Активные боевые действия между Пакистаном и Афганистаном ознаменовались резким и крайне опасным изменением характера вооруженного конфликта. Если утренние сообщения касались в основном авиаударов ВВС Пакистана по удаленным базам боевиков, то вечерняя сводка говорит о прямом огневом контакте регулярных армий. По сообщениям очевидцев, последние два часа не прекращается канонада в районе главного пограничного перехода Торкхам. Афганские силы «Талибана» используют тяжелые гаубицы (предположительно, оставленные силами США в 2021 году) для обстрела пакистанских приграничных округов. Пакистанская армия отвечает огнем реактивных систем залпового огня (РСЗО). Источники в Кабуле подтверждают как минимум три мощных взрыва в окрестностях города за последние полтора часа. По предварительным данным, пакистанские ударные БПЛА Bayraktar TB2 атаковали склады горюче-смазочных материалов и узлы связи талибов. В Кабуле введены частичное затемнение и комендантский час.

Полчаса назад Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) выпустило NOTAM о закрытии северных воздушных коридоров для всех гражданских рейсов «до особого распоряжения». Это решение затронуло десятки международных маршрутов, связывающих Европу с Юго-Восточной Азией. Источники в штаб-квартире пакистанской армии в Равалпинди намекают, что решение о переходе к «активной фазе» было принято после того, как ISI – пакистанская разведка получила данные о готовящемся крупном прорыве боевиков пакистанского прокси «Талибана» при поддержке регулярных частей афганских талибов в провинции Хайбер-Пахтунхва. «Мы больше не играем в прятки в горах, - сообщил на условиях анонимности высокопоставленный пакистанский офицер. - Теперь любая точка, откуда ведется огонь или где концентрируются силы противника, является законной целью, независимо от того, насколько глубоко на афганской территории она находится».