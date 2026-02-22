USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Мир зависит от того, устоит ли Пашинян

по следам американских аналитиков
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
14:43

Недавний визит вице‑президента США Джей Ди Вэнса в Баку и Ереван стал очередной демонстрацией стремления Вашингтона добиться прочного мира на Южном Кавказе, а также укрепить свои позиции в регионе за счет проекта TRIPP и новых экономических инициатив.

Напомним, в ходе поездки США подписали Хартию о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, а также достигли договоренностей с Арменией о сотрудничестве и инвестициях в сфере энергетики, высоких технологий и других отраслях.

Аналитики, оценивая нынешнюю стратегию администрации США в отношении Южного Кавказа, отмечают, что Вашингтон, углубляя сотрудничество с Баку и Ереваном в экономике, безопасности, военно‑технической сфере и других областях, стремится продвинуть предварительные мирные договоренности, достигнутые в августе прошлого года в Белом доме, и ускорить заключение окончательного мирного соглашения в регионе.

20 февраля вашингтонский Hudson Institute провел слушания с участием дипломатов и экспертов, посвященные шагам администрации США по продвижению мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. В качестве основных докладчиков выступили заместитель госсекретаря США, глава Бюро по делам Европы и Евразии Соната Коултер, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Эндрю Д’Аниери, старший научный сотрудник Европейского и Евразийского центра Hudson Institute Люк Коффи и другие представители «мозговых центров» США.

Аналитики оценили нынешнюю стратегию администрации США в отношении Южного Кавказа

Коултер назвала августовский саммит «решающим моментом для Южного Кавказа».

«Этот саммит был не конечной точкой, а началом новой главы», — сказала она, добавив, что с тех пор Вашингтон сосредоточен на том, чтобы превратить то, что она назвала дипломатическим прорывом, в «устойчивый прогресс на местах».

По словам замгоссекретаря США, оба правительства предприняли «конкретные шаги для нормализации отношений, открытия каналов торговли и транзита, а также создания институциональной основы», направленной на обеспечение устойчивого мира.

Она изложила политику администрации в экономическом контексте: «Если лидеры выберут мир, мы поддержим их инструментами, которые превратят мир в процветание», — заявила Коултер, упомянув инвестиции, сотрудничество в сфере безопасности и программы, направленные на укрепление суверенитета и экономической независимости. Дипломат подчеркнула, что в основе этого подхода лежит программа TRIPP, которая, по замыслу США, призвана облегчить «перемещение людей, товаров, энергии и идей» по всему региону и снизить стимулы к возобновлению конфликтов.

А Коултер назвала августовский саммит «решающим моментом для Южного Кавказа»

Как отметила Коултер, во время своего недавнего визита в Ереван и Баку Вэнс заявил в Армении, что «мир устанавливается не осторожными людьми, а людьми, ориентированными на будущее». Она подчеркнула, что эта мысль отражает общий тон взаимодействия США с обеими столицами.

Заместитель госсекретаря США также перечислила ряд инициатив, объявленных в ходе поездки Вэнса. Среди них — создание фонда TRIPP Enterprise Fund с первоначальным капиталом около 200 миллионов долларов, предназначенного для мобилизации частного капитала вдоль транскаспийского коридора в таких сферах, как транспорт, логистика, энергетика и добыча полезных ископаемых. В Армении Соединенные Штаты одобрили экспортные лицензии на мощные серверы на базе Nvidia и сопутствующее оборудование для центров обработки данных. По словам официальных лиц, это часть планируемых многомиллиардных инвестиций в сектор информационных технологий южнокавказской страны. Вашингтон и Ереван также завершили переговоры по соглашению о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, что открывает путь к потенциальному использованию американских технологий малых модульных реакторов и долгосрочному партнерству.

США также объявили о первом в истории предложении по продаже Армении военной техники на сумму 11 миллионов долларов для обеспечения возможностей использования разведывательных беспилотников. По словам американских чиновников, это является частью поддержки трансформации оборонного сектора страны.

В Баку Вэнс подписал Хартию стратегического партнерства, охватывающую сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, цифрового развития и торговли. Он также объявил о поставке четырех патрульных катеров и бронежилетов для береговой охраны Азербайджана. В рамках визита в азербайджанскую столицу прибыла делегация Торговой палаты США для изучения возможностей развития торговых связей.

Учитывая угрозы реваншистов, вице‑президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Ереване открыто выразил политическую поддержку Николу Пашиняну

«Эти инициативы не являются абстрактными, — сказала Коултер. — Речь о конкретных инструментах, которые обеспечивают прочный мир».

В заключительной части выступления, цитируя Вэнса, она добавила: «Мы хотим не просто заключить мир, мы также хотим быть уверены, что этот мир будет прочным».

Отметим, что при поддержке США Азербайджан и Армения за последние месяцы добились серьезного прогресса на пути к устойчивому миру. Однако аналитики напоминают о сохраняющихся рисках. Главный из них — выборы, которые пройдут в Армении в июне: существует опасность, что в случае победы реваншистских сил, поддерживаемых Россией, регион может войти в новую фазу напряженности и противостояния. По‑видимому, учитывая этот фактор, вице‑президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Ереване открыто выразил политическую поддержку Николу Пашиняну.

Представитель Атлантического совета Эндрю Д’Аниери назвал выборы в Армении «важнейшим фактором», который может повлиять на траекторию мирного процесса.

«Самый большой вопрос на данный момент касается выборов в Армении, — сказал он, отметив, что партии Пашиняна необходимо получить еще один мандат, чтобы остаться у власти».

Д’Аниери добавил, что многие наблюдатели ожидают попыток России повлиять на исход голосования, подчеркивая, что Москва критически относится к тому, что он назвал стремлением Пашиняна проводить прагматичный мирный курс.

«Мы узнаем гораздо больше о перспективах мира после выборов в июне», — отметил он.

А что говорит экс-посол США в Азербайджане Ричард Козларич?

Бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич заявил, что отношения между руководством Армении и Азербайджана, по всей видимости, стабилизировались на политическом уровне.

«Похоже, отношения на уровне руководства находятся в позитивном состоянии», — сказал он в комментарии «Радио Свобода», отметив, что недавняя встреча в Вашингтоне позволила двум лидерам продемонстрировать сотрудничество при поддержке США.

В то же время он подчеркнул, что это пока не привело к заключению окончательного мирного договора.

Козларич также предупредил, что более широкие геополитические противоречия могут осложнить прогресс. По его словам, на фоне напряженных отношений между США и Ираном Тегеран может попытаться противодействовать тому, что он воспринимает как расширение американского влияния на Южном Кавказе, особенно в рамках инициативы TRIPP.

Он также упомянул, что со стороны Москвы усиливается риторическое противодействие деятельности США как в Армении, так и в Азербайджане, включая сообщения об обеспокоенности России по поводу американо‑армянского сотрудничества в ядерной сфере.

«Я не ожидаю, что Иран или Россия смирятся с легкой победой США на Южном Кавказе», — заявил Козларич, добавив, что более широкие американо‑российские переговоры по Украине могут косвенно повлиять на региональную динамику.

