Украина не одна. С ней и Азербайджан

Представляем вниманию читателей haqqin.az статью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике Юрия Гусева, приуроченную к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Статья направлена в редакцию haqqin.az посольством Украины... * * *

Четвертая годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину — это не просто дата. Это - еще один год, прожитый за тем рубежом, который разделил жизнь людей - и не только в Украине - на «до» и «после». Это четыре года боли и потерь, но одновременно — четыре года несокрушимости, храбрости, смелости, солидарности и веры в справедливость. В 2014 году с оккупации Крыма и гибридной войны в Луганской и Донецкой областях началась российская агрессия, а ранним утром 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, которое стало крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой войны. Ракетно-бомбовые и дроновые удары по мирным городам, разрушенные дома мирных жителей, уничтоженная энергетическая инфраструктура, превращенные в руины больницы и школы, миллионы вынужденных переселенцев, тысячи погибших невинных граждан, десятки тысяч незаконно насильственно вывезенных украинских детей — такова цена, которую Украина продолжает платить за право быть независимым и суверенным государством, за право самостоятельно определять свое будущее.

Но путинский режим просчитался в главном — в оценке силы украинского народа. Украина выстояла. Выстояли города и регионы, выстоял героический народ, выстояло Украинское государство! Армия остановила наступление и освободила значительные территории. Общество сплотилось, как никогда прежде. Украинцы из разных регионов, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания, объединились для защиты своей страны, своей земли, своей национальной идентичности, своей свободы, своих ценностей. В эти четыре трагических и судьбоносных года полномасштабной войны Украина не оставалась наедине со своей бедой. Мы глубоко признательны международным партнерам за политическую, гуманитарную, экономическую и энергетическую поддержку. Слова особой благодарности я хочу адресовать Азербайджанской Республике – ее руководству и народу, которые с первых дней войны проявили искреннюю солидарность с Украиной. Азербайджан оказывал и продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшим регионам нашей страны, отправляет в Украину жизненно важное оборудование, в первую очередь энергетическое, поддерживает восстановление социальной инфраструктуры. По состоянию на сегодня общая стоимость помощи Украине от Азербайджана превышает 45 миллионов долларов США. Эта помощь имеет не только практическое, но и глубоко символическое значение — она демонстрирует, что Украина не одна, что в трудные времена нас поддерживают друзья и настоящие братья, понимающие ценность свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы высоко ценим позицию Азербайджана, основанную на уважении к нормам международного права, Уставу ООН и, в частности, принципу нерушимости границ. В современном мире это не абстрактные формулы — это фундамент глобальной безопасности, и Азербайджанская Республика, которая сама прошла тяжелый многолетний путь борьбы за восстановление своей территориальной целостности, понимает нас лучше, чем многие другие страны.

Сегодня российская война против Украины имеет последствия далеко за пределами нашего региона. Она затронула продовольственную безопасность, энергетические рынки, логистические цепочки всего мира. Россия сознательно использует продовольствие и энергоресурсы как инструмент глобального давления. Украина, несмотря на полномасштабные военные действия на своей территории, продолжает играть ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной стабильности, в том числе поставляя зерно странам, которые в этом остро нуждаются. Мы защищаем не только свою землю — мы защищаем принципы, на которых держится современный миропорядок: право на независимость, право на развитие, право народов жить в справедливом мире без войны. За эти четыре года наш украинский народ уже заплатил чрезвычайно высокую цену. Тысячи украинских воинов отдали жизни, защищая родную землю. Десятки тысяч мирных жителей стали жертвами обстрелов и оккупации. Сотни городов и сел были разрушены. Но даже среди руин Украина ремонтирует и строит, учит детей, развивает экономику, торговлю и бизнес, возвращает своих детей и пленных домой. Наша устойчивость — это результат не только военной силы, но и силы духа Украинского народа, и поддержки наших партнеров по всему миру. Мы верим в справедливый мир — мир, основанный не на праве силы, а на силе права. Сегодня, после четырех лет полномасштабной войны и двенадцати лет с начала российской агрессии, наша страна остается открытой к сотрудничеству, диалогу и совместным инициативам, направленным на укрепление международной безопасности.