Бросая вызов палачам и смерти

15 февраля на интернет-аукционе eBay выставили на продажу 12 фотографий, сделанных 81 год назад в Греции. Фотографии сразу же вызвали оживленные споры. На снимках запечатлены последние минуты жизни двухсот коммунистов, которых 1 мая 1944 года повели на казнь в Кесариани под Афинами. Эти кадры считаются единственными известными фотодоказательствами тех событий: до сих пор никто не знал об их существовании. Появление фотографий на аукционе вызвало в Греции смешанные чувства. Все оказалось переплетено: история, философия, этика... Превращение документов о военных преступлениях в товар стало очередным напоминанием о том, насколько современный мир отдалился от элементарных моральных норм. Мы живем в эпоху, когда преступления против человечества становятся предметом торговли.

На снимках коммунисты идут на казнь с достоинством. А лица некоторых из них озарены улыбкой. Смотрят прямо в объектив камеры. Есть осознание последнего мига жизни, но какое хладнокровие (!), а их походка — словно идут не на расстрел, а так, по делам — поражает и равнодушного человека. Отвратно, что последние минуты героев, пожертвовавших собой ради убеждений, превратились в товар перекупщика. И как ни странно, бельгиец - владелец снимков - не подвергся осуждению. Напротив, власти Греции вступили с ним в переговоры о покупке фотографий. В стране сразу прозвучали требования выкупить снимки и вернуть их на родину. Судя по всему, продавец запросил такую сумму, которую может выплатить лишь государство. Эксперты министерства культуры отправились в Бельгию, встретились с владельцем и подтвердили подлинность фотографий. Выяснилось, что эти 12 кадров — лишь малая часть коллекции из 262 фотографий. Значит, впереди новые аукционы. Бельгиец утверждает: автор снимков - сержант вермахта Герман Хойер, служивший в Греции в 1943–44 годах. Массовая казнь состоялась 1 мая 1944 года, в Международный день трудящихся. Нацисты расстреляли коммунистов в ответ на убийство 27 апреля партизанами ЭЛАС немецкого генерала Франца Креха на Пелопоннесе. Для этого они в спешке вывели из тюрем двести греческих коммунистов.

Личности запечатленных на фотографиях уже удалось установить. Например, мужчина в первом ряду, который улыбается и смотрит прямо в камеру, — 30-летний крестьянин и отец двоих детей Трасивулос Калафатакис. Он вступил в Коммунистическую партию еще в юности, преследовался при диктатуре Метаксаса и последние годы жизни провел в тюрьме. Другой — 35-летний Василис Пападимас, рабочий, арестованный еще в 1941 году. В Греции их называют просто - «200 первомайцев». Когда в 1941 году греческое правительство капитулировало перед нацистами, оно передало немцам 600 заключенных коммунистов. Многие из них были казнены, а 200 человек отправили в лагерь Хайдари под Афинами. Их и расстреляли 1 мая в Кесариани в отместку за убийство генерала. Долгие годы в Греции о коммунистах-героях почти не вспоминали. Лишь после падения режима «черных полковников» на месте казни установили мемориал. Когда в 2015 году премьер-министром впервые стал представитель радикальной левой партии Алексис Ципрас, его первым публичным шагом стало посещение памятника «200 первомайцам». В 2017 году режиссер Пантелис Вулгарис снял о них художественный фильм «Последняя запись».