«Сделаем Америку белой снова!»

Как известно, Дональд Трамп и его администрация являются жесткими противниками приема мигрантов Соединенными Штатами, то есть того процесса, который, собственно, Америку сделал Америкой в том виде, который всем знаком. Тем более мигрантов из стран подозрительных, не дай Господь, не христианских и, не приведи Он же, небелых.
В 2017 году, в свою первую ходку в Белый дом, Трамп отличился «исламским баном», когда даже просто въезд в США был запрещен или резко ограничен гражданам из нескольких мусульманских стран: Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии, Йемена и Ирака. При том что, очевидно, политические и экономические беженцы из этих стран больше других нуждались в защите и убежище.
А на втором сроке Дональд Трамп вообще перестал сдерживать себя, и сейчас в Штаты предельно ограничены возможности попасть не только нелегальным мигрантам, но заблокирован практически полностью прием беженцев из всех без исключения стран, в США крайне тяжело въехать и по каналам легальной миграции, включая семейную и трудовую.
В октябре минувшего года американский президент установил потолок приема легальных мигрантов в 7,5 тысячи человек на весь фискальный 2026 год, причем уже тогда было заявлено, что предпочтение будет отдаваться белым мигрантам из ЮАР – африканерам. Не все переселенцы из Южной Африки одинаково милы нынешней администрации.
Но вот в распоряжении Reuters оказался документ, из которого следует, что руководством США поставлена задача перерабатывать до 4 500 заявлений на убежище от граждан ЮАР в месяц. Чтобы справиться с таким потоком, было заказано 14 модульных домиков, которые будут расположены на территории американского посольства в Южно-Африканской Республике, где будут приниматься документы.
Это тем удивительней, что за декабрь и январь поступило только 1500 заявлений, а за предыдущие полгода и вовсе полтысячи. И это при том, что уже год, практически с начала второго срока, действует указ Трампа о приоритете белых переселенцев из ЮАР при приеме беженцев. По его словам, которые неоднократно руководство этой страны гневно опровергало, белые граждане подвергаются там геноциду.
Возможно, американские власти ориентируются на данные Южноамериканской торговой палаты в США, которая в прошлом году сообщила, что предложение Трампа перебираться в США заинтересовало около 67 тысяч человек. Откуда взялась эта цифра, не очень понятно, потому что в 2024 году при Байдене, когда не было никаких препятствий для того, чтобы осесть в Штатах, было зафиксировано всего 70 южноафриканцев-беженцев, и 2043 гражданина ЮАР подали прошение о политическом убежище. Их расовый состав неизвестен.
Но Трамп увлечен идеей вернуть белый облик Соединенным Штатам, и в африканерах, отцы и деды которых еще недавно жили при режиме апартеида, он видит своих самых верных союзников. Нет, в открытую он в расизме не признается. Но действия говорят сами за себя.