Гараев награбил… и ушел. А может вернуть миллиарды?

Неожиданное сообщение о подготовке к неожиданному повышению тарифов на воду, подкрепленное смутным обращением Госагентства водных ресурсов в Тарифный совет вызвалобольшой резонанс среди азербайджанской общественности. Насторожили подход к искусственно взращенной проблеме, как и сама постановка вопроса: выражено намерение ввести льготные тарифы, но при этом повысить цену на воду в пределах льготного лимита (10 кубометров) на 0,5 маната. В случае превышения лимита на потребление вступят в силу астрономические расценки: от 10 до 20 кубометров — 1,60 маната за кубометр, свыше 20 кубометров — целых 2 маната. Правда, после возникшего конфуза Агентство в спешном порядке выступило с долгожданным уточнением, заявив, что все же окончательное решение по надуманному вопросу все еще не принято: мол, речь идет всего лишь об общественных прениях. А позже выяснилось и то, что Тарифный совет никаких обращений не получал. Пробный шар? Вполне, допустимо…

Ведь еще недавно прошло правительственное спецсовещание, посвященное состоянию водных ресурсов. И по его итогам была принята Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов. Документ предусматривает введение дифференцированных тарифов. Однако введение льготного лимита и повышение тарифов предусмотрено для граждан, превышающих лимит — как и в случае с газом, да и электроэнергией. Водное хозяйство Азербайджана – неизгладимая душевная рана. Хозяйство так и не попало в надежные руки ответственного чиновника: потери воды порою достигают почти 50 процентов, инфраструктура находится в плачевном состоянии, а уровень обеспечения населения питьевой водой в Баку и других крупных городах по-прежнему значительно ниже международных стандартов. Безусловно, правительство ищет пути для изменения ситуации к лучшему. И принятая Национальная стратегия предусматривает повышение уровня обеспечения населения питьевой водой, строительство новых водохранилищ, реконструкцию распределительных сетей и множество других мер. Однако реализация новых программных задач требует огромных инвестиций, в основу которых и должен лечь денежный поток из кошельков граждан, то есть за счет повышения тарифов.