Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новый ООН

наш комментарий
Александр Караваев, автор haqqin.az
00:37 350

«Совет мира», безусловно, войдет в историю как прекрасное политическое шоу, созданное руками Дональда Трампа, Марко Рубио, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По форме недавнее вашингтонское мероприятие напоминало светский политический раут: празднично торжественное настроение, фри-спич, взаимные комплименты и благодарности. Но это всего-навсего стиль и особенности трамповской политической эстетики. За пышным фасадом четко выверенный долгосрочный план, своеобразные политические фьючерсы (фиксация цены сейчас для последующих политических сделок).

«Совет мира», безусловно, войдет в историю как прекрасное политическое шоу, созданное руками Дональда Трампа, Марко Рубио, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера

Практические результаты этого действа мы увидим через два-три года, когда сформируется более четкая структура «Совета мира», увеличится число комитетов. Как уже неоднократно заявлял Марко Рубио, инициативы объединения будут распространяться не только на палестинские поселения Газы, но и на другие конфликты, включая и российско-украинский. Если после выборов у руля окажется преемник Трампа, то в таком стартовом цикле, очевидно, «Совет мира» ждет будущее.

Уполномоченные лица «штаба Трампа» делают попытку по-своему соединить в управляемый интерфейс деньги, кризисы и геополитику. Сразу по множеству географических направлений и точек локализации. Но вместо целей классической дипломатии во главу угла поставлена не закулисная договоренность, а факт достижения коммерческой «сделки». Именно она, с точки зрения Трампа, балансирует множество интересов в одну работающую систему.

Стороны конфликтов получают соответствующее ситуации удовлетворение: финансовые вливания, инфраструктуру, какие-то льготы в торговле с США, технологии и т.д. В зависимости от расклада, конъюнктуры и политической целесообразности.

Со своей стороны, США получают: доступ к ресурсам (на первый план вышли редкоземельные металлы); государство - участника «Совета мира» (оформляется его членство в новом элитном клубе); постепенное снижение значимости ООН; отдельных мировых лидеров, лично расположенных к Трампу; накапливаемое положительное паблисити администрации Трампа в среде международных элит «средних держав» регионального уровня.

Новая структура словно напоминает - «кто здесь главный, и кто сила», утверждая пошатнувшиеся позиции американского лидерства

Особый акцент сделан на постсоветском пространстве. Уже сейчас из двадцати государств, подписавших Устав организации, четыре из СНГ/ЕАЭС.

В отличие от различного рода новых коллективных форматов типа БРИКС или регулярных тематических объединений, как то: климатические форумы COP, другие подобные саммиты, «Совет мира» предельно американоцентричен.

Новая структура словно напоминает - «кто здесь главный, и кто сила», утверждая пошатнувшиеся позиции американского лидерства. Подобного не получится повторить иным международным субъектам: вряд ли Пекин сможет организовать группу, способную в короткие сроки собрать сумму, равнозначную семи миллиардам долларов на проект палестинского или какого-либо другого регионального развития. Хотя многие президентские администрации ядерных держав наверняка от такого донорского варианта взаимодействия в свою пользу не отказались бы...

По итогам саммита американские СМИ сообщают о следующем распределении 7-миллиардного взноса на реконструкцию региона: ОАЭ выделяют $1,2 млрд; $1 млрд поступит от Саудовской Аравии; $1 млрд - от Кувейта; Катар и Бахрейн разделят между собой обязательства на $4 млрд.

Вопросы безопасности будет обеспечивать миротворческий контингент (армейские силы для поддержки местной полиции). Предварительно, он будет состоять из военнослужащих Индонезии, Марокко, Казахстана, Албании и Косово

Заметим, что никто из постоянных членов Совбеза ООН, помимо самих США, в новое объединение и пул инвесторов не вошел. Из государств СНГ, помимо Азербайджана, лишь Казахстан и Узбекистан заявили о готовности внести посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц и в целом «создавать условия для реализации скорейшего восстановления».

Вопросы безопасности будет обеспечивать миротворческий контингент (армейские силы для поддержки местной полиции). Предварительно, он будет состоять из военнослужащих Индонезии, Марокко, Казахстана, Албании и Косово. Кроме того, Египет и Иордания обязались тренировать полицейских. Согласно документам, администрация Трампа разрабатывает проект крупного военного объекта в секторе Газа для размещения международных сил стабилизации (ISF).

Международная военная база планируется на площади около 140 га с расчетом на 5 000 человек и будет включать 26 башен, бункеры, стрелковые полигоны и склады для военной техники. Ожидается участие войск из разных стран, в том числе контингента Индонезии - до 8 000 солдат.

