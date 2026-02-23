USD 1.7000
наш комментарий
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
16:47 2763

В 2026 году граница между гражданской активностью и государственной изменой в Восточной Европе стала прозрачной. Задержание 42-летнего гражданина Беларуси Павла Т. в Варшаве, о деталях которого стало известно сегодня, в понедельник, 23 февраляподтвердило худшие опасения европейских контрразведок: Минск и Москва перешли от тактики «пограничного давления» к глубокому внедрению агентуры в логистические цепи НАТО.

Дело Павла Т. — это не просто очередной эпизод шпионских войн. Это первый задокументированный случай, когда агент белорусского ГРУ (Главное разведывательное управление) использовал статус «международного перевозчика» для картирования критической инфраструктуры не только в Польше, но и глубоко в тылу — на территории Германии.

Подтверждаются худшие опасения европейских контрразведок: Минск и Москва перешли от тактики «пограничного давления» к глубокому внедрению агентуры в логистические цепи НАТО

Павел Т. прибыл в Польшу в 2024 году, получив визу на основании бизнес-проекта в сфере агротехнологий и малых грузоперевозок. Согласно материалам польского Агентства внутренней безопасности (ABW), его официальная деятельность в Германии была связана с консультированием по «разведению» (вероятно, в сельскохозяйственном или кинологическом секторе — следствие уточняет детали прикрытия).

Однако за фасадом мирного бизнеса скрывалась оперативная работа. С июня 2024 года Павел Т. совершил более 12 поездок в Германию (земли Бранденбург и Саксония). Его целью были не бизнес-встречи, а фото- и видеофиксация развязок, мостов и подъездных путей к военным базам США в Германии. При обыске у задержанного были обнаружены специализированные передатчики, способные обходить системы глушения сигнала, и архивы данных с координатами объектов ПВО.

По данным польской прокуратуры, Павел Т. передавал информацию через цепочку посредников, которые подчинялись напрямую кураторам из в/ч 29155 ГРУ РФ, что лишний раз доказывает полную потерю оперативной независимости белорусских спецслужб.

С июня 2024 года Павел Т. совершил более 12 поездок в Германию

Германское Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) уже назвало этот случай «серьезным прорывом периметра безопасности». Особую тревогу вызывает тот факт, что Павел Т. имел легальный доступ к логистическим базам, откуда осуществляется переброска техники в рамках операций НАТО.

«Мы имеем дело с агентами нового типа», — говорит на условиях анонимности высокопоставленный офицер контрразведки в Берлине: «Это чистые люди без политического прошлого, которые годами выстраивают легальную жизнь в ЕС, занимаясь разведением животных или торговлей запчастями, пока не получают сигнал к активизации».

Интересно, что всплеск шпионской активности напрямую коррелирует с экономической нестабильностью. В тот же день, когда стало известно о новых деталях дела Павла Т., цена на золото на бирже Comex превысила $5 160 за унцию. Аналитики видят здесь прямую связь: рост цен на золото — своеобразный «индекс страха», отражающий риск того, что гибридная война перерастает в прямую атаку на европейскую инфраструктуру. Инвесторы уходят в металл, понимая, что задержание шпиона в Варшаве — лишь симптом более глубокой болезни: разрушения доверия внутри европейских границ.

Павлу Т. предъявлено обвинение по статье 130.1 Уголовного кодекса Польши. С учетом поправок 2025 года, принятых на фоне «тарифной войны» и участившихся случаев диверсий, ему грозит пожизненное заключение.

Интересно, что всплеск шпионской активности напрямую коррелирует с экономической нестабильностью. В тот же день, когда стало известно о новых деталях дела Павла Т., цена на золото на бирже Comex превысила $5 160 за унцию. Аналитики видят здесь прямую связь

Вместе с этим статистика гибридных угроз (данные на февраль 2026) поражает своими масштабами. В настоящее время 92 человека находятся под следствием в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России. 15% из них — граждане Беларуси, работающие в сфере логистики. 80% разведывательной информации передается через зашифрованные мессенджеры с использованием серверов в третьих странах.

Случай Павла Т. ставит Евросоюз перед дилеммой: как сохранить открытость границ и поддержку демократических сил Беларуси, не превращая свои логистические узлы в решето для агентуры Минска и Москвы.

Польша уже объявила о намерении ввести дополнительные проверки для всех граждан Беларуси и РФ, занимающихся трансграничными перевозками или консалтингом в чувствительных регионах Германии и Литвы. «Безопасность больше не является бесплатным приложением к торговле», — подытожил в интервью польским СМИ Яцек Добжиньски, представитель польских спецслужб.

