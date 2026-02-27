Пакистан играет на грани фола…

Итак, взоры ведущих аналитиков как на Западе, так и в охваченном пламенем боевых действий Востоке обращены к линии Дюранда, которая превратилась в полосу ожесточенных боевых столкновений между Пакистаном и Афганистаном. Что же происходит в эти часы в приграничных районах? Развитие ситуации подтвердило худшие опасения: многолетнее партнерство между Пакистаном и «Талибаном» окончательно сгорело в пламени взаимных авиаударов. Боевые действия переместились с отдаленных горных троп в жилые кварталы столиц. Как уже сообщал haqqin.az, ВВС Пакистана в рамках операции «Газаб-лиль-Хак» нанесли серию ударов по объектам в Кабуле и Кандагаре. Сообщается о попадании в склад боеприпасов в районе Даруламан (запад Кабула), где в течение последнего часа продолжаются вторичные взрывы, сотрясающие город.

Представитель армии Пакистана Ахмед Шариф Чаудри заявил, что в ходе последних авиаударов поражены 22 военные цели, ликвидировано как минимум 274 человека, включая чиновников «Талибана» и боевиков пакистанского прокси-«Талибана». Кабул в свою очередь заявляет о захвате 19 пакистанских пограничных постов и 55 убитых пакистанских солдатах. Министерство обороны Афганистана впервые подтвердило использование ударных беспилотников для атак на военные объекты внутри Пакистана. Это радикально меняет правила игры, демонстрируя технический рост сил Кабула. За последний час выросла интенсивность наземных боев в провинциях Хост, Пактия и Нангархар. «Талибан» использует тактику «волн», пытаясь выдавить пакистанских пограничников с господствующих высот. Пакистан отвечает массированным применением военной авиации (F-16 и JF-17), пытаясь парализовать логистику талибов. Ирония ситуации, которую сейчас обсуждают в коридорах Госдепартамента США и кабинетах Форин-офиса, заключается в том, что Пакистан воюет с тем самым джинном, которого выпустил из бутылки, а затем взращивал десятилетиями. Увы, подопечный «Талибан» превратился в суверенного игрока, который сам стал претендовать на роль теневой силы, управляющей внутренними процессами в Пакистане в свете вооруженной борьбы пакистанских талибов, а также терактов в Исламабаде и Белуджистане.