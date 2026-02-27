Telegram доживает в России последний месяц

Ряд российских СМИ сообщают, что власти приняли решение об окончательной блокировке мессенджера Telegram, и большинство источников сходится на том, что произойдет это 1 апреля. Эту информацию подтверждают как провластный интернет-ресурс РБК, так и «иноагентский» The Bell, а также близкий к силовым органам телеграм-канал Baza, из чего можно сделать вывод, что речь уже не о слухах, а о твердо взятом Кремлем курсе. Не остановили это решение ни отчаянные вопли с фронта, где Telegram обеспечивает львиную часть связи, ни проблемы у бизнеса, который активно использует мессенджер в рекламе, продвижении и клиентской поддержке.

Что интересно, с блокировкой Telegram будут «убиты» десятки, если не сотни, пропагандистских каналов, которые используются для продвижения официальной позиции Кремля, информационной борьбы за умы и души россиян. Суммарная аудитория таких каналов насчитывает миллионы читателей. Но решено ими пожертвовать: «вражеское» влияние через тот же мессенджер, видимо, сочтено более могущественным и вредным. На самом деле все может быть еще проще: технологическая компания VK разработала и продвигает отечественный мессенджер MAX в рамках развития информационно-экологической системы ВКонтакте. Пока на рынке существует мощный и уже привычный пользователям конкурент в виде Telegram, шансы у российской разработки, которая к тому же делается заранее максимально прозрачной для властей, практически нулевые. MAX навязывают россиянам силком, его предустанавливают на все продаваемые в стране гаджеты, и другими мессенджерами сотрудникам госучреждений пользоваться запрещено. Это все равно мало помогало. Запрет конкурента решает задачу радикально.