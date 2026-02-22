Экс-президент умер, а тело его живет

Нет, Эдгар Лунгу не зомби, но после смерти, наступившей 5 июня 2025 года, он продолжает серьезным образом влиять на политическую атмосферу Замбии. При этом тело находится в ЮАР. Но обо все по порядку. Эдгар Лунгу проработал президентом с 2015 по 2021 год, и главным его оппонентом все это время был Хакаинде Хичилема. Замбийский бизнесмен Хичилема шесть раз принимал участие в выборах, три из них – против Лунгу, так что можно представить, какие у них были отношения. Его даже в тюрьму бросали на несколько месяцев за то, что он не уступил президентскому кортежу.

Два раза Хичилема проиграл с небольшим разрывом, а в 2021 году выиграл. И тут, понятное дело, осложнилась жизнь уже у Эдгара Лунгу. За то, что он пытался продолжать заниматься политикой, у него отобрали положенные по конституции льготы для бывшего президента. Его жену и дочь преследовали по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Правда, тут сложно сказать, насколько подозрения были беспочвенные. Предшественника и своего главного оппонента президент держал под плотным колпаком, и, чтобы вырваться за границу на лечение, тот буквально у стойки аэропорта купил билет на самолет в Преторию, столицу ЮАР. Помочь ему там уже не смогли, и в возрасте 68 лет Лунгу скончался. Семья обвинила власти Замбии, что те сознательно мешали лечению экс-президента. Между тем даже бывший глава государства заслужил причитающиеся посмертные почести, и на родине объявили всенародный траур, после чего стали готовиться к встрече тела из Южно-Африканской Республики 11 июня и всем последующим похоронным мероприятиям государственного уровня. Правда, представители семьи покойного и руководство его партии Патриотический фронт предъявили свои требования к будущему ритуалу, по ходу обвиняя власти Замбии в том, что те виновны в ненадлежащем отношении к здоровью Лунгу, и вообще обстоятельства его смерти неплохо бы расследовать. Но вроде бы договорились, но уже на прибытие тела 18 июня, прощание в кругу родных, затем народное прощание и похороны среди прочих почивших президентов 23 июня. Но внезапно в день предполагаемой отправки тела на родину семья отказалась это делать якобы из-за того, что предварительные договоренности с властью Замбии были не соблюдены. 19 июня, не дождавшись прибытия покойника, президент Хичилема отменил национальный траур: нет тела – нет дела.