Запасайтесь золотом: цена будет только расти

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $5 150 за тройскую унцию впервые с 30 января, следует из данных торговой площадки.
По данным на 02:08 мск (03:08 по Баку), цена на драгметалл составляла $5 160 за тройскую унцию (+0,58%).
К 02:12 мск (03:12 по Баку) стоимость золота ускорила рост и составляла $5 161,5 за тройскую унцию (+0,61%).
* * *
В торговых залах Comex в понедельник царит атмосфера, которую ветераны рынка называют «тихой паникой покупателей». Когда электронные табло зафиксировали цену фьючерса на золото в $5,161.5 за тройскую унцию по апрельским контрактам, стало ясно: архитектура мирового финансового рынка 2026 года окончательно трансформировалась.
Преодоление отметки в $5,150 — это не просто технический прорыв. Это вотум недоверия традиционным валютным резервам и прямое следствие «тарифного шока», который продолжает сотрясать глобальные цепочки поставок.
В течение последних недель золото торговалось в узком, но нервном диапазоне. Однако решение администрации США ужесточить таможенную политику, подняв пошлины до 15%, стало тем самым катализатором, который вытолкнул драгметалл из консолидации.
«Мы наблюдаем классическое бегство в качество (flight to quality), - отмечает Марк Хендрикс, стратег по сырьевым товарам в BlueBay Asset Management. - Когда инвесторы не могут предсказать стоимость логистики или маржинальность производства из-за торговых войн, они возвращаются к активу, который не имеет кредитного риска и не зависит от воли правительств».
Рост котировок на 0,61% за одну ночную сессию может показаться незначительным, но в контексте текущих уровней это сигнализирует о глубоком структурном сдвиге. Аналитики выделяют три фактора, поддерживающих этот процесс:
- Эрозия долларового доминирования: хотя индекс DXY демонстрирует волатильность, центральные банки стран БРИКС+ продолжают агрессивную политику диверсификации. По данным Всемирного золотого совета, объемы закупок золота регуляторами в первом квартале 2026 года уже на 12% превышают показатели прошлого года.
- Инфляционные ожидания: несмотря на жесткую риторику центробанков, рынки сомневаются в их способности удерживать инфляцию в узде без ущерба для экономического роста. Золото здесь выступает как «страховой полис».
- Геополитическая премия: обострение ситуации вокруг ключевых транспортных узлов на Ближнем Востоке добавило к цене золота так называемую «военную надбавку», которая, по оценкам Goldman Sachs, составляет около $400–450.
С точки зрения технического анализа, прорыв уровня $5,150 открывает дорогу к тестированию исторического максимума в $5,300. Однако эксперты предупреждают о возможной коррекции.
«Рынок перегрет, - считает Элен Вудс из Capital Economics. - Мы видим приток розничных инвесторов через ETF, что часто является признаком локального пика. Но пока институционалы не начнут фиксировать прибыль, тренд останется восходящим».
Для управляющих активами золото перестало быть «мертвым грузом», не приносящим дивидендов. В эпоху, когда реальная доходность облигаций балансирует на грани нуля, золото становится ключевым компонентом диверсифицированного портфеля.
Если в 2024 году доля золота в стандартном портфеле «60/40» составляла в среднем 5%, то к февралю 2026 года этот показатель вырос до 12–15% среди крупнейших хедж-фондов.
Главный вопрос, который обсуждают в кулуарах Comex: является ли текущая цена «пузырем» или новой нормой? Если геополитическая напряженность не спадет до конца квартала, а торговые пошлины останутся в силе, эксперты предсказывают, что рубеж в $5,500 может быть взят уже к началу лета.
В мире, где старые правила глобализации больше не работают, блеск золота становится единственным надежным ориентиром для капитала.