Запасайтесь золотом: цена будет только расти

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $5 150 за тройскую унцию впервые с 30 января, следует из данных торговой площадки. По данным на 02:08 мск (03:08 по Баку), цена на драгметалл составляла $5 160 за тройскую унцию (+0,58%). К 02:12 мск (03:12 по Баку) стоимость золота ускорила рост и составляла $5 161,5 за тройскую унцию (+0,61%). * * *

В торговых залах Comex в понедельник царит атмосфера, которую ветераны рынка называют «тихой паникой покупателей». Когда электронные табло зафиксировали цену фьючерса на золото в $5,161.5 за тройскую унцию по апрельским контрактам, стало ясно: архитектура мирового финансового рынка 2026 года окончательно трансформировалась. Преодоление отметки в $5,150 — это не просто технический прорыв. Это вотум недоверия традиционным валютным резервам и прямое следствие «тарифного шока», который продолжает сотрясать глобальные цепочки поставок. В течение последних недель золото торговалось в узком, но нервном диапазоне. Однако решение администрации США ужесточить таможенную политику, подняв пошлины до 15%, стало тем самым катализатором, который вытолкнул драгметалл из консолидации.

«Мы наблюдаем классическое бегство в качество (flight to quality), - отмечает Марк Хендрикс, стратег по сырьевым товарам в BlueBay Asset Management. - Когда инвесторы не могут предсказать стоимость логистики или маржинальность производства из-за торговых войн, они возвращаются к активу, который не имеет кредитного риска и не зависит от воли правительств». Рост котировок на 0,61% за одну ночную сессию может показаться незначительным, но в контексте текущих уровней это сигнализирует о глубоком структурном сдвиге. Аналитики выделяют три фактора, поддерживающих этот процесс: - Эрозия долларового доминирования: хотя индекс DXY демонстрирует волатильность, центральные банки стран БРИКС+ продолжают агрессивную политику диверсификации. По данным Всемирного золотого совета, объемы закупок золота регуляторами в первом квартале 2026 года уже на 12% превышают показатели прошлого года. - Инфляционные ожидания: несмотря на жесткую риторику центробанков, рынки сомневаются в их способности удерживать инфляцию в узде без ущерба для экономического роста. Золото здесь выступает как «страховой полис». - Геополитическая премия: обострение ситуации вокруг ключевых транспортных узлов на Ближнем Востоке добавило к цене золота так называемую «военную надбавку», которая, по оценкам Goldman Sachs, составляет около $400–450. С точки зрения технического анализа, прорыв уровня $5,150 открывает дорогу к тестированию исторического максимума в $5,300. Однако эксперты предупреждают о возможной коррекции.