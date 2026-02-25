Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?

С точки зрения логики и заявлений Белого дома, визит Папикяна к секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани выглядит как прямая угроза региональной архитектуре Трампа. Вашингтонская стратегия 2026 года строится на изоляции Ирана и минимизации его влияния на транзитные коридоры. Армения, получившая обещания масштабных инвестиций и военно-технической поддержки со стороны США, фактически нарушает новые правила игры.

На фоне реализации амбициозного проекта TRIPP, призванного превратить Южный Кавказ в подконтрольный США транзитный хаб, Ереван предпринял дипломатический ход, который в Вашингтоне могут расценить как стратегическое двурушничество.

Пока администрация Дональда Трампа в Вашингтоне наносит последние штрихи на карту «нового Ближнего Востока и Кавказа», пытаясь закрепить историческое примирение между Арменией и Азербайджаном, из региона пришел сигнал, способный нарушить хрупкое равновесие. Визит министра обороны Армении Сурена Папикяна в Тегеран 23–25 февраля 2026 года может стать неожиданным диссонансом с точки зрения ожиданий американской дипломатии.

В коридорах Госдепартамента этот шаг может быть воспринят не просто как «разведка боем», а как риск утечки в будущем чувствительных технологий. Если Армения интегрируется в западную систему безопасности, ее военные контакты с Ираном становятся «красной линией». Администрация Трампа может поставить Ереван перед жестким выбором: либо полная лояльность, либо пересмотр пакета экономической помощи.

Для исламской республики визит главы Минобороны Армении и встреча с объявленным «преемником Хаменеи» - Лариджани стал необходимым дипломатическим кислородом. Тегеран преследует две прагматичные цели.

Во-первых, как известно, Иран категорически не приемлет создания любых коридоров через исторический Зангезур, которые вывели бы границу с Арменией из-под совместного контроля. Заявления иранских чиновников о «незыблемости границ» — прямое предупреждение Вашингтону: любая попытка реализовать проект TRIPP без учета интересов Тегерана столкнется с жестким противодействием.

Во-вторых, Ирану жизненно важно получить от Еревана гарантии того, что армянская территория не будет использована Пентагоном для разведывательных или ударных операций в случае прямой эскалации между США и Ираном.

Папикян, подтвердив, что Армения не станет источником угрозы для соседа, фактически дал Тегерану те гарантии, которые прямо противоречат логике «максимального давления» США.

В Азербайджане же, находящемся на пороге подписания финального мирного договора, могут воспринять этот визит как признак того, что Армения все еще не готова полностью разорвать связи с «силами старого регионального порядка».

Это может создать дополнительный рычаг давления в переговорах. Баку может использовать контакты Еревана с Тегераном как аргумент для международного сообщества и лично Дональда Трампа: Армения остается «непредсказуемым партнером».

Визит Сурена Папикяна в Тегеран обнажил трещину в фундаменте региональной стабильности. В эпоху Трампа многовекторность во внешней политике становится крайне токсичной. Ереван, как и в прежнюю эпоху, рискует превратить себя в «серую зону», где интересы Вашингтона и Тегерана вступят в прямое противоречие, что возвращает регион в состояние неопределенности, где вместо торговых караванов снова заговорят пушки...