Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»

В Ереване накаляются политические страсти вокруг планов пророссийских сил участвовать в июньских выборах сразу на трех фронтах, а затем объединиться в новом парламенте и сформировать коалицию с целью захвата власти. Действующее руководство страны предупреждает возглавляющих оппозиционные лагери российских олигархов Гагика Царукяна, Самвела Карапетяна и бывшего президента Роберта Кочаряна, что реализовать задуманный сценарий «Гюмри-2» им не удастся. Как известно, в марте прошлого года в Гюмри пророссийские оппозиционные группы участвовали в выборах раздельно, но затем объединились в новом муниципальном совете, оставив правящую партию в меньшинстве и избрав мэром своего кандидата. Поскольку в городе расположена российская военная база, многое говорит за то, что такая политтехнология была разработана в Москве. Более того, армянские власти утверждают, что именно Кремль намерен теперь использовать ее в более широком масштабе на предстоящих выборах. Согласно опробованной схеме, пророссийские силы для видимости как бы не выступают единым блоком, имитируя конкуренцию. Цель - запутать избирателей и снизить поддержку правящей партии, не позволяя ей получить более половины мест в парламенте.

В руководящем сейчас в стране «Гражданском договоре» эту уловку раскусили и предостерегают своих противников. Вице‑спикер парламента Рубен Рубинян на днях в очередной раз предупредил, причем, судя по всему, не только соперников, но и сторонников власти: «Мы не должны позволить Кочаряну, российскому олигарху и местному олигарху с пророссийскими взглядами определять судьбу нашей страны». Обращаясь к армянскому обществу, он призвал каждого сделать 7 июня выбор: либо проголосовать за «Гражданский договор» и предпочесть мир, либо поддержать бывших представителей власти и миллиардеров, которые угрожают мирной жизни. «Если Армения пойдет по пути, предложенному Кочаряном и двумя олигархами, мир окажется под серьезной угрозой. По их логике, Армения не должна довольствоваться международно признанной территорией в 29 743 квадратных километра. Это означает, что в лучшем случае мира не будет, а в худшем — начнется новая война», — подчеркнул Рубинян. Если Ереван решит пересмотреть уже согласованный и парафированный текст мирного договора, как предлагают Кочарян и его союзники, то страну ждет новое снижение уровня жизни, а очередная война станет объективной реальностью, уверен он.

Предупреждая, что правящая партия приложит все усилия, чтобы сорвать планы оппозиции, другой представитель правящей партии, депутат Ваагн Алексанян, заявил: «Вы увидите свои затылки, а не операцию «Гюмри‑2». Можете уже сейчас покупать у Теваняна туристические путевки на Донбасс». Речь идет о бывшем соратнике Кочаряна, лидере партии «Мать Армения» Андранике Теваняне, который в марте 2025 года вместе с группой пророссийских политиков посетил оккупированные территории Украины. Этот деятель готовится участвовать в выборах в составе движения Гагика Царукяна «Ноев ковчег». Сам Царукян утверждает, что «Ковчег» - не избирательный блок, а «политическое движение, поставившее цель спасти Армению». Сам Теванян на прошлой неделе в интервью местному общественному телевидению не скрыл, что противники власти собираются применить на выборах технологию «Гюмри‑2». Это заявление вызвало еще большее возмущение властей, и сторонники Пашиняна усилили риторику против пророссийской оппозиции.

Однако пока для предотвращения реализации «Гюмри‑2» они намерены использовать исключительно политические методы, подчеркивая, что их задача сегодня — показать избирателям, кто именно стоит за тем или иным участником предвыборной кампании. «Избиратели должны понимать: силы, которые сейчас заявляют, что являются альтернативой, на самом деле приведут к власти олигархов, потому что именно олигархи претендуют на власть», — считает депутат от «Гражданского договора» Асмик Акобян. Тем временем бывший руководитель Службы контроля за исполнением законов Мигран Погосян, ныне проживающий в РФ и находящийся в розыске правоохранительных органов Армении, тоже активизировался и выступил с видеозаявлением, призвав оппозицию «отложить все разногласия и объединиться вокруг единой цели», то есть свержения власти. А вот лидер «Светлой Армении», другой оппозиционной партии, Эдмон Марукян скептически относится к перспективе «Гюмри‑2». «После Гюмри прошли выборы в Вагаршапате, где попытка повторить данный сценарий закончилась фиаско — ничего не удалось достичь», - напоминает он.

На первый взгляд, в сценарии «Гюмри» нет ничего нелегитимного: в странах с парламентской системой практика коалиций для получения большинства вполне нормальна. Не говоря уже о том, что в нынешних условиях ни одна пророссийская сила в Армении не способна победить в одиночку, поэтому их стратегия участия в выборах как отдельных центров силы и последующее объединение для получения более половины мест в парламенте не выглядит ни необычной, ни неоправданной. Однако нынешние выборы критически важны не только для будущего Армении, но и для геополитической траектории всего Южного Кавказа. И если силы, управляемые Кремлем, сумеют прийти к власти по методу «Гюмри‑2», под вопросом окажется подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а, как следствие, – реализация проекта TRIPP. Регион рискует выйти из мирного русла и вновь оказаться в состоянии военного противостояния. Реваншисты, придя к власти, естественно, «расправятся» и с Николом Пашиняном, и с его сторонниками. И Армения может вновь превратиться в форпост Москвы в регионе, а ее отношения с Западом повторят судьбу грузинско‑западных отношений. Армянские власти учитывают эти риски и заявляют, что не допустят реализации сценария «Гюмри‑2». Пока — политическими методами. Судя по всему, чтобы не терять поддержку своего электората, они намерены активно использовать тезис о том, что приход к власти радикально настроенных сил лишит Армению вожделенного мира и приведет страну, еще не оправившуюся от недавней войны, к новому военному конфликту.