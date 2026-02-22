Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева

Это уже становится даже не смешно – поскольку речь вновь пойдет о классике российского чекистского жанра. Глава ФСБ Александр Бортников выступил с очередным резонансным заявлением по поводу покушения на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. И что мы там слышим? Правильно, мы слышим про привычный «британский след».
Знаете, в чем главная проблема современной российской геополитической мысли, транслируемой через Лубянку? В том, что у них мир устроен как в плохом романе эпохи королевы Виктории. Если где-то в лесу что-то взорвалось или в русского генерала выстрелили — это непременно «англичанка гадит». Это такой карго-культ девятнадцатого века, где Лондон — это не город с плохой погодой и банковским кризисом, а некий мистический Мордор, который лично выписывает путевки на покушения каждому украинскому диверсанту.
Логика «куратора»
Но давайте поподробнее проанализируем само заявление Бортникова: «Заказчиками являются спецслужбы Украины, но мы видим британский след прежде всего здесь». Понимаете, да? Это такая удивительная конструкция, которая позволяет убить сразу двух зайцев. С одной стороны, признать, что украинцы — которые, согласно официальной пропаганде, должны были сгинуть с Новороссии еще в марте 2022-го — внезапно способны дотянуться до первого зама ГРУ в центре Москвы. С другой стороны, тут же обесценить этот факт: мол, «это не они сами, это им британцы подсказали».
В заявлении невсесильного директора ФСБ проскальзывает важная психологическая деталь. Лубянке невыносимо признать очевидное: как украинская разведка (ГУР), так и контрразведка (СБУ) стали самостоятельными игроками, способными на сложные многоходовые разведывательные операции. Потому что если это не так, то возникает вопрос: а чем вы, фебосы, (как величают ребят из Лубянки по всей Москве) ребята, занимались последние двадцать лет, кроме того, что «крышевали» обнальные конторы и отжимали бизнес?
И вот тут появляется «британский след». Это такой универсальный клей, на него можно посадить всё — от восстания декабристов до поломки лифта в Бирюлево. Британия в глазах Бортникова — это своего рода высшая инстанция зла. Почему не ЦРУ? Потому что ЦРУ — это слишком очевидно и грубо. А Британия — это МИ-6, это Джеймс Бонд, это тонкий яд и невидимые чернила. Это льстит самолюбию: «Мы боремся не с соседом по лестничной клетке, а с самой Владычицей морей!»
Не забудем, не простим
Но вернемся к личности самого досточтимого Владимира Алексеева. Первый замначальника ГРУ. Человек, которого называют одним из главных архитекторов... ну, скажем так, «активных мероприятий» на украинском направлении. Человек, который знает о реальном состоянии российской военной разведки больше, чем все эксперты путинского телеящика вместе взятые.
Покушение на такого легендарного персонажа — не обычный теракт. Это системный сбой. И когда Бортников говорит «мы определились со всеми участниками, мы никогда не забудем и не простим», — это звучит не как угроза врагу, а как попытка успокоить собственное начальство в Кремле. Это попытка сказать: «Владимир Владимирович, мы все контролируем, это просто англичане применили свои масонские технологии».
Почему именно Британия? Если вы посмотрите на историю последних десяти лет, то увидите, что Британия — это единственная страна, которая последовательно и без обиняков называет вещи своими именами. Начиная с дела Литвиненко и заканчивая Скрипалями. Именно британские спецслужбы и — что важнее — британская расследовательская журналистика (вспомните Bellingcat) раз за разом тыкали российское руководство носом в их собственные проколы.
Для ФСБ «британский след» — это личное. Это обида за «Новичок», за раскрытых офицеров в Солсбери, за смех мирового сообщества над «шпилями». Поэтому, когда происходит что-то серьезное с генералом уровня Алексеева, Бортникову жизненно важно приплести сюда Лондон. Это попытка реванша в информационном поле.
Go ahead, Vladimir, do it!
Интересно другое. Как именно этот «след» выглядит в реальности? Бортников говорит: «Мы видим». Что вы видите? Спутниковые снимки, на которых агент 007 передает взрывчатку? Или, может быть, перехват, где говорят с характерным оксфордским акцентом: «Go ahead, Vladimir, do it!»?
Проблема в том, что современная война спецслужб — это противостояние интеллекта, дата-центров и информационных технологий. И если британцы действительно «курируют» украинцев, то это кураторство заключается в предоставлении разведданных в реальном времени. Но это не «заказ», как это пытается представить директор ФСБ, а инфраструктура. Бортников пытается выставить это так, будто сидит некий лорд в Вестминстере и водит пальцем по карте ГРУ.
Налицо глубокое непонимание того, как устроены современные сетевые структуры. Это попытка навязать свою иерархическую, феодальную логику («есть сюзерен — Британия, и есть вассал — Украина») реальности, в которой все работает гораздо сложнее.
Что дальше?
«Расследование продолжается», говорит Бортников. И мы понимаем, что это значит. Это значит, что будут назначены виновные, будет нарисована схема, в которой ниточки тянутся от исполнителя в Киеве к какому-нибудь офису в Уайтхолле.
При этом главный вопрос остается открытым. Если вы всё «видите», если вы «отслеживаете все происходящие вещи», то как вы допустили покушение на генерала такого уровня? Ведь спецслужбы существуют для того, чтобы предотвращать, а не для того, чтобы потом красиво повествовать про британский след или мароканский след.
Знаете, в чем трагедия этой ситуации? В том, что пока на Лубянке ищут «англичанку», которая «гадит», реальные угрозы приходят совсем с другой стороны. Но искать их там страшно, потому что тогда придется признать собственную профнепригодность. Куда проще и приятнее сражаться с призраками британского империализма.