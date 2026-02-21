USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Бросая вызов палачам и смерти

наша память
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
20:42 1467

15 февраля на интернет-аукционе eBay выставили на продажу 12 фотографий, сделанных 81 год назад в Греции. Фотографии сразу же вызвали оживленные споры. На снимках запечатлены последние минуты жизни двухсот коммунистов, которых 1 мая 1944 года повели на казнь в Кесариани под Афинами. Эти кадры считаются единственными известными фотодоказательствами тех событий: до сих пор никто не знал об их существовании.

Появление фотографий на аукционе вызвало в Греции смешанные чувства. Все оказалось переплетено: история, философия, этика... Превращение документов о военных преступлениях в товар стало очередным напоминанием о том, насколько современный мир отдалился от элементарных моральных норм. Мы живем в эпоху, когда преступления против человечества становятся предметом торговли.

Отвратно, что последние минуты героев, пожертвовавших собой ради убеждений, превратились в товар перекупщика

На снимках коммунисты идут на казнь с достоинством. А лица некоторых из них озарены улыбкой. Смотрят прямо в объектив камеры. Есть осознание последнего мига жизни, но какое хладнокровие (!), а их походка — словно идут не на расстрел, а так, по делам — поражает и равнодушного человека. Отвратно, что последние минуты героев, пожертвовавших собой ради убеждений, превратились в товар перекупщика. И как ни странно, бельгиец - владелец снимков - не подвергся осуждению. Напротив, власти Греции вступили с ним в переговоры о покупке фотографий.

В стране сразу прозвучали требования выкупить снимки и вернуть их на родину. Судя по всему, продавец запросил такую сумму, которую может выплатить лишь государство. Эксперты министерства культуры отправились в Бельгию, встретились с владельцем и подтвердили подлинность фотографий. Выяснилось, что эти 12 кадров — лишь малая часть коллекции из 262 фотографий. Значит, впереди новые аукционы. Бельгиец утверждает: автор снимков - сержант вермахта Герман Хойер, служивший в Греции в 1943–44 годах.

Массовая казнь состоялась 1 мая 1944 года, в Международный день трудящихся. Нацисты расстреляли коммунистов в ответ на убийство 27 апреля партизанами ЭЛАС немецкого генерала Франца Креха на Пелопоннесе. Для этого они в спешке вывели из тюрем двести греческих коммунистов.

Мужчина в первом ряду, который улыбается и смотрит прямо в камеру, — 30-летний крестьянин, отец двоих детей Трасивулос Калафатакис

Личности запечатленных на фотографиях уже удалось установить. Например, мужчина в первом ряду, который улыбается и смотрит прямо в камеру, — 30-летний крестьянин и отец двоих детей Трасивулос Калафатакис. Он вступил в Коммунистическую партию еще в юности, преследовался при диктатуре Метаксаса и последние годы жизни провел в тюрьме. Другой — 35-летний Василис Пападимас, рабочий, арестованный еще в 1941 году.

В Греции их называют просто - «200 первомайцев». Когда в 1941 году греческое правительство капитулировало перед нацистами, оно передало немцам 600 заключенных коммунистов. Многие из них были казнены, а 200 человек отправили в лагерь Хайдари под Афинами. Их и расстреляли 1 мая в Кесариани в отместку за убийство генерала.

Долгие годы в Греции о коммунистах-героях почти не вспоминали. Лишь после падения режима «черных полковников» на месте казни установили мемориал. Когда в 2015 году премьер-министром впервые стал представитель радикальной левой партии Алексис Ципрас, его первым публичным шагом стало посещение памятника «200 первомайцам». В 2017 году режиссер Пантелис Вулгарис снял о них художественный фильм «Последняя запись».

Долгие годы в Греции о коммунистах-героях почти не вспоминали. Лишь после падения режима «черных полковников» на месте казни установили мемориал

Первой после появления фотографий на аукционе отреагировала Коммунистическая партия Греции. В ее заявлении говорится: «Ценность этих снимков не измеряется деньгами. Их место не на рынке, не в частных коллекциях и не на электронных аукционах».

С высокой вероятностью греческое правительство все же выкупит у бельгийского владельца фотографии казни, сделанные немецким нацистом. Снимки привезут в Афины как часть историко-культурного наследия. Люди смогут увидеть документальное свидетельство мужества коммунистов, которые в последние минуты жизни поднимали кулаки, бросая вызов палачам и смерти…

Все оказалось переплетено: история, философия, этика...

Читайте по теме

Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20 февраля 2026, 20:30 6489
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
18 февраля 2026, 00:34 7484
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
14 февраля 2026, 11:47 4452
Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21:31 3581
Трамп задирает ставки
Трамп задирает ставки
20:28 1075
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема
19:37 2375
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды?
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды? тарифы-марифы
03:04 12335
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 1722
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 1833
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали фото
19:47 1399
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 3235
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку главная тема
02:08 6016
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку обновлено
19:16 4988
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана фото, обновлено
19:06 2212

ЭТО ВАЖНО

Страх накрыл Тегеран
Страх накрыл Тегеран обновлено 21:31
21:31 3581
Трамп задирает ставки
Трамп задирает ставки
20:28 1075
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема
19:37 2375
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды?
Гусейнов награбил… и ушел. А может, вернуть миллиарды? тарифы-марифы
03:04 12335
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
Корабли, самолеты и нефтебаза: ВСУ ударили по Крыму и Запорожью
20:05 1722
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет!
А ведь американцы и британцы предупреждали: Путин нападет! The Guardian
20:05 1833
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали
Сотрудник ICE застрелил гражданина США. Власти скрывали детали фото
19:47 1399
Жизнь Азери без Газа
Жизнь Азери без Газа «Азеригаз» - есть, газа - нет
17:07 3235
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку главная тема
02:08 6016
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в шести финалах Кубка мира в Баку обновлено
19:16 4988
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана
Сенсация! Шахрияр Мамедъяров опять проиграл в финале чемпионата Азербайджана фото, обновлено
19:06 2212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться