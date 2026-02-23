Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»

В Ереване накаляются политические страсти вокруг планов пророссийских сил участвовать в июньских выборах сразу на трех фронтах, а затем объединиться в новом парламенте и сформировать коалицию с целью захвата власти. Действующее руководство страны предупреждает возглавляющих оппозиционные лагери российских олигархов Гагика Царукяна, Самвела Карапетяна и бывшего президента Роберта Кочаряна, что реализовать задуманный сценарий «Гюмри-2» им не удастся.
Как известно, в марте прошлого года в Гюмри пророссийские оппозиционные группы участвовали в выборах раздельно, но затем объединились в новом муниципальном совете, оставив правящую партию в меньшинстве и избрав мэром своего кандидата. Поскольку в городе расположена российская военная база, многое говорит за то, что такая политтехнология была разработана в Москве. Более того, армянские власти утверждают, что именно Кремль намерен теперь использовать ее в более широком масштабе на предстоящих выборах.
Согласно опробованной схеме, пророссийские силы для видимости как бы не выступают единым блоком, имитируя конкуренцию. Цель - запутать избирателей и снизить поддержку правящей партии, не позволяя ей получить более половины мест в парламенте.
В руководящем сейчас в стране «Гражданском договоре» эту уловку раскусили и предостерегают своих противников. Вице‑спикер парламента Рубен Рубинян на днях в очередной раз предупредил, причем, судя по всему, не только соперников, но и сторонников власти: «Мы не должны позволить Кочаряну, российскому олигарху и местному олигарху с пророссийскими взглядами определять судьбу нашей страны».
Обращаясь к армянскому обществу, он призвал каждого сделать 7 июня выбор: либо проголосовать за «Гражданский договор» и предпочесть мир, либо поддержать бывших представителей власти и миллиардеров, которые угрожают мирной жизни.
«Если Армения пойдет по пути, предложенному Кочаряном и двумя олигархами, мир окажется под серьезной угрозой. По их логике, Армения не должна довольствоваться международно признанной территорией в 29 743 квадратных километра. Это означает, что в лучшем случае мира не будет, а в худшем — начнется новая война», — подчеркнул Рубинян.
Если Ереван решит пересмотреть уже согласованный и парафированный текст мирного договора, как предлагают Кочарян и его союзники, то страну ждет новое снижение уровня жизни, а очередная война станет объективной реальностью, уверен он.
Предупреждая, что правящая партия приложит все усилия, чтобы сорвать планы оппозиции, другой представитель правящей партии, депутат Ваагн Алексанян, заявил: «Вы увидите свои затылки, а не операцию «Гюмри‑2». Можете уже сейчас покупать у Теваняна туристические путевки на Донбасс».
Речь идет о бывшем соратнике Кочаряна, лидере партии «Мать Армения» Андранике Теваняне, который в марте 2025 года вместе с группой пророссийских политиков посетил оккупированные территории Украины. Этот деятель готовится участвовать в выборах в составе движения Гагика Царукяна «Ноев ковчег». Сам Царукян утверждает, что «Ковчег» - не избирательный блок, а «политическое движение, поставившее цель спасти Армению».
Сам Теванян на прошлой неделе в интервью местному общественному телевидению не скрыл, что противники власти собираются применить на выборах технологию «Гюмри‑2». Это заявление вызвало еще большее возмущение властей, и сторонники Пашиняна усилили риторику против пророссийской оппозиции.
Однако пока для предотвращения реализации «Гюмри‑2» они намерены использовать исключительно политические методы, подчеркивая, что их задача сегодня — показать избирателям, кто именно стоит за тем или иным участником предвыборной кампании.
«Избиратели должны понимать: силы, которые сейчас заявляют, что являются альтернативой, на самом деле приведут к власти олигархов, потому что именно олигархи претендуют на власть», — считает депутат от «Гражданского договора» Асмик Акобян.
Тем временем бывший руководитель Службы контроля за исполнением законов Мигран Погосян, ныне проживающий в РФ и находящийся в розыске правоохранительных органов Армении, тоже активизировался и выступил с видеозаявлением, призвав оппозицию «отложить все разногласия и объединиться вокруг единой цели», то есть свержения власти.
А вот лидер «Светлой Армении», другой оппозиционной партии, Эдмон Марукян скептически относится к перспективе «Гюмри‑2». «После Гюмри прошли выборы в Вагаршапате, где попытка повторить данный сценарий закончилась фиаско — ничего не удалось достичь», - напоминает он.
На первый взгляд, в сценарии «Гюмри» нет ничего нелегитимного: в странах с парламентской системой практика коалиций для получения большинства вполне нормальна. Не говоря уже о том, что в нынешних условиях ни одна пророссийская сила в Армении не способна победить в одиночку, поэтому их стратегия участия в выборах как отдельных центров силы и последующее объединение для получения более половины мест в парламенте не выглядит ни необычной, ни неоправданной. Однако нынешние выборы критически важны не только для будущего Армении, но и для геополитической траектории всего Южного Кавказа. И если силы, управляемые Кремлем, сумеют прийти к власти по методу «Гюмри‑2», под вопросом окажется подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а, как следствие, – реализация проекта TRIPP.
Регион рискует выйти из мирного русла и вновь оказаться в состоянии военного противостояния. Реваншисты, придя к власти, естественно, «расправятся» и с Николом Пашиняном, и с его сторонниками. И Армения может вновь превратиться в форпост Москвы в регионе, а ее отношения с Западом повторят судьбу грузинско‑западных отношений.
Армянские власти учитывают эти риски и заявляют, что не допустят реализации сценария «Гюмри‑2». Пока — политическими методами. Судя по всему, чтобы не терять поддержку своего электората, они намерены активно использовать тезис о том, что приход к власти радикально настроенных сил лишит Армению вожделенного мира и приведет страну, еще не оправившуюся от недавней войны, к новому военному конфликту.
Не исключено, однако, что в случае необходимости, помимо политических методов, власти задействуют и административно‑силовые инструменты. В качестве наглядного предостережения на прошлой неделе на земельном участке, принадлежащем Гагику Царукяну, были инициированы замеры занимаемой площади в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2020 году. Почему правоохранительные органы решили провести инспекцию именно сейчас, спустя шесть лет после возбуждения дела, следствие не раскрывает. Но команда Царукяна надеется, что дело не перерастет в предвыборное преследование.
«Что касается «Гюмри‑2», то это образная формулировка. Она означает, что, если какая‑то из оппозиционных сил не сумеет набрать 50 процентов или более голосов, то есть взять власть единолично, произойдет объединение сил, которое во всем мире называют коалицией. По сути, парламентское правительство предполагает именно такую коалицию. Мы полагаем, что так и будет, поскольку трудно представить, чтобы какая‑то группировка набрала более 50 процентов голосов», — подчеркнул возглавляющий «Светлую Армению» Э.Марукян.