Пир Валтасара в стране, которой нет

Это была весьма необычная свадьба. Министр обороны Нигерии Белло Матавалле в один день выдал замуж и женил сразу десять своих детей: пять дочерей и пять сыновей. Торжества, начавшиеся 6 февраля в Абудже, длились шесть дней и шесть ночей. Нигерийцы назвали это «свадебным карнавалом», и по многим параметрам действо вполне претендует попасть Книгу рекордов Гиннесса. На свадьбе, судя по всему, присутствовал весь цвет страны. Свидетелем на церемонии выступил сам президент — 74‑летний Бола Тинубу. Собралась вся политическая и бизнес-элита. Мероприятие посетил президент Сан-Томе и Принсипи. Среди гостей был и самый богатый человек Африки - миллиардер Аликo Данготе, состояние которого превышает 15 миллиардов долларов. Он известен тем, что уже четверть века финансирует избирательные кампании всех президентов Нигерии. Словом, собрались, веселились, поднимали тосты за президента и демократию. Но все это напоминало пир Валтасара. Предание гласит: последний вавилонский царь устроил роскошный пир в день, когда его государство и он сам стояли на пороге гибели.

Пока в Абудже звучали тосты, всего в двухстах километрах оттуда, в штате Бенуэ, боевики напали на католическую церковь, похитили девятерых подростков и потребовали выкуп. В тот же день в штате Квара проходили массовые похороны 150 мирных жителей, убитых джихадистами. То есть на фоне насилия и убийств, охвативших большую часть Нигерии, элита во главе с президентом Тинубу предавалась развлечениям. Воистину пир во время чумы. Более чем наглядная иллюстрация того, насколько интересы и жизнь правящего класса далеки от хождения по мукам простолюдинов. С 2009 года в Нигерии действует террористическая группировка «Боко Харам». И это далеко не единственная вооруженная сила, бросающая вызов государству. За 17 лет конфликт боевиков с властями унес жизни более 40 тысяч человек, около двух миллионов стали беженцами. Конца войне не видно. Когда 4 февраля в штате Квара произошла массовая резня, президент Тинубу отправил туда батальон военных. В район происшествия был направлен и вице‑президент Кашим Шеттима. Но второй человек в государстве прибыл туда лишь 7 февраля: участие в свадьбе детей министра обороны оказалось куда важнее, чем трагедия, унесшая жизнь десятков людей. Когда Шеттима наконец добрался, боевики уже скрылись, а жители готовились хоронить 150 погибших.