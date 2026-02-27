USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Telegram доживает в России последний месяц

новый поворот с Россией
Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:44

Ряд российских СМИ сообщают, что власти приняли решение об окончательной блокировке мессенджера Telegram, и большинство источников сходится на том, что произойдет это 1 апреля.

Эту информацию подтверждают как провластный интернет-ресурс РБК, так и «иноагентский» The Bell, а также близкий к силовым органам телеграм-канал Baza, из чего можно сделать вывод, что речь уже не о слухах, а о твердо взятом Кремлем курсе. Не остановили это решение ни отчаянные вопли с фронта, где Telegram обеспечивает львиную часть связи, ни проблемы у бизнеса, который активно использует мессенджер в рекламе, продвижении и клиентской поддержке.

Не остановили это решение и отчаянные вопли с фронта, где Telegram обеспечивает львиную часть связи

Что интересно, с блокировкой Telegram будут «убиты» десятки, если не сотни, пропагандистских каналов, которые используются для продвижения официальной позиции Кремля, информационной борьбы за умы и души россиян. Суммарная аудитория таких каналов насчитывает миллионы читателей. Но решено ими пожертвовать: «вражеское» влияние через тот же мессенджер, видимо, сочтено более могущественным и вредным.

На самом деле все может быть еще проще: технологическая компания VK разработала и продвигает отечественный мессенджер MAX в рамках развития информационно-экологической системы ВКонтакте. Пока на рынке существует мощный и уже привычный пользователям конкурент в виде Telegram, шансы у российской разработки, которая к тому же делается заранее максимально прозрачной для властей, практически нулевые.

MAX навязывают россиянам силком, его предустанавливают на все продаваемые в стране гаджеты, и другими мессенджерами сотрудникам госучреждений пользоваться запрещено. Это все равно мало помогало. Запрет конкурента решает задачу радикально.

MAX навязывают россиянам силком, его предустанавливают на все продаваемые в стране гаджеты, и другими мессенджерами сотрудникам госучреждений пользоваться запрещено

Надо ли напоминать, что генеральным директором VK является с 2021 года Владимир Кириенко – сын Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента РФ?

Если спустя какое-то время Telegram объявят инструментом иноагентов и террористов, и за то, что он установлен на гаджете, можно будет схлопотать срок, дело у MAX пойдет вообще семимильными шагами. Старая зависть Кремля к китайскому, полностью контролируемому и прозрачному интернету, лишится, наконец, оснований. А россияне – еще одной из свобод, к которой они опрометчиво привыкли.

