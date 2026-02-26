Куба открыла огонь. Трамп ответит войной?

Инцидент в районе канала Эль-Пино (Кайо-Фальконес) - весьма необычная стычка, которая может вылиться в серьезное геополитическое обострение. Участие катера под флагом США (бортовой номер FL7726SH) и открытие огня по кубинским пограничникам переводят ситуацию из «полицейской хроники» в плоскость международного военного конфликта. Ликвидация четверых нападавших кубинскими силами создает прецедент «крови на руках», который Вашингтон не сможет игнорировать. Несколько часов назад МВД Кубы заявило, что в кубинских территориальных водах был обнаружен катер под флагом США. Судно с бортовым номером FL7726SH приблизилось примерно на одну морскую милю к северо-востоку от канала Эль-Пино в районе Кайо-Фальконес. И при подходе патрульного корабля Пограничных войск МВД Кубы с пятью военнослужащими для установления личности находившихся на борту лиц с катера был открыт огонь. В результате командир кубинского судна получил ранения. Четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения. Новый «карибский инцидент» произошел в самый неудачный (или, напротив, «удачно» выбранный для провокации) момент. Как недавно писал haqqin.az со ссылкой на американские и эмигрантские кубинские СМИ, госсекретарь Марко Рубио вел тайные переговоры с представителями Гаваны, включая слухи о контактах с престолонаследником – внуком Рауля Кастро - Гильермо Родригесом Кастро.

Цель переговоров, как известно, - выход из энергетического тупика, вызванного американской нефтяной блокадой. Однако смертельный исход недавнего столкновения дает сторонникам «жесткой линии» в Гаване повод заявить о «вооруженной агрессии США», что может мгновенно свернуть все дипломатические наработки. Президент Трамп уже обозначил свою позицию: Куба названа «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности США. Трамп открыто заявлял, что время для Гаваны истекает. Любой инцидент с американским флагом может быть использован Белым домом как Casus Belli (повод для войны) или оправдание для еще более жестких санкций, вплоть до полной морской блокады острова. Риск эскалации растет с каждым часом. Конгрессмен от Флориды Карлос Хименес призвал к немедленному расследованию инцидента с катером у кубинского побережья. Он направил официальные запросы в Госдепартамент и Пентагон. Если выяснится, что на катере находились граждане США, Белый дом может воспользоваться инцидентом для мобилизации своего электората во Флориде, представив действия Кубы как посягательство на жизнь американцев, что обусловит возможный военный ответ или «точечные удары» по кубинским портам.