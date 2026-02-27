USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Пир Валтасара в стране, которой нет

война миров
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
02:07 747

Это была весьма необычная свадьба. Министр обороны Нигерии Белло Матавалле в один день выдал замуж и женил сразу десять своих детей: пять дочерей и пять сыновей. Торжества, начавшиеся 6 февраля в Абудже, длились шесть дней и шесть ночей. Нигерийцы назвали это «свадебным карнавалом», и по многим параметрам действо вполне претендует попасть Книгу рекордов Гиннесса.

На свадьбе, судя по всему, присутствовал весь цвет страны. Свидетелем на церемонии выступил сам президент — 74‑летний Бола Тинубу. Собралась вся политическая и бизнес-элита. Мероприятие посетил президент Сан-Томе и Принсипи. Среди гостей был и самый богатый человек Африки - миллиардер Аликo Данготе, состояние которого превышает 15 миллиардов долларов. Он известен тем, что уже четверть века финансирует избирательные кампании всех президентов Нигерии.

Словом, собрались, веселились, поднимали тосты за президента и демократию. Но все это напоминало пир Валтасара. Предание гласит: последний вавилонский царь устроил роскошный пир в день, когда его государство и он сам стояли на пороге гибели.

Это была весьма необычная свадьба. Министр обороны Нигерии Белло Матавалле в один день выдал замуж и женил сразу десять своих детей: пять дочерей и пять сыновей

Пока в Абудже звучали тосты, всего в двухстах километрах оттуда, в штате Бенуэ, боевики напали на католическую церковь, похитили девятерых подростков и потребовали выкуп. В тот же день в штате Квара проходили массовые похороны 150 мирных жителей, убитых джихадистами. То есть на фоне насилия и убийств, охвативших большую часть Нигерии, элита во главе с президентом Тинубу предавалась развлечениям. Воистину пир во время чумы. Более чем наглядная иллюстрация того, насколько интересы и жизнь правящего класса далеки от хождения по мукам простолюдинов.

С 2009 года в Нигерии действует террористическая группировка «Боко Харам». И это далеко не единственная вооруженная сила, бросающая вызов государству. За 17 лет конфликт боевиков с властями унес жизни более 40 тысяч человек, около двух миллионов стали беженцами. Конца войне не видно.

Когда 4 февраля в штате Квара произошла массовая резня, президент Тинубу отправил туда батальон военных. В район происшествия был направлен и вице‑президент Кашим Шеттима. Но второй человек в государстве прибыл туда лишь 7 февраля: участие в свадьбе детей министра обороны оказалось куда важнее, чем трагедия, унесшая жизнь десятков людей. Когда Шеттима наконец добрался, боевики уже скрылись, а жители готовились хоронить 150 погибших.

Тем временем жители Квары утверждают, что во время десятичасовой резни армия так и не пришла им на помощь. А нападения все еще продолжаются. 18 февраля джихадисты убили 40 человек в штате Кебби. На следующий день еще 40 — в штате Замфара

Так в Нигерии (впрочем, как и во многих странах) элита и народ живут в параллельных мирах. Эти плоскости не пересекаются. О народе вспоминают лишь накануне выборов. А следующие нигерийские выборы намечены на начало будущего года — времени осталось не так много. Значит, нужно что‑то делать, создавая иллюзию борьбы с бандитизмом. Плюс — необходимость консолидировать кланы и договариваться с ними. Тинубу жизненно важна поддержка северных элит. Именно поэтому он так охотно появился на свадебном карнавале в Абудже.

Один из нигерийских аналитиков довольно метко охарактеризовал президента: «Тинубу не делает ничего, что не приносит ему политический капитал — ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Он знает, что северные элиты не воспринимают его как президента, поэтому ему нужен генерал Матавалле». Just business — и ничего больше.

Тем временем жители Квары утверждают, что во время десятичасовой резни армия так и не пришла им на помощь. А нападения все еще продолжаются. 18 февраля джихадисты убили 40 человек в штате Кебби. На следующий день еще 40 — в штате Замфара.

Президент США Дональд Трамп возмущается «геноцидом христиан» в Нигерии. Но ни власти, ни горстка независимых экспертов с этим не согласны: в условиях кризиса безопасности страдают как христиане, так и мусульмане. Когда Тинубу пришел к власти в 2019 году, он обещал положить конец нестабильности и выдвинул лозунг: «Возрождение надежды». С тех пор прошло семь лет, и все стало только хуже. А президент тем временем готовится к новым выборам. Для победы ему нужна поддержка элит. Поэтому он предпочитает ездить не туда, где льется кровь, а на пир, где собираются представители высшего общества.

