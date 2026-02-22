Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН

По форме недавнее вашингтонское мероприятие напоминало светский политический раут: празднично торжественное настроение, фри-спич, взаимные комплименты и благодарности. Но это всего-навсего стиль и особенности трамповской политической эстетики. За пышным фасадом четко выверенный долгосрочный план, своеобразные политические фьючерсы (фиксация цены сейчас для последующих политических сделок).

Практические результаты этого действа мы увидим через два-три года, когда сформируется более четкая структура «Совета мира», увеличится число комитетов. Как уже неоднократно заявлял Марко Рубио, инициативы объединения будут распространяться не только на палестинские поселения Газы, но и на другие конфликты, включая и российско-украинский. Если после выборов у руля окажется преемник Трампа, то в таком стартовом цикле, очевидно, «Совет мира» ждет будущее.

Уполномоченные лица «штаба Трампа» делают попытку по-своему соединить в управляемый интерфейс деньги, кризисы и геополитику. Сразу по множеству географических направлений и точек локализации. Но вместо целей классической дипломатии во главу угла поставлена не закулисная договоренность, а факт достижения коммерческой «сделки». Именно она, с точки зрения Трампа, балансирует множество интересов в одну работающую систему.

Стороны конфликтов получают соответствующее ситуации удовлетворение: финансовые вливания, инфраструктуру, какие-то льготы в торговле с США, технологии и т.д. В зависимости от расклада, конъюнктуры и политической целесообразности.

Со своей стороны, США получают: доступ к ресурсам (на первый план вышли редкоземельные металлы); государство - участника «Совета мира» (оформляется его членство в новом элитном клубе); постепенное снижение значимости ООН; отдельных мировых лидеров, лично расположенных к Трампу; накапливаемое положительное паблисити администрации Трампа в среде международных элит «средних держав» регионального уровня.