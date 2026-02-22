Это уже становится даже не смешно – поскольку речь вновь пойдет о классике российского чекистского жанра. Глава ФСБ Александр Бортников выступил с очередным резонансным заявлением по поводу покушения на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. И что мы там слышим? Правильно, мы слышим про привычный «британский след». Знаете, в чем главная проблема современной российской геополитической мысли, транслируемой через Лубянку? В том, что у них мир устроен как в плохом романе эпохи королевы Виктории. Если где-то в лесу что-то взорвалось или в русского генерала выстрелили — это непременно «англичанка гадит». Это такой карго-культ девятнадцатого века, где Лондон — это не город с плохой погодой и банковским кризисом, а некий мистический Мордор, который лично выписывает путевки на покушения каждому украинскому диверсанту.

Логика «куратора» Но давайте поподробнее проанализируем само заявление Бортникова: «Заказчиками являются спецслужбы Украины, но мы видим британский след прежде всего здесь». Понимаете, да? Это такая удивительная конструкция, которая позволяет убить сразу двух зайцев. С одной стороны, признать, что украинцы — которые, согласно официальной пропаганде, должны были сгинуть с Новороссии еще в марте 2022-го — внезапно способны дотянуться до первого зама ГРУ в центре Москвы. С другой стороны, тут же обесценить этот факт: мол, «это не они сами, это им британцы подсказали». В заявлении невсесильного директора ФСБ проскальзывает важная психологическая деталь. Лубянке невыносимо признать очевидное: как украинская разведка (ГУР), так и контрразведка (СБУ) стали самостоятельными игроками, способными на сложные многоходовые разведывательные операции. Потому что если это не так, то возникает вопрос: а чем вы, фебосы, (как величают ребят из Лубянки по всей Москве) ребята, занимались последние двадцать лет, кроме того, что «крышевали» обнальные конторы и отжимали бизнес? И вот тут появляется «британский след». Это такой универсальный клей, на него можно посадить всё — от восстания декабристов до поломки лифта в Бирюлево. Британия в глазах Бортникова — это своего рода высшая инстанция зла. Почему не ЦРУ? Потому что ЦРУ — это слишком очевидно и грубо. А Британия — это МИ-6, это Джеймс Бонд, это тонкий яд и невидимые чернила. Это льстит самолюбию: «Мы боремся не с соседом по лестничной клетке, а с самой Владычицей морей!»

Не забудем, не простим Но вернемся к личности самого досточтимого Владимира Алексеева. Первый замначальника ГРУ. Человек, которого называют одним из главных архитекторов... ну, скажем так, «активных мероприятий» на украинском направлении. Человек, который знает о реальном состоянии российской военной разведки больше, чем все эксперты путинского телеящика вместе взятые. Покушение на такого легендарного персонажа — не обычный теракт. Это системный сбой. И когда Бортников говорит «мы определились со всеми участниками, мы никогда не забудем и не простим», — это звучит не как угроза врагу, а как попытка успокоить собственное начальство в Кремле. Это попытка сказать: «Владимир Владимирович, мы все контролируем, это просто англичане применили свои масонские технологии». Почему именно Британия? Если вы посмотрите на историю последних десяти лет, то увидите, что Британия — это единственная страна, которая последовательно и без обиняков называет вещи своими именами. Начиная с дела Литвиненко и заканчивая Скрипалями. Именно британские спецслужбы и — что важнее — британская расследовательская журналистика (вспомните Bellingcat) раз за разом тыкали российское руководство носом в их собственные проколы. Для ФСБ «британский след» — это личное. Это обида за «Новичок», за раскрытых офицеров в Солсбери, за смех мирового сообщества над «шпилями». Поэтому, когда происходит что-то серьезное с генералом уровня Алексеева, Бортникову жизненно важно приплести сюда Лондон. Это попытка реванша в информационном поле.

Go ahead, Vladimir, do it! Интересно другое. Как именно этот «след» выглядит в реальности? Бортников говорит: «Мы видим». Что вы видите? Спутниковые снимки, на которых агент 007 передает взрывчатку? Или, может быть, перехват, где говорят с характерным оксфордским акцентом: «Go ahead, Vladimir, do it!»? Проблема в том, что современная война спецслужб — это противостояние интеллекта, дата-центров и информационных технологий. И если британцы действительно «курируют» украинцев, то это кураторство заключается в предоставлении разведданных в реальном времени. Но это не «заказ», как это пытается представить директор ФСБ, а инфраструктура. Бортников пытается выставить это так, будто сидит некий лорд в Вестминстере и водит пальцем по карте ГРУ. Налицо глубокое непонимание того, как устроены современные сетевые структуры. Это попытка навязать свою иерархическую, феодальную логику («есть сюзерен — Британия, и есть вассал — Украина») реальности, в которой все работает гораздо сложнее.