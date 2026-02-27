Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить

Активные боевые действия между Пакистаном и Афганистаном ознаменовались резким и крайне опасным изменением характера вооруженного конфликта. Если утренние сообщения касались в основном авиаударов ВВС Пакистана по удаленным базам боевиков, то вечерняя сводка говорит о прямом огневом контакте регулярных армий.
По сообщениям очевидцев, последние два часа не прекращается канонада в районе главного пограничного перехода Торкхам. Афганские силы «Талибана» используют тяжелые гаубицы (предположительно, оставленные силами США в 2021 году) для обстрела пакистанских приграничных округов. Пакистанская армия отвечает огнем реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Источники в Кабуле подтверждают как минимум три мощных взрыва в окрестностях города за последние полтора часа. По предварительным данным, пакистанские ударные БПЛА Bayraktar TB2 атаковали склады горюче-смазочных материалов и узлы связи талибов. В Кабуле введены частичное затемнение и комендантский час.
Полчаса назад Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) выпустило NOTAM о закрытии северных воздушных коридоров для всех гражданских рейсов «до особого распоряжения». Это решение затронуло десятки международных маршрутов, связывающих Европу с Юго-Восточной Азией.
Источники в штаб-квартире пакистанской армии в Равалпинди намекают, что решение о переходе к «активной фазе» было принято после того, как ISI – пакистанская разведка получила данные о готовящемся крупном прорыве боевиков пакистанского прокси «Талибана» при поддержке регулярных частей афганских талибов в провинции Хайбер-Пахтунхва.
«Мы больше не играем в прятки в горах, - сообщил на условиях анонимности высокопоставленный пакистанский офицер. - Теперь любая точка, откуда ведется огонь или где концентрируются силы противника, является законной целью, независимо от того, насколько глубоко на афганской территории она находится».
Самые пугающие новости приходят из лагерей беженцев. В течение последнего часа Красный Крест (МККК) получил сообщения о попадании снарядов в районы скопления депортированных афганцев, ожидающих перехода границы. Точное число жертв среди гражданских лиц за вечерние часы пока не поддается исчислению, но счет идет на десятки.
Представитель министерства обороны Афганистана только что выступил с коротким аудиосообщением: «Агрессия Пакистана перешла все границы. Мы начали ответные действия, которые Исламабад запомнит на десятилетия. Линия Дюранда больше не является границей — это зона нашего возмездия».
Что дальше?
Мировые лидеры, включая генерального секретаря ООН, в эти минуты призывают стороны к немедленному прекращению огня. Однако на земле ситуация выглядит прямо противоположной. Интенсивность огня в последние 60 минут только возрастает.
Для региона наступает «час Х». Если до рассвета не удастся достичь хотя бы временного перемирия, завтрашний день может начаться с официального объявления войны между государством с ядерным оружием и самым закаленным в боях партизанским режимом в мире.