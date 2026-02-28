«Сделаем Америку белой снова!»

Как известно, Дональд Трамп и его администрация являются жесткими противниками приема мигрантов Соединенными Штатами, то есть того процесса, который, собственно, Америку сделал Америкой в том виде, который всем знаком. Тем более мигрантов из стран подозрительных, не дай Господь, не христианских и, не приведи Он же, небелых. В 2017 году, в свою первую ходку в Белый дом, Трамп отличился «исламским баном», когда даже просто въезд в США был запрещен или резко ограничен гражданам из нескольких мусульманских стран: Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии, Йемена и Ирака. При том что, очевидно, политические и экономические беженцы из этих стран больше других нуждались в защите и убежище.

А на втором сроке Дональд Трамп вообще перестал сдерживать себя, и сейчас в Штаты предельно ограничены возможности попасть не только нелегальным мигрантам, но заблокирован практически полностью прием беженцев из всех без исключения стран, в США крайне тяжело въехать и по каналам легальной миграции, включая семейную и трудовую. В октябре минувшего года американский президент установил потолок приема легальных мигрантов в 7,5 тысячи человек на весь фискальный 2026 год, причем уже тогда было заявлено, что предпочтение будет отдаваться белым мигрантам из ЮАР – африканерам. Не все переселенцы из Южной Африки одинаково милы нынешней администрации. Но вот в распоряжении Reuters оказался документ, из которого следует, что руководством США поставлена задача перерабатывать до 4 500 заявлений на убежище от граждан ЮАР в месяц. Чтобы справиться с таким потоком, было заказано 14 модульных домиков, которые будут расположены на территории американского посольства в Южно-Африканской Республике, где будут приниматься документы.