного чиновника: потери воды порою достигают почти 50 процентов, инфраструктура находится в плачевном состоянии, а уровень обеспечения населения питьевой водой в Баку и других крупных городах по-прежнему значительно ниже международных стандартов.
Безусловно, правительство ищет пути для изменения ситуации к лучшему. И принятая Национальная стратегия предусматривает повышение уровня обеспечения населения питьевой водой, строительство новых водохранилищ, реконструкцию распределительных сетей и множество других мер. Однако реализация новых программных задач требует огромных инвестиций, в основу которых и должен лечь денежный поток из кошельков граждан, то есть за счет повышения тарифов.
В этой связи приходит на память почти десятилетнее правление всесильного хозяина «Азерсу» Горхмаза Гусейнова. Его, как и многих других канувших в Лету чиновников, общественность с легкостью позабыла. Хотя истоки наших водяных бед уходят корнями в систему правления Гусейнова, выстроенную в испарившемся «Азерсу». Гусейнов покинул свой пост не так давно, в 2021 году. И на протяжении трех лет ему так и не нашли замену, решив под конец выстроить на останках «Азерсу» новое Госагентство водных ресурсов, в состав которого и вошла Объединенная служба водоснабжения крупных городов — новый оператор, обслуживающий абонентов.
Где Гусейнов? Точно не в тюрьме. Сгинул, оставив после себя многомиллиардные убытки. Хотя передовицы СМИ годами заполнялись расследованиями коррупции в системе «Азерсу». В день его увольнения ущерб этой структуры превышал 7 миллиардов манатов, а к 2023 году эта цифра превысила 8 миллиардов. Подозрения системной коррупции нашли подтверждения и в ходе тщательной проверки Счетной Палаты.
След Гусейнова – одного из богатейших олигархов просто-напросто простыл. Хотя по сей день поисковые системы азербайджанского сегмента интернета выдают его роскошную усадьбу стоимостью свыше 100 миллионов манатов, как и расследования подозрительной деятельности его многочисленных родственников, исполнявших подрядные работы в инфраструктурных проектах государственного чеболя. В частности, речь идет о «Sənaye Tikinti-M» и «Baba Dağ», принадлежащих его брату Гусейнову Мухаммеду. Кузен грабил хозяйство Ясамальского района, зятья Намик с Нурали внедрились в само сердце компании, племянник поставлял стройматериалы и трубы различных диаметров… Список можно продолжить до бесконечности.
А может стоит возродить водное хозяйство менее тернистым и более справедливым путем, экспроприировав награбленное Гусейновым и родственниками?! Наберется пара-другая миллиардов. Глядишь, и тарифы поднимать не надо будет…