В 2026 году граница между гражданской активностью и государственной изменой в Восточной Европе стала прозрачной. Задержание 42-летнего гражданина Беларуси Павла Т. в Варшаве, о деталях которого стало известно сегодня, в понедельник, 23 февраля, подтвердило худшие опасения европейских контрразведок: Минск и Москва перешли от тактики «пограничного давления» к глубокому внедрению агентуры в логистические цепи НАТО. Дело Павла Т. — это не просто очередной эпизод шпионских войн. Это первый задокументированный случай, когда агент белорусского ГРУ (Главное разведывательное управление) использовал статус «международного перевозчика» для картирования критической инфраструктуры не только в Польше, но и глубоко в тылу — на территории Германии.

Павел Т. прибыл в Польшу в 2024 году, получив визу на основании бизнес-проекта в сфере агротехнологий и малых грузоперевозок. Согласно материалам польского Агентства внутренней безопасности (ABW), его официальная деятельность в Германии была связана с консультированием по «разведению» (вероятно, в сельскохозяйственном или кинологическом секторе — следствие уточняет детали прикрытия). Однако за фасадом мирного бизнеса скрывалась оперативная работа. С июня 2024 года Павел Т. совершил более 12 поездок в Германию (земли Бранденбург и Саксония). Его целью были не бизнес-встречи, а фото- и видеофиксация развязок, мостов и подъездных путей к военным базам США в Германии. При обыске у задержанного были обнаружены специализированные передатчики, способные обходить системы глушения сигнала, и архивы данных с координатами объектов ПВО. По данным польской прокуратуры, Павел Т. передавал информацию через цепочку посредников, которые подчинялись напрямую кураторам из в/ч 29155 ГРУ РФ, что лишний раз доказывает полную потерю оперативной независимости белорусских спецслужб.

Германское Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) уже назвало этот случай «серьезным прорывом периметра безопасности». Особую тревогу вызывает тот факт, что Павел Т. имел легальный доступ к логистическим базам, откуда осуществляется переброска техники в рамках операций НАТО. «Мы имеем дело с агентами нового типа», — говорит на условиях анонимности высокопоставленный офицер контрразведки в Берлине: «Это чистые люди без политического прошлого, которые годами выстраивают легальную жизнь в ЕС, занимаясь разведением животных или торговлей запчастями, пока не получают сигнал к активизации». Интересно, что всплеск шпионской активности напрямую коррелирует с экономической нестабильностью. В тот же день, когда стало известно о новых деталях дела Павла Т., цена на золото на бирже Comex превысила $5 160 за унцию. Аналитики видят здесь прямую связь: рост цен на золото — своеобразный «индекс страха», отражающий риск того, что гибридная война перерастает в прямую атаку на европейскую инфраструктуру. Инвесторы уходят в металл, понимая, что задержание шпиона в Варшаве — лишь симптом более глубокой болезни: разрушения доверия внутри европейских границ. Павлу Т. предъявлено обвинение по статье 130.1 Уголовного кодекса Польши. С учетом поправок 2025 года, принятых на фоне «тарифной войны» и участившихся случаев диверсий, ему грозит пожизненное заключение.